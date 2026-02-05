《2026高雄獎》獲獎出爐 作品特展自2/7起於高美館展出

《2026高雄獎》首獎得主陳亮璇作品〈橫山豐水〉。

《2026高雄獎》首獎得主張宸瑋作品〈Volkswagen Transporter T5.gltf〉。

《2026高雄獎》首獎得主楊傑懷作品〈Working Holiday〉。

高雄市立美術館《2026高雄獎》獲獎名單揭曉，首獎由陳亮璇、張宸瑋、楊傑懷3人奪得。2026高雄獎將於2月7日至5月3日在高美館4樓展覽室盛大展出，歡迎民眾觀賞新銳藝術家如何透過當代視角，展開具思辨力與實驗性的創意對話。

《2026高雄獎》共吸引358位海內外藝術家報名角逐，經各領域專業評審審查，最終評選出首獎3名、何創時書法篆刻類特別獎1名、聚和國際環境永續特別獎1名、評審特別獎5名以及入選17名。創作橫跨農業時空重構、戰爭創傷轉譯到歷史空間重置等多元議題，實踐對「網路世界的轉化」及「身體感知維度」的探索。

三位首獎得主分別為藝術家陳亮璇《橫山豐水》、藝術家張宸瑋《Volkswagen Transporter T5.gltf》、藝術家楊傑懷《Working Holiday》榮獲肯定。而高雄獎展覽將於2月7日至5月3日展出，更多展出資訊可至高美館官網查詢。