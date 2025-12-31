2026高雄跨年晚會 Lulu開場就掀高潮

記者周毓洵／綜合報導

2026年高雄跨年晚會「雄嗨趴」重返夢時代，從卡司到主持全面升級！晚會於今（31）晚7時一路嗨到凌晨1時，開場就由人氣主持人兼歌手Lulu黃路梓茵率先登台，立刻炒熱現場氣氛，陪高雄一起倒數迎新年。

今年「雄嗨趴」主持陣容找來陳漢典搭配阿本、木木聯手上陣，3人默契與笑點兼具，勢必讓舞台熱鬧不冷場；演出卡司同樣誠意滿滿，橫跨流行、樂團、饒舌與原民音樂，多元風格輪番上陣。

最受矚目的亮點之一，莫過於韓國「水彈女王」權恩妃首度來臺跨年，性感又有實力的舞台魅力備受期待；壓軸則由兩大天團告五人、八三夭接力登場，用熟悉金曲陪大家迎接2026。

廣告 廣告

除了重量級卡司，還有由鳳小岳領軍的樂團「壓克力柿子」、饒舌歌手 熊仔、溫暖系創作女聲 邱淑蟬，以及滅火器、鼓鼓呂思緯、源少年等輪番演出，從搖滾到嘻哈、從青春到感性，全場音樂不間斷。

Lulu黃路梓茵擔任2026高雄跨年「雄嗨趴」開場嘉賓，一現身就把夢時代氣氛瞬間點燃。（高雄市政府提供）

2026雄嗨趴由Lulu黃路梓茵率先登場，甜笑加上舞台魅力，現場觀眾瞬間嗨翻。（高雄市政府提供）

開場就不留力！Lulu黃路梓茵為高雄跨年帶來最有感染力的第一波高潮。高雄市政府提供）

Lulu黃路梓茵站上夢時代跨年舞台，陪高雄一起倒數迎接嶄新的2026年。（高雄市政府提供）