2026高雄選戰藍白合喊「拉下綠」 陳其邁：沒注意到這個新聞
針對2026年高雄市長選情，民眾黨表態，「拉下民進黨候選人是大家的共識」，並指未來不排除與國民黨高雄市長參選人柯志恩坐下來談，柯志恩也說，「藍白一定是要合」。不過，高雄市長陳其邁26日表示，並未特別注意到這個新聞。
民眾黨主席黃國昌25日表示，在野團結與合作是基本方向，關鍵在於如何推出最強候選人，為高雄帶來新的氣象，大家一起會好好努力。不排除與柯志恩談合作，民眾黨對於高雄的選舉布局、城市治理與未來發展都將敞開心胸、張開雙臂進行討論，未來有必要跟柯志恩坐下來好好談一談，針對選舉未來布局來做討論。
柯志恩則強調「藍白一定是要合」，並指國民黨中央與民眾黨主席之間都有非常好的默契，未來不論是在地方選舉，或是總統大選層級，藍白一定有合作機制的默契。希望民眾黨前主席柯文哲也能多到高雄走走，可以好好來磋商如何在2026年地方選舉中，讓在野陣營在高雄取得更好成績。
陳其邁26日視察大寮社宅工程進度，被問及此事時，他回應，這和市政無關，也沒有特別注意到這個新聞。面對媒體追問，今天和綠委賴瑞隆同台是否要交棒的意味，陳其邁則說，針對市長的人選，在立法院的表現、地方的服務，都是可受公評，相信民眾一定會選出最能讓高雄市政繼續進步、最好的候選人。
