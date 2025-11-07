2026高雄綠營內戰白熱化！賴瑞隆、邱議瑩民調僅差1.7%

民進黨高雄市長黨內初選競爭激烈，目前有立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑表態角逐。根據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，4位綠委均贏過國民黨立委柯志恩，值得注意的是，賴瑞隆、邱議瑩的民調分居一二，且差距僅1.7%個百分點。

邱議瑩。（圖／中天新聞）

根據《上報》報導，這份民調顯示，賴瑞隆以47.7%的支持度，贏過柯志恩的33.0%，有19.3%未表態；邱議瑩以46.0%贏過柯志恩的32.8%，未表態者則有21.2%；許智傑41.2%贏過柯志恩的36.0%，22.8%未表態；林岱樺39.1%贏過柯志恩的30.3%，未表態率為30.7%。值得注意的是，賴瑞隆與邱議瑩兩人差距只有1.7個百分點。

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

這份民調也對政黨認同度進行調查，結果顯示，有12.4%認同國民黨、37%認同民進黨、7.6%認同民眾黨，另外有2.6%支持台灣基進、時代力量0.2%，無偏好政黨31.5%。

柯志恩。（圖／中天新聞）

該參考民調抽樣方式以中華電信高雄市電話住宅用戶為抽樣母體，依照比例樣本配置法分配區域樣本數，同時為使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後二碼隨機的方式抽取電話樣本，訪問對象是針對區域內20歲以上之成年民眾，在11月3日到5日間進行訪問，有效樣本為1069 份，在 95％的信心水準下，約正負3.0個百分點。

