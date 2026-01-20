「2026高雄過好年」商圈熱鬧迎馬年，三鳳中街打頭陣！（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

迎接馬年新氣象，高雄年度盛事「2026高雄過好年」，20日正式起跑，高雄市政府經濟發展局聯手大高雄市觀光商圈總會及全市30個商圈，宣告春節強檔活動全面展開，一直持續至2月14日更將有27場發放活動在各大商圈登場。

眾所期待的驚喜「馬年小紅包」發放活動，將由三鳳中街年貨大街於1月31日打頭陣發放，更結合各商圈春聯拓印、創意DIY手作及舞台表演等多元活動，適合全家大小共同採買年貨、享新年喜氣；青年家具街與鳥松家具街更強強聯手，搶攻年前除舊佈新商機，即日起至1月23日上午8時至17時，在市府中庭設置「高雄過好年」家具展區，「馬」上換新居備有多重優惠好禮送不停。

廣告 廣告

「2026高雄過好年」商圈熱鬧迎馬年，三鳳中街打頭陣！（記者許正雄翻攝）

「2026高雄過好年」活動，高雄市政府經濟發展局局長廖泰翔、大高雄市觀光商圈總會長陳慧玟、榮譽總會長王文雄及各商圈理事長，在市府前廣場宣告春節強檔活動全面展開，現場展示各個商圈的特色物產與人氣商品，展現濃濃的過年氛圍。

經發局長廖泰翔表示，商圈是展現高雄商業活力的重要指標，近幾年市府從軟硬體著手提升商圈環境，結合商圈夜市券的發放，吸引大量歌迷湧入商圈消費，成功帶動人潮精準導流，讓海內外的新舊朋友感受到高雄的好滋味與人情味，透過優質選逛環境與消費動能相互加乘，要讓高雄商圈從春節到寒假熱力不斷。

「2026高雄過好年」商圈熱鬧迎馬年，三鳳中街打頭陣！（記者許正雄翻攝）

總會長陳慧玟說，迎接馬年到來，各商圈大會師展示屬於高雄的豐饒特產與精彩伴手禮，多樣化的購物選擇「辦年貨免操煩」；三鳳中街商店街區管委會理事長伍進昌說，三鳳中街是高雄市規模最大的南北貨銷售中心，涵蓋傳統南北貨、年節食材與創意伴手禮，一站式滿足市民所有年節採買需求物美價廉。

青年家具街商圈發展促進會理事長黃冠華表示，以「走出店面、聯合展示」概念，將各具特色的家具精品集結在市府展區，藉由有家的溫度展示，讓青年家具街是採購地點，更是城市美學的提案者；鳥松家具街商圈發展促進會理事長吳宥霆表示，鳥松是全台知名的「家具一條街」，擁有款式最豐富的選擇與「量身訂做」的專業優勢；更多相關資訊歡迎請至各商圈粉絲專頁查詢。