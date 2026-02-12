2026高雄櫻花季神祕嘉賓公開！ 《陽光女子合唱團》歌后驚喜加入

高雄市 / 武廷融 綜合報導

2026高雄櫻花季將於3月13日至15日登場，日前公布豪華卡司陣容，包括韓星SUPER JUNIOR-D&E、HIGHLIGHT、VIVIZ、WENDY、BOYNEXTDOOR以及韓國女饒舌歌手李泳知。而主辦單位再度加碼公布，3月13日神秘嘉賓就是台語歌后孫淑媚，並將帶來長達40分鐘的完整演出。

主辦單位公布規劃已久的神祕嘉賓名單，邀請孫淑媚擔任演出登上櫻花季舞台，這一次將直接為她安排長達40分鐘的完整演出。而票房突破五億的電影《陽光女子合唱團》話題不斷，優質電影已成為民眾間熱烈討論的焦點之一。一向引領潮流的一年一度統一盛事「高雄櫻花季」，早已將這股陽光能量納入今年春天的舞台規劃之中。

廣告 廣告

主辦單位表示，隨著作品與人氣持續攀升，「阿珮」早已成為備受矚目的焦點，相信她充滿溫度與力量的歌聲，將在櫻花盛開的季節，照亮整個大高雄。

2026高雄櫻花季音樂節於3月13日、14日、15日在高雄夢時代正對面廣場舉行，主辦單位公開豪華卡司陣容，13日將由BOYNEXTDOOR、WENDY、陳華以及神祕嘉賓孫淑媚等藝人登場演出。14日由HIGHLIGHT、李泳知、丁噹、Karencici、卓文萱、梁舒涵等多位藝人帶來精彩表演。而15日則由SUPER JUNIOR-D&E、VIVIZALI、許富凱、戴愛玲等藝人登場，讓粉絲期待不已。

原始連結







更多華視新聞報導

2026高雄櫻花季3/13-15登場 壓軸韓星公開！卡司陣容一次看

李泳知.美秀集團輪番出席高雄櫻花季！ 粉絲提前卡位

高雄櫻花季金秀賢演出臨時喊卡！ 動力火車救火延長唱40分鐘

