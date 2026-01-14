2026高雄春藝《喵的奇幻漂流》草地音樂會 3/14-15高美館草坡演出

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄春天藝術節草地音樂會從2010年即成為藝術節開幕指標性節目，今年最受矚目的是主打療癒人心、來自拉脫維亞的國際獲獎作品《喵的奇幻漂流》；一隻黑貓、一隻拉不拉多狗，再加上水豚、環尾狐猴和蛇鷲——這隊伍不是布萊梅大樂隊，也不是桃太郎遠征軍，而是洪荒世界裡最意想不到的冒險同盟！全片沒有一句台詞，音樂與畫面說盡一路的驚險與溫暖。當動物們登上高美館草坡巨型螢幕攜手漂流，搭配高雄市交響樂團的現場震撼樂音，笑與淚交織成詩，最可靠的動物隊友們將帶來最純粹的感動！

榮獲奧斯卡、凱薩電影獎與金球獎「最佳動畫長片」三冠王的電影《喵的奇幻漂流》（Flow），將於3/14、15(六日)晚上七點在高美館草坡展開亞洲首演！由高雄市交響樂團現場演奏，搭配全片電影同步巨幕放映，原作曲暨指揮-里哈德斯・扎柳佩（Rihards Zaļupe）親自登台，帶領現場大小觀眾走入一場橫越大自然力量與情感的奇幻航程。

電影情節設定在一隻黑貓在即將被洪水淹沒的世界中漂流，巧遇搭上一艘載著水豚的小船展開未知的漂流旅程；一路上牠遇見拉布拉多狗、環尾狐猴與蛇鷲等不同物種的旅伴，這幾隻失去家園的動物，雖然各自有不同的天性本能，卻在危機四伏的旅途中學會彼此信任、共生與扶持，展現出生命良性本質的溫度與勇氣。

有別於一般充滿滔滔不絕對白的動畫電影，《喵的奇幻漂流》全片無對白、無人類角色，以純粹的畫面與音樂展開劇情並訴說情感，導演金茲・齊巴洛迪斯（Gints Zilbalodis）透過流動的影像節奏與音樂氛圍，引領觀眾進入一個「沒有語言，卻充滿共鳴」的世界，這將是一場跨越物種與語言的心靈對話，在大家熟悉的高美館星空下、草地上，推薦大小朋友闔家攜手來看這齣飽含生命意義的電影，隨著樂團現場的震撼音響與電影畫面交織，體驗這段關於漂流、共生與希望的感動人心旅程。

本片導演–金茲・斯巴洛迪斯Gints Zilbalodis出生於拉脫維亞里加（Riga, Latvia），是拉脫維亞導演、動畫師與作曲家。曾憑藉首部長篇動畫電影《衝出迷境》（Away, 2019）一鳴驚人，《喵的奇幻漂流》（Flow, 2024）是他的第二部長篇，也是他首次與動畫團隊合作完成，並與法國及比利時的製片公司共同製作。該片橫掃多項國際獎項：包括第97屆奧斯卡金像獎與第82屆金球獎 的「最佳動畫長片」獎，成為史上第一部榮獲奧斯卡獎的拉脫維亞電影。

將親自到高雄指揮本場音樂會的音樂家–里哈德斯・扎柳佩亦是出生於拉脫維亞，是位備受讚譽的作曲家、製作人與打擊樂演奏家；他的音樂創作橫跨多種類型：交響樂、宗教音樂到電影配樂，展現出他兼具古典底蘊與現代感的音樂語彙。他曾為多部國際矚目的電影譜寫原創配樂，包括 2018 年的《異教之王》（The Pagan King）與 2019 年的《1906》；其中，《喵的奇幻漂流》更讓他憑藉細膩而富有詩意的音樂語境，在國際樂壇嶄露頭角。

3/14-15《喵的奇幻漂流》電影草地音樂會 (同場次購買4張票券，可享九折優惠)，購票請洽OPENTIX兩廳院售票網；文化幣優惠一張250元，歡迎青年學子多加利用文化幣購票。節目詳情請上高雄春天藝術節官網https://ksaf.khcc.gov.tw 或 高雄春天藝術節FB+IG查詢。（圖／文化局提供）