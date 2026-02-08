2026高雄櫻花季 李千娜道歉退出！SUPER JUNIOR-D&E、HIGHLIGHT、VIVIZ、WENDY、BOYNEXTDOOR、李泳知…三天卡司、票價一次看
2026高雄櫻花季3/13-3/15一連三天登場！
2026高雄櫻花季將於3/13~3/15登場！今年卡司陸續公布，韓星包括SUPER JUNIOR-D&E、HIGHLIGHT、VIVIZ、WENDY、BOYNEXTDOOR、李泳知！此外還有日本歌手ALI以及多組台灣卡司將分三天接力開唱！2026高雄櫻花季門票將於12/23開放中信卡友優先購、12/24 ibon售票系統全面開賣！2026高雄櫻花季時間地點、演出卡司、節目時間表、票價、座位圖一次看。
近期李千娜因主演電影《世紀血案》引發爭議，更因受訪時的不當言論遭炎上，繼發聲道歉後，2/8她宣布退出櫻花季演出，並再次致歉。
👉李千娜退出櫻花季演出 《世紀血案》風波延燒：避免模糊活動主旨
2026高雄櫻花季｜時間地點
演出時間：
2026/03/13（五）
2026/03/14（六）
2026/03/15（日）
演出地點：高雄夢時代正對面廣場
2026高雄櫻花季｜售票時程
【中信卡友優先購票】
售票時間：2025/12/23（二）12:00～23:59
購票連結：ibon售票系統
注意事項：
(1) 僅限使用中國信託銀行發行的信用卡刷卡結帳，故優先購票時不開放ibon機台購票。
(2) 全區中信卡友優先購（超級搖滾座位區/搖滾座位AB區/搖滾座位CD區/一般區）
(3) 搖滾Ａ/Ｂ/Ｃ/Ｄ區、可享中信卡限量95折優惠，uniopen卡限量92折優惠，搖滾區優惠限量 3,000 張。
(4) 一般區可享9折優惠（愛心票、敬老票於全面開賣時才啟售）
(5) 本活動所指之中信卡，包含中國信託信用卡及簽帳金融卡（美國運通卡、公司卡不適用）
【全面開賣】
售票時間：2025/12/24（三）13:00～每場次開演前一天23:59
購票連結：ibon售票系統
購票優惠：
(1) 12/24（三）13:00～12/30（二）23:59，使用中國信託銀行發行的信用卡於網站購票（刷卡結帳），可享優惠。
(2) 搖滾Ａ/Ｂ/Ｃ/Ｄ區、可享中信卡限量95折優惠，uniopen卡限量92折優惠，搖滾區優惠限量 3,000 張
(3) 一般區可享9折優惠
2026高雄櫻花季｜票價、座位圖
預售票：超級搖滾座位區 $3,499／搖滾座位A＋B區 $2,499／搖滾座位C＋D區 $1,999／一般區（站位）$999
座位圖：
2026高雄櫻花季｜福利說明
購票時選購【ＸＸ票＋福利券】即可享有以下福利：
【超級搖滾座位區、搖滾座位A+B區、搖滾座位C+D區 】
當日國際藝人小卡組（入場送）
2026高雄櫻花季周邊商品優惠（憑票根）
櫻花食堂折價券（入場送）
夢時代百元折價券（憑票根至夢時代兌換）
【一般區】
17:00前入場贈啤酒1罐
夢時代百元折價券（憑票根至夢時代兌換）
2026高雄櫻花季｜演出卡司
【3/13（五）Day1 卡司】
BOYNEXTDOOR（韓）
WENDY（韓）
陳華
Sabrina 胡恂舞
【3/14（六）Day2 卡司】
HIGHLIGHT（韓）
李泳知（韓）
丁噹
Karencici
卓文萱
梁舒涵
Ariel蔡佩軒
【3/15（日）Day3 卡司】
SUPER JUNIOR-D&E（韓）
VIVIZ（韓）
ALI（日）
許富凱
戴愛玲
琟娜VERNA
瑋瑋 黃挺瑋
💠更多演唱會懶人包💠
● CNBLUE演唱會：3/7 台北流行音樂中心開唱
● i-dle演唱會：3/7 臺北大巨蛋開唱
● TWICE演唱會：3/20、3/21、3/22 臺北大巨蛋開唱
● TREASURE演唱會：3/28 林口體育館開唱
● tuki.演唱會：4/4、4/5 台北小巨蛋開唱
其他人也在看
李千娜宣布「退出櫻花季演出」白字黑底文再度發聲道歉
電影《世紀血案》被控未獲得當事人或家屬授權就進行拍攝，引發輿論撻伐，其中，演員李千娜在記者會上失言遭炎上後，連帶影響在《WE ARE 我們的除夕夜》表演橋段恐遭調整，稍早，她再度發聲致歉，表示將退出高雄《櫻花祭》演出。
許瑋甯認了念舊！「被問楊丞琳」鬆口了 憶往事一句話吐好友情
藝人許瑋甯首部隨筆作品《寫進時間的故事》，今（6日）出席新書發表會，談及成長、家庭與人生轉變。坦言隨著年紀增長，身邊留下的幾乎都是真正懂得珍惜的人。被問到好友楊丞琳，她也一句話回應了。記者林汝珊
《世紀血案》未獲授權引撻伐！女星自曝曾收試鏡邀約 看完劇本秒拒演：拍了會有太多問題
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導電影《世紀血案》改編自1980年真實事件「林宅血案」，但因爆出未取得當事人林義雄及其家屬授權便強行開拍，引發社會輿論強...
TWICE高雄開唱太幸福！子瑜媽把飯店變夜市 34分鐘花絮Sana親揭「紗瑜CP」超暖對話
韓國超夯女團TWICE昨（6日）釋出去年11月唱進高雄世運主場館的花絮影片，記錄了台灣成員子瑜，首度回家鄉開唱的感動瞬間！此外，子瑜的媽媽黃燕玲也盡地主之誼，直接把飯店走廊一秒變身成夜市，讓TWICE成員感激地說：「謝謝子瑜媽媽！」
還不是最冷！ 專家提醒「下週這時候」再來一波冷空氣
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（8日）各地降溫明顯，氣象專家林得恩提醒「今晚至明晨最冷」，且另一波新的冷空氣週三（11日）再度南下，目前評估強度在...
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
外媒預測台灣隊先發陣容鬧烏龍！網友滿頭問號：這什麼啦？
體育中心／綜合報導大聯盟今（2/6）直播揭曉各隊經典賽30人名單，美媒《Talkin' Baseball》隨後預測台灣隊先發陣容，排出來的名單卻讓不少網友滿頭問號，留言直呼：「這什麼啦？」
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
2026最強寒流！今入夜下探6度 「這天回暖」飆25度連熱4天
寒流殺到！天氣風險分析師廖于霆今（8）日表示，北部及宜蘭今日上午是濕冷型態，體感10度以下，今晚至明晨北北基桃將出現6至9度低溫。這波寒流週一（9日）白天將開始逐步減弱，全台回暖3至4天。至於下週六情人節（14日）預測為穩定晴朗的好天氣，到了下週日（15日）又有下一波弱冷空氣影響。
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...
大S離開「真實心願」曝光！命理師：S媽曾私下找上門
娛樂中心／李汶臻報導女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。日前適逢她逝世一週年，家人與演藝圈好友當天齊聚金寶山，參加由大S丈夫具俊曄親自設計、打造的紀念雕像揭幕儀式。大S猝逝後，S媽（黃春梅）難以走出喪女之痛，還曾PO文崩潰求助身心靈導師。命理師廖美然日前上節目中證實，S媽曾私下找過她，她提到大S的靈魂現況，並透露大S對活在世上的親人有話說，真實心願歲隨之曝光。
《豆腐媽媽》替身墜樓吐4大袋血！ 未婚妻向民視提「3大訴求」
民視八點檔《豆腐媽媽》蘇姓替身演員，一月底因拍攝墜樓戲，頭部重創，一度發出病危通知。事發至今17天，其未婚妻Rena於6日下午臨時召開記者會，表示不幸中的大幸，是蘇男已恢復意識，但完全忘記發生什麼事，說話也有些卡頓，擔心未來會留下後遺症，對於民視的冷漠處理感到詫異。
道歉止不住怒火！李千娜出道18年陷最大危機 櫻花季演出緊急喊卡
電影《世紀血案》由於未取得當事人與家屬授權、再加上演員言行引發輿論反彈，爭議不斷擴大。其中，李千娜首當其衝，從記者會失言、社群貼文惹議，到節目與活動接連遭抵制，演藝事業陷入出道以來前所未有的風暴。她今（8日）中午在IG限動發文證實，原定下月出席的櫻花季演出確定喊卡。
S媽私下曾找她求助！命理師廖美然曝大S「靈魂現況」：她很自在
大S（徐熙媛）離世滿1周年，2/2圈內眾親友在金寶山齊聚參加她的紀念雕像揭幕儀式。命理師廖美然昨上許聖梅的直播節目「危機女王」受訪透露S媽之前曾到觀音殿找她求助。「我們有聊了2次，我記得好像是夏天的時候」，廖美然表示可以理解S媽有多痛，所以她願意竭盡所能幫助S媽。蔡維歆
《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」
隨著改編自真實歷史慘案的電影《世紀血案》因授權問題與內容爭議引發輿論風暴，一段 22 年前金曲獎的典禮影像近期在網路上瘋傳。影片中，主持人陶晶瑩在頒獎台上談及入圍者林奐均時，因感念其生命遭遇而一度語帶哽咽，她激動致敬林奐均如何從震驚社會的「林宅血案」中，將恨意轉化為音樂的重生歷程。
交往近10年！田中千繪認了「很幸福」78歲父看范逸臣「真實反應曝光」
女星田中千繪今（7日）日首度與彩妝大師父親田中東尼在台接受媒體聯訪，田中千繪也表示為此相當緊張，「爸爸講話會講很多，有時候會忘記在錄影，我也不是專業翻譯，會突然忘記他剛剛講了什麼，昨天也沒睡好。」記者林汝珊
寒流發威低溫探5℃！10縣市亮橘橙「非常寒冷」 今晚4地防大雨
寒流來襲，週日至週一（8-9日）清晨最冷，中央氣象署指出，期間北部及宜蘭低溫下探5至10度，中南部約7至10度。週六晚至週日清晨基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨，高山地區也有降雪機會。