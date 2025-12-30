2026高雄跨年、台南跨年、屏東跨年、東港、里港⋯南部跨年活動卡司、時間地點、轉播、煙火一次看
2025-2026年全台跨年晚會陸續公布藝人卡司，高雄跨年主持人由剛晉升人夫的陳漢典領軍阿本、木木（林葦妮）一起炒嗨現場氣氛，此外更驚喜邀來陳漢典的另一半Lulu黃路梓茵以歌手身份登台，並邀請韓國「水炸彈女神」權恩妃登台，共同迎接2026到來！台南跨年晚會包括韓團STAYC、ALL(H)OURS，以及日本歌手鈴木愛理。屏東跨年共有3場，其中屏東體育館前的「High歌之夜─歌舞昇屏」邀請丁噹、婁峻碩、梁文音、鳳小岳等卡司，主持人是焦凡凡和無尊，又是一組夫妻合體跨年！此外來有東港跨年、里港跨年等南部各地的跨年晚會，陪伴南部的民眾一起共度新年。
⭐ 全台跨年活動、跨年煙火 時間地點、轉播資訊懶人包一次看！
●【北部跨年活動】台北跨年、101煙火、桃園、新竹、宜蘭
●【中部跨年活動】台中跨年、麗寶、南投清境、雲林劍湖山
●【南部跨年活動】高雄跨年、台南、夢時代、屏東
●【東部跨年活動】台東跨年、花蓮、金門、馬祖
●【跨年演唱會懶人包】蔡依林、五月天、陳昇
●【宅家轉台攻略】全台跨年卡司陣容、演出順序、直播平台一次看
2026高雄夢時代跨年｜2026雄嗨趴
今年高雄跨年晚會「2026雄嗨趴」將於12月31日晚上7點在夢時代前的時代大道盛大登場！主持人由剛晉升人夫、春風滿面的陳漢典領軍，搭檔綜藝活力王阿本與新生代人氣主持木木（林葦妮），更驚喜邀來漢典的另一半Lulu黃路梓茵以歌手身份登台。更多卡司包括「水炸彈女神」權恩妃、告五人、八三夭、滅火器、芒果醬、熊仔、鳳小岳&壓克力柿子、邱淑蟬、鼓鼓 呂思緯、AcQUA源少年等，一起迎接2026！
時間：2025/12/31（三）19:00
地點：高雄夢時代 時代大道
主持人：陳漢典、阿本、木木（林葦妮）
藝人卡司：權恩妃、告五人、八三夭、Lulu黃路梓茵、滅火器、芒果醬、熊仔、鳳小岳&壓克力柿子、邱淑蟬、鼓鼓 呂思緯、AcQUA源少年、陳忻玥、洪暐哲、Angie安吉、Ponay的原式大樂
直播 / 轉播：
(1) 電視轉播：華視、年代MUCH台、壹電視綜合台
(2) 網路平台：LINE TODAY、LINE VOOM、壹電視 NEXT TV YouTube、陳其邁 Chen Chi-Mai Facebook、高雄市政府 Facebook、高雄旅遊網 Facebook、壹電視 NEXT TV Facebook
(3) 行動影音：中華電信MOD、Hami Video
相關新聞：
👉熊仔唱高雄跨年！ 金鐘迷你視帝也在名單中
2026台南跨年｜台南好Young跨年晚會
台南好Young耶誕跨年系列活動的壓軸，跨年晚會卡司揭曉，包括韓團STAYC、ALL(H)OURS，以及日本歌手鈴木愛理，當然還有台灣歌手八三夭、理想混蛋、9m88、魏浚笙 、麋先生Mixer、派偉俊 Patrick Brasca、李竺芯、康康、FEniX、JADE、F.F.O、Angie安吉等卡司將輪番上陣，共同迎接2026年！
時間：2025/12/31（三）18:00~00:30
地點：永華市政中心西側廣場
主持人：吳建恆、徐凱希
藝人卡司：STAYC、ALL(H)OURS 、鈴木愛理 、八三夭、理想混蛋、9m88、魏浚笙 、麋先生Mixer、派偉俊 Patrick Brasca、李竺芯、康康、FEniX、JADE、F.F.O、Angie安吉
直播 / 轉播：
(1) 電視轉播：TVBS 56台、TVBS MOD精彩台、TVBS ASIA亞洲台、台南市第3公用頻道
(2)網路平台：TVBS NEWS YouTube、台南市長黃偉哲 Facebook、 臺南 TODAY Facebook、台南好Young官網
(3) 行動影音：LiTV、中華電信Hami Video、四季線上、Catchplay+
2026屏東跨年｜High歌之夜─歌舞昇屏
屏東今年依然有好幾場跨年晚會，其中屏東縣政府舉辦的2026跨年演唱會《High歌之夜─歌舞昇屏》在屏東體育館前草地登場，邀請焦凡凡與無尊搭檔主持，卡司包括丁噹、鳳小岳&壓克力柿子、婁峻碩、梁文音、草屯囝仔、舞炯恩、陳忻玥、李杰明、吳思賢、大成、Willy簡嘉彣、朱海君、彭佳霓、FEniX等共14組藝人歌手，讓民眾一起嗨翻屏東！
時間：2025/12/31（三）19:00
地點：屏東體育館前草地
主持人：焦凡凡、無尊
藝人卡司：丁噹、鳳小岳&壓克力柿子、婁峻碩、梁文音、草屯囝仔、舞炯恩、陳忻玥、李杰明、吳思賢、大成、Willy簡嘉彣、朱海君、彭佳霓、FEniX
直播 / 轉播：待公布
2026屏東東港跨年｜東耀八十 鵬程百年
時間：2025/12/31（三）19:00
地點：屏東大鵬灣國際休閒特區
主持人：大飛、張齡予
藝人卡司：黃文星、李竺芯、芒果醬、羊米人、聽聽就好、Ni!KA、許秀美、李智圓、南珉貞、陳言寧、謝采吟、嗩吶阿聖
直播 / 轉播：
(1) 電視轉播：屏南有線電視 第四頻道、觀昇有線電視 第四頻道
(2) 網路平台：黃禎祥 東港鎮長 Facebook、民視新聞 FTV News Facebook、四季線上 4GTV Facebook、東港80 祝願祭 Facebook、民視新聞網 YouTube、東港好鎮 YouTube
2026屏東里港跨年｜嗨玩阿里港
時間：2025/12/31（三）20:00～00:30
地點：屏東里港過江河堤公園
主持人：陳昭瑋、美姍、珈安
藝人卡司：滅火器、許富凱、楊繡惠、郭書瑤、莊振凱、林良歡、沈建豪、馮偉傑、鄭華耕、簡嘉彣、台鋼雄鷹Wing Stars、樂翔家
直播 / 轉播：待公布
