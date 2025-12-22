2026高雄櫻花季12/23優先購、12/24 ibon全面開賣！SUPER JUNIOR-D&E、HIGHLIGHT、VIVIZ、WENDY、BOYNEXTDOOR…卡司、票價一次看
2026高雄櫻花季3/13-3/15一連三天登場！
2026高雄櫻花季將於3/13~3/15登場！今年卡司陸續公布，韓星包括SUPER JUNIOR-D&E、HIGHLIGHT、VIVIZ、WENDY、BOYNEXTDOOR等，還有一組韓流巨星待公布！此外還有日本歌手ALI以及多組台灣卡司將分三天接力開唱！2026高雄櫻花季門票將於12/23開放中信卡友優先購、12/24 ibon售票系統全面開賣！2026高雄櫻花季時間地點、演出卡司、節目時間表、票價、座位圖一次看。
2026高雄櫻花季｜時間地點
演出時間：
2026/03/13（五）
2026/03/14（六）
2026/03/15（日）
演出地點：高雄夢時代正對面廣場
2026高雄櫻花季｜售票時程
【中信卡友優先購票】
售票時間：2025/12/23（二）12:00～23:59
購票連結：ibon售票系統
注意事項：
(1) 僅限使用中國信託銀行發行的信用卡刷卡結帳，故優先購票時不開放ibon機台購票。
(2) 全區中信卡友優先購（超級搖滾座位區/搖滾座位AB區/搖滾座位CD區/一般區）
(3) 搖滾Ａ/Ｂ/Ｃ/Ｄ區、可享中信卡限量95折優惠，uniopen卡限量92折優惠，搖滾區優惠限量 3,000 張。
(4) 一般區可享9折優惠（愛心票、敬老票於全面開賣時才啟售）
(5) 本活動所指之中信卡，包含中國信託信用卡及簽帳金融卡（美國運通卡、公司卡不適用）
【全面開賣】
售票時間：2025/12/24（三）13:00～每場次開演前一天23:59
購票連結：ibon售票系統
購票優惠：
(1) 12/24（三）13:00～12/30（二）23:59，使用中國信託銀行發行的信用卡於網站購票（刷卡結帳），可享優惠。
(2) 搖滾Ａ/Ｂ/Ｃ/Ｄ區、可享中信卡限量95折優惠，uniopen卡限量92折優惠，搖滾區優惠限量 3,000 張
(3) 一般區可享9折優惠
2026高雄櫻花季｜票價、座位圖
預售票：超級搖滾座位區 $3,499／搖滾座位A＋B區 $2,499／搖滾座位C＋D區 $1,999／一般區（站位）$999
座位圖：
2026高雄櫻花季｜福利說明
購票時選購【ＸＸ票＋福利券】即可享有以下福利：
【超級搖滾座位區、搖滾座位A+B區、搖滾座位C+D區 】
當日國際藝人小卡組（入場送）
2026高雄櫻花季周邊商品優惠（憑票根）
櫻花食堂折價券（入場送）
夢時代百元折價券（憑票根至夢時代兌換）
【一般區】
17:00前入場贈啤酒1罐
夢時代百元折價券（憑票根至夢時代兌換）
2026高雄櫻花季｜演出卡司
【3/13（五）Day1 卡司】
BOYNEXTDOOR（韓）
WENDY（韓）
李千娜
陳華
【3/14（六）Day2 卡司】
HIGHLIGHT（韓）
丁噹
Karencici
卓文萱
梁舒涵
【3/15（日）Day3 卡司】
SUPER JUNIOR-D&E（韓）
VIVIZ（韓）
ALI（日）
許富凱
💠更多演唱會懶人包💠
● CNBLUE演唱會：3/7 台北流行音樂中心開唱
● i-dle演唱會：3/7 臺北大巨蛋開唱
● TWICE演唱會：3/20、3/21、3/22 臺北大巨蛋開唱
● TREASURE演唱會：3/28 林口體育館開唱
● tuki.演唱會：4/4、4/5 台北小巨蛋開唱
