「2026高雄過好年」全市商圈迎馬年！1/31三鳳中街打頭陣 30商圈接力迎新春

【記者 王雯玲／高雄 報導】迎接馬年新氣象，高雄商圈百花齊放！高雄年度盛事「2026高雄過好年」活動今（20）日正式起跑。高雄市政府經濟發展局聯手大高雄市觀光商圈總會及全市30個商圈，由經發局長廖泰翔、大高雄市觀光商圈總會長陳慧玟、榮譽總會長王文雄及各商圈理事長共同出席，於市府前廣場宣告春節強檔活動全面展開。現場展示各個商圈的特色物產與人氣商品，展現濃濃的過年氛圍，而眾所期待的驚喜「馬年小紅包」發放活動，由三鳳中街年貨大街於1月31日打頭陣發放，預計將有27場發放活動在各大商圈登場，更結合各商圈春聯拓印、創意DIY手作及舞台表演等多元活動，適合全家大小共同採買年貨、享新年喜氣。此外青年家具街與鳥松家具街更強強聯手，搶攻年前除舊佈新商機，從1月19日至1月23日上午8時至17時，在市府中庭設置「高雄過好年」家具展區，邀請市民朋友「馬」上換新居，並備有多重優惠好禮送不停，與各位市民朋友喜迎馬年吉利。

高雄市經發局長廖泰翔表示，商圈是展現高雄商業活力的重要指標，近幾年市府從軟硬體著手提升商圈環境，除了透過「演唱會經濟」與「聖誕生活節」等大型節慶，結合商圈夜市券的發放，吸引大量歌迷湧入商圈消費，成功帶動人潮精準導流，讓海內外的新舊朋友感受到高雄的好滋味與人情味。市府也持續提升商圈購物環境，包括去（114）年底已完成中央公園商圈玉竹街的市容轉型，打造人本思維的步行購物體驗，更帶動青年進駐創業的新氣象，今(115)年也將陸續針對三鳳中街及新堀江商圈進行環境優化，透過優質選逛環境與消費動能相互加乘，要讓高雄商圈從春節到寒假熱力不斷。

大高雄市觀光商圈總會新任總會長陳慧玟表示，感謝市府全力支持商圈熱鬧迎接新春，近幾年高雄的商業發展有目共睹，貫串一整年的演唱會活動，到年底的聖誕生活節、跨年，直至開春的商圈過好年活動，都感受到市民朋友與外地遊客對於高雄節慶活動的盛情響應，成功帶動各大商圈「超有感」的人潮與買氣。今年迎接馬年到來，各商圈大會師展示屬於高雄的豐饒特產與精彩伴手禮，多樣化的購物選擇讓您「辦年貨免操煩」，更能感受到滿滿的高雄年節喜氣。

鳳中街商店街區管理委員會理事長伍進昌說，三鳳中街是高雄市規模最大的南北貨銷售中心，涵蓋傳統南北貨、年節食材與創意伴手禮，一站式滿足市民所有年節採買需求，物美價廉，今年干貝約漲價2成，烏魚子價格則下調1成，其他香菇、堅果類等年貨商品價格持穩；過好年行銷活動雖然從1月31日開始，近日已出現購買人潮，歡迎大家一起來採買年貨，感受濃厚年節氣氛。

本次商圈過好年特別於市府中庭設置家具街展區，由青年家具街商圈與鳥松家具街商圈共同展現家具。青年家具街商圈發展促進會理事長黃冠華表示，本次以「走出店面、聯合展示」概念，將各具特色的家具精品集結在市府展區，藉由有家的溫度展示，讓青年家具街不僅是採購地點，更是城市美學的提案者，現場更有互動遊戲，闖關後可獲得枕頭買一送一優惠券及家具折扣優惠等多項好禮，誠摯歡迎大家來『添購新意』，用一件好家具換一整年的好心情。鳥松家具街商圈發展促進會理事長吳宥霆表示，鳥松是全台知名的「家具一條街」，擁有款式最豐富的選擇與「量身訂做」的專業優勢，不論是多功能機能沙發或各式質感餐桌，都能滿足各種居家風格，本次展示主要放在最具溫度的團圓家具，期待家家戶戶都能「團圓幸福，馬上健康」。

高雄市經發局說明，「2026高雄過好年」活動首場盛事將在1月31日（週六）三鳳中街起跑，一直持續至2月14日更將有27場發放活動在各大商圈登場，各商圈更結合春聯拓印、創意DIY手作及精彩的舞台表演，非常適合全家大小在採買年貨之餘，一同體驗手作樂趣，共度溫馨的親子時光。此外，今年也首次結合青年家具街及鳥松家具街從1月19日至1月23日上午8時至17時，於市府中庭舉辦「高雄過好年」家具展區，讓到市府辦公的民眾或有興趣民眾於年前到市府中庭採購換新居。更多相關資訊歡迎請至各商圈粉絲專頁查詢，也邀請全國民眾朋友農曆春節來高雄走春，一起來高雄熱鬧歡喜迎馬年！（圖／記者王雯玲攝）