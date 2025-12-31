2026高雄跨年「雄嗨趴」大驚喜 鼓鼓、陳漢典攜手AcQUA源少年組「超限定男團」
高雄跨年晚會演出精彩連連，舞台熱度持續攀升。AcQUA源少年、陳漢典與鼓鼓呂思緯首度大合體，組成「高雄超限定男團」，為晚會後半段演出揭開序幕。男團依序帶來各自代表作，包括AcQUA源少年的〈Little Bomb〉、陳漢典的〈我不會跳〉以及鼓鼓呂思緯的〈好了啦〉；隨後AcQUA源少年分別帶來〈e步e步〉、與前輩陳漢典合作的〈SOLO SO LONG〉，Lulu黃路梓茵更化身觀眾，在台下全力應援；兩位「凍齡前輩」更合體獻唱〈當我變成我們〉，站上升降台的合唱演出徹底嗨翻全場。
緊接著，「高雄超限定男團」以氣勢十足的組曲〈可以唷＋Disco Night＋先不要〉震撼全場。七名成員在演出過程中驚喜不斷，輪番展現多樣才藝與樂器演奏，包括打鼓、小號、BBOX、小提琴、吉他與鋼琴。其中，鼓鼓呂思緯與AcQUA源少年成員盧佾暘更上演打鼓PK，兩人精湛鼓技互不相讓，展現滿滿「男力Power」。兩位「哥哥」與後輩間的互動成為全場焦點，七人合作毫無違和感，AcQUA源少年也大讚前輩帶來滿滿安全感，直呼這次合作舞台將是一輩子難忘的回憶。
陳漢典透露，這次跨年晚會的休息時間，會與老婆Lulu 黃路梓茵一同到後台享用牛肉火鍋，順便保養嗓子。跨年結束後，則計畫以散步方式夜遊港都，接著再去夾娃娃。他也表示，能成為限定男團的一員，讓自己彷彿回到大學熱舞社時期，感覺年輕不少。最後陳漢典為新的一年許下願望：「希望2026年保持健康，繼續出單曲並做一位稱職的唱跳歌手」；身為限定男團發起人的鼓鼓呂思緯則表示，希望能串聯成員們彼此的作品，並在舞台上展現各自的才藝，也笑說跨年後最想做的事就是「好好睡一覺！」他也提到未來若有機會的話，無論是戲劇或是主持都想挑戰看看，讓大家能看到不一樣的自己。
為了這次演出，AcQUA源少年在「時間安排與分配」上投入了不少心力，由於每位成員都有各自的工作行程，只能利用零碎時間抽空排練晚會內容。談及出道至今的轉變，隊長黃莑茗表示：「以前參加選秀比較像是在證明自己；但如今慢慢找到屬於自己的聲音，更能誠實面對內心。」成員李秉諭也分享：「這幾年累積了更多舞台經驗，更清楚自己的定位與想傳遞的能量，現在的我能真正享受站在舞台上的每一秒。」接著，成員們聊到對港都的印象。身為高雄在地成員的林毓家表示，自己的家鄉在美濃，最愛「粄條和客家擂茶」，並大讚港都充滿濃厚的人情味；李秉諭則特別推薦駁二藝術特區，認為這裡是非常適合放鬆心情的好去處。
談到「2026 雄嗨趴」跨年晚會，隊長黃莑茗形容，這次與前輩們的合作不僅是一場演出，更像是一堂寶貴的學習課程，並大讚鼓鼓呂思緯對舞台節奏的精準掌握，以及陳漢典在練習時帶動氣氛的能力。成員盧佾暘則笑說，由於練習時沒有觀眾，「哥哥們」有時會在台下化身小粉絲，互動氣氛相當有趣。至於參與跨年演出的心情，林毓家自信表示：「比起緊張，更多的是興奮，演出前讓自己高度亢奮，才能完整釋放表演情緒。」成員須弘也補充：「難免會緊張，但關鍵在於如何消化它，只要對自己有足夠的信心，當一切都能掌控時，反而會變成一種享受。」
在限定男團掀起一波高潮後，熊仔隨即登場，引爆全場尖叫聲，一連演唱〈兇宅→0〉、〈ABC〉、〈小雨〉、〈歸零→0〉以及〈88BARS〉多首代表作，他更走下台與觀眾鼓掌互動，展現十足的寵粉熱情。多元的音樂風格與強烈節奏展現其獨特舞台魅力，讓跨年現場氣氛再度升溫。
