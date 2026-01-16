2026高雄燈會主題IP揭曉 日本「超人力霸王」降臨愛河灣

陳其邁拿著「超人力霸王」玩偶宣佈，「2026 高雄冬日遊樂園」輪到我們上場了。（圖：高雄市政府提供）

農曆春節即將到來，高雄市長陳其邁今天（16日）公佈今年高雄燈會「高雄冬日遊樂園」主題IP，是由今年邁入第60周年、橫跨老中青三代的日本知名IP「超人力霸王」降臨高雄，2月7日到3月1日將在愛河灣及高雄港16至18號碼頭盛大登場。（溫蘭魁報導）

高雄市長陳其邁透過臉書正式宣佈，今年高雄燈會「2026 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」即將登場:「2026 高雄冬日遊樂園輪到我們上場了。」

有別於過去幾年走的是卡哇伊路線，觀光局長高閔琳進一步說明，今年高雄冬日遊樂園的主題IP是日本知名的「超人力霸王」:「『超人力霸王』這個IP從1966年推出以來，已經成為跨世代的文化符號，重點是他也傳達了守護地球、正義、信念、勇氣的形象，也是日本特色作品裡面，最具有代表性的英雄系列。」

高雄市政府今宣佈，「2026 高雄冬日遊樂園」主題IP日本「超人力霸王」降臨愛河灣。（圖：高雄市政府提供）

陳其邁表示，「2026 高雄冬日遊樂園」是以超人力霸王降臨港都為策展主軸，期盼以大型城市節慶形式，讓更多人看見第一線工作者與市民的努力。

高雄燈會從2月7日農曆年前到3月1日，在愛河灣及高雄港16至18號碼頭盛大登場，活動期間，愛河灣主場域將以港灣景觀結合主題裝置、夜間光影及互動展演等方式呈現，打造屬於高雄冬天的「超人慶典」。