2026高雄若重演「2018韓國瑜效應」？謝龍介：柯志恩大有可為！

民進黨今天（13日）公布高雄市長初選民調結果，由綠委賴瑞隆勝出，引發討論。藍委謝龍介表示，若綠營出現和2018年韓國瑜競選高雄市長時一樣的情況，也就是高雄市長陳其邁沒動員行政資源，藍委柯志恩就大有可為。

謝龍介。（圖／中天新聞）

謝龍介在政論節目《新聞大白話》表示，2018年韓國瑜為什麼可以勝出？「就是新潮流要交給陳其邁的時候，心不甘情不願，所以當時是沒有完全交接的。」現在陳其邁會不會以其人之道還治其人之身？交給賴瑞隆的時候，行政資源不動員、行政體系不動員，這種輔選就讓柯志恩有機可乘。總統賴清德可能就要設法說服陳其邁，「你的高雄打這一仗，挺賴瑞隆就是陳其邁的閣魁保衛戰」。

廣告 廣告

韓國瑜。（圖／中天新聞）

謝龍介指出，陳其邁也有攻大位的目標，過去陳水扁讓他擔任總統府副秘書長，就是要栽培陳其邁成為總統，這一路走來陳其邁當然會戰戰兢兢。真正要關注的是未來大選時輔選的力道，陳其邁是否投入行政資源幫賴瑞隆，賴清德是否和陳其邁有默契和妥協。但如果今天是綠委邱議瑩出線，賴清德可能就不太會和陳其邁有妥協，或給予輔選獎勵，賴清德手上有很多牌可以打。

陳其邁。（圖／中天新聞）

謝龍介說，你可以影響民調，但不能影響高雄鄉親投票的意願，要如何讓邱議瑩、許智傑、林岱樺身邊的人回歸，現在就剩下陳其邁可以把這些人兜回來，所以後續要觀察的就是陳其邁有沒有願意完全的移轉資源，就像當年他在自己參選一樣，如果沒有，那韓國瑜的效應就會再現，這樣的話柯志恩當然就是大有可為。

延伸閱讀

賴瑞隆出線「中央黨部」貫徹「德意志」？網譏：邱議瑩最明白！

初選只輸賴瑞隆0.6百分點 邱議瑩：會繼續為高雄努力

初選民調1天完成引質疑 民進黨：民調機構具公信力