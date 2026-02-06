2026高雄櫻花季3/13-15登場 壓軸韓星公開！卡司陣容一次看

高雄市 / 武廷融 綜合報導

2026高雄櫻花季將於3月13日至15日登場，日前公布豪華卡司陣容，包括韓星SUPER JUNIOR-D&E、HIGHLIGHT、VIVIZ、WENDY、BOYNEXTDOOR等，今(6)日再宣布14日壓軸韓星，就是超人氣韓國女饒舌歌手李泳知。主辦單位也表示，凡購買14日高雄櫻花季票券，就可以參加「李泳知親筆簽名小卡1張」抽獎活動，歡迎粉絲一同參加浪漫的春日音樂派對。

2026高雄櫻花季音樂節於3月13日、14日、15日在高雄夢時代正對面廣場舉行，主辦單位公開豪華卡司陣容，13日將由BOYNEXTDOOR、WENDY、李千娜以及陳華等藝人登場演出。14日由HIGHLIGHT、李泳知、丁噹、Karencici、卓文萱、梁舒涵等多位藝人帶來精彩表演。而15日則由SUPER JUNIOR-D&E、VIVIZALI、許富凱、戴愛玲等藝人登場，讓粉絲期待不已。

