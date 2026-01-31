「2026高雄過好年」系列活動三鳳中街熱鬧開跑 陳其邁發送開運小紅包向市民拜早年

▲「2026高雄過好年」系列活動今(31)日於三鳳中街熱鬧登場，活動在市長陳其邁與出席貴賓共同敲鑼後正式開跑。

【記者 王雯玲／高雄 報導】「2026高雄過好年」系列活動今(31)日於三鳳中街盛大登場，此次活動共有27個商圈接力迎馬年，市長陳其邁特地出席活動並首度發送「超人精神 一馬當先」開運小紅包，提前向市民拜早年，前來領取超人小紅包人潮大排長龍，洋溢年節熱鬧氣氛，歡迎全國各地遊客與市民朋友，年節期間來高雄各大商圈逗熱鬧，感受濃厚的節慶氛圍。

▲三鳳中街是高雄第一街，更是天下第一街，也是採買南北貨最佳地點。

陳其邁感謝高雄市議會、以及高雄多位立委的支持，也感謝李昆澤委員協助爭取三鳳中街城市美學計畫、周邊停車空間改造，以及九如陸橋拆除經費，三鳳中街是高雄第一街，更是天下第一街，也是採買南北貨最佳的地點，品質好、價錢公道，且信譽保證。他鼓勵消費者放心到三鳳中街採買，這裡有更多的人情味，市府近年也配合火車站改造以及整個商圈的營造，讓三鳳中街商圈成為市民採買年貨最好的選擇。

▲日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史配合台灣年節習俗，致贈來自日本九州的頂級香菇禮盒給高雄市長陳其邁，表達新春祝福，並展現台日友好情誼。

陳其邁也提及，過去三十年，不管是擔任立委時期以及現任市長，每年都會來三鳳中街發紅包，因為三鳳中街是與市民朋友情感所在，也希望三鳳中街一天比一天更好，並祝福所有市民朋友新年快樂、馬上幸福、馬上成功。隨後，陳其邁逐一發送超人精神馬年開運小紅包予現場排隊人潮，民眾更是開心與市長熱情合影，展現超高人氣。

2026高雄過好年系列活動有春聯拓印、DIY 手作、舞台表演及年貨市集等精彩活動，為市民與遊客打造充滿創意與趣味的文化體驗。高雄各大商圈除了特色商品、創意伴手禮與道地美食，還可領取高雄市政府的馬年開運小紅包，感受商圈的獨特魅力與濃濃年味。首日由三鳳中街年貨大街率先登場發送，即日起至2月14日將有27場發送活動在各大商圈登場，歡迎市民朋友逗陣來熱鬧、歡喜迎新春！（圖／記者王雯玲翻攝）