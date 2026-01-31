「2026高雄過好年」 三鳳中街年貨大街磅礴起跑

記者鍾和風/高雄報導

高雄年度農曆年節重頭戲「2026高雄過好年」首場活動，今（31）日由三鳳中街「馬躍迎春年貨祭」率先登場！市長陳其邁親臨現場，首度發放冬日遊樂園聯名IP馬年小紅包，提前與市民拜早年，洋溢濃厚年節氛圍。此外，今年活動更結合國際交流，特別邀請「日本台灣交流協會高雄事務所」奧正史所長與「全國椎茸商業協同組合連合會」鈴木雅雄社長代表蒞臨，現場特別準備日本產原木栽培乾香菇向台灣朋友分享，讓高雄最具盛名的經典年貨大街，再添台日文化交流的驚喜火花。

三鳳中街過好年活動由祥獅鼓陣與日本超萌「冬菇旺」迎接市長陳其邁、三鳳中街主委伍進昌與貴賓熱鬧進場。（圖／高婕）

高雄市長陳其邁表示，對南部人來講，新年前夕就要抓緊時間來到三鳳中街辦年貨！擁有逾60年的悠久歷史，坊間稱「北迪化、南中街」，各式南北乾貨、中藥補品、山海產、果乾零嘴等年貨好物應有盡有， 並以服務好、品質好、信用好，價錢最公道的「三好一公道」精神，展現高雄最濃厚溫暖的人情味，歡迎各位市民朋友把握時間到訪中街，用高雄的好滋味陪你開啟馬年新氣象。

三鳳中街是高雄市規模最大的南北貨銷售中心，涵蓋傳統南北貨、年節食材與創意伴手禮，歡迎大家一起來採買年貨。（圖／高婕）

高雄市長陳其邁補充，近年來各大商圈的精彩表現有目共睹，商圈與市府攜手推出各種特色活動吸引人潮，並以高雄多場演唱會與會展活動的推廣下，以商圈夜市優惠券引領大量歌迷與新朋友，走入商圈認識高雄的豐饒美味與特色物產。每年過年檔期的「高雄過好年」系列活動更是各大商圈的重頭戲，今年市府特別結合冬日遊樂園聯名IP的影響力，要讓紅包不只是紅包，更是家庭跨世代的共同回憶，歡迎家家戶戶一起走進商圈，在追逐超人身影的同時，在高雄熟悉的商圈裡留下新的回憶，實現商圈「傳統不老、創新不斷」的願景。

三鳳中街商圈主委伍進昌表示，作為南部指標性的年貨大街，三鳳中街一直致力於提供最高品質的南北貨。今年非常榮幸能與日方合作，將極具職人精神的「日本產原木栽培乾香菇」推廣給大家，而本次透過市府推出的冬日遊樂園聯名IP小紅包發放活動，今日商圈湧現許多年輕面孔與家庭客，這證明了老商圈只要勇於創新，就能與新世代接軌。未來中街將持續結合在地特色與國際優質食材，讓市民買得安心、逛得開心。

首組到場的周先生表示，今日與三位姪女及阿姨一同前來三鳳中街採買年貨，現場年節氛圍濃厚，一家人都感到相當愉快。周先生指出，年貨已大致採買完成，並於現場選購瓜子與春聯，為迎接新年增添喜氣。他也提到，每逢農曆年前，三鳳中街總是人潮絡繹不絕、熱鬧非凡，今年能成為第一組到場的民眾，別具紀念意義，全家人都感到十分開心。周先生進一步分享，這樣全家一起走春的行程已連續第三年安排，今年則以三鳳中街為首站，成為年節活動的起點。接下來也規劃展開一整天的高雄小旅行，走訪周邊鄰近商圈，在輕鬆行程中感受城市年節氛圍與家庭同遊的溫馨時光。

高雄市經發局表示，今年「高雄過好年」共有 27 處商圈參與，後續將接棒陸續推出春聯拓印、DIY 手作、舞台表演及年貨市集等精彩活動，一直持續至 2 月 14 日，為市民與遊客打造充滿創意與趣味的文化體驗。此外，冬日遊樂園聯名IP小紅包數量有限，敬請市民朋友屆時踴躍參加，一起來高雄熱鬧歡喜迎馬年！更多相關資訊請至各商圈粉絲專頁查詢。