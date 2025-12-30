2026高雄跨年、台南跨年、屏東跨年、東港、里港⋯南部跨年活動卡司、時間地點、轉播、煙火一次看

2025-2026年全台跨年晚會陸續公布藝人卡司，高雄跨年主持人由剛晉升人夫的陳漢典領軍阿本、木木（林葦妮）一起炒嗨現場氣氛，此外更驚喜邀來陳漢典的另一半Lulu黃路梓茵以歌手身份登台，並邀請韓國「水炸彈女神」權恩妃登台，共同迎接2026到來！台南跨年晚會包括韓團STAYC、ALL(H)OURS，以及日本歌手鈴木愛理。屏東跨年共有3場，其中屏東體育館前的「High歌之夜─歌舞昇屏」邀請丁噹、婁峻碩、梁文音、鳳小岳等卡司，主持人是焦凡凡和無尊，又是一組夫妻合體跨年！此外來有東港跨年、里港跨年等南部各地的跨年晚會，陪伴南部的民眾一起共度新年。

2026高雄夢時代跨年｜2026雄嗨趴

2026高雄夢時代跨年晚會卡司。（圖／高雄市政府）

今年高雄跨年晚會「2026雄嗨趴」將於12月31日晚上7點在夢時代前的時代大道盛大登場！主持人由剛晉升人夫、春風滿面的陳漢典領軍，搭檔綜藝活力王阿本與新生代人氣主持木木（林葦妮），更驚喜邀來漢典的另一半Lulu黃路梓茵以歌手身份登台。更多卡司包括「水炸彈女神」權恩妃、告五人、八三夭、滅火器、芒果醬、熊仔、鳳小岳&壓克力柿子、邱淑蟬、鼓鼓 呂思緯、AcQUA源少年等，一起迎接2026！

2026台南跨年｜台南好Young跨年晚會

台南好Young跨年晚會邀請兩組韓團和一組日本歌手演出。（圖／台南好Young官網）

台南好Young耶誕跨年系列活動的壓軸，跨年晚會卡司揭曉，包括韓團STAYC、ALL(H)OURS，以及日本歌手鈴木愛理，當然還有台灣歌手八三夭、理想混蛋、9m88、魏浚笙 、麋先生Mixer、派偉俊 Patrick Brasca、李竺芯、康康、FEniX、JADE、F.F.O、Angie安吉等卡司將輪番上陣，共同迎接2026年！

2026屏東跨年｜High歌之夜─歌舞昇屏

2026屏東跨年「High歌之夜─歌舞昇屏」卡司陣容。（圖／屏東藝遊FB）

屏東今年依然有好幾場跨年晚會，其中屏東縣政府舉辦的2026跨年演唱會《High歌之夜─歌舞昇屏》在屏東體育館前草地登場，邀請焦凡凡與無尊搭檔主持，卡司包括丁噹、鳳小岳&壓克力柿子、婁峻碩、梁文音、草屯囝仔、舞炯恩、陳忻玥、李杰明、吳思賢、大成、Willy簡嘉彣、朱海君、彭佳霓、FEniX等共14組藝人歌手，讓民眾一起嗨翻屏東！

時間：2025/12/31（三）19:00

地點：屏東體育館前草地

主持人：焦凡凡、無尊

藝人卡司：丁噹、鳳小岳&壓克力柿子、婁峻碩、梁文音、草屯囝仔、舞炯恩、陳忻玥、李杰明、吳思賢、大成、Willy簡嘉彣、朱海君、彭佳霓、FEniX

直播 / 轉播：待公布

2026屏東東港跨年｜東耀八十 鵬程百年

2026屏東東港跨年「東耀八十 鵬程百年」卡司。

2026屏東里港跨年｜嗨玩阿里港

2026屏東里港跨年「嗨玩阿里港」卡司陣容。（圖／里港好幸福-里港鄉公所FB）