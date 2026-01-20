2026髮膜推薦TOP15｜修護、護色、保濕一次搞定！
髮膜是什麼？潤髮乳、護髮素、髮膜怎麼選？
「髮膜」是專為修護與滋養髮絲而設計的髮類產品，能提供比一般護髮產品更強效的保濕和修護。成份富含營養，像是蛋白質、維生素等等，能夠深入滲透髮絲，修護受損結構、增強髮絲張力，使頭髮恢復光澤和柔順。
不過洗完頭髮後能用的護髮產品越來越多，像是「髮膜、潤髮乳、護髮素」都是，究竟它們之間有什麼差別？要如何選擇呢？
潤髮乳是日常護理產品，就是一般常説的「潤絲」，能在洗髮後為髮絲提供即時的柔軟效果，主要作用在髮絲表層的毛鱗片，並保護頭髮免於日常環境的損傷。
使用頻率：每次洗髮後使用。
效果：在髮絲表面形成保護膜，讓頭髮更好梳理。
2.護髮素(護髮乳)
養護效果介於潤髮乳與髮膜之間，提供比潤髮乳更細緻的滋養，提供髮絲保濕滋潤、抗毛躁與營養，可修補輕微受損髮，適合中等程度的護髮需求。
使用頻率：每週1~2次或視髮質需求而定。
功效：滲透髮絲，提供更深層的滋養與保濕。
3.髮膜：
髮膜是最細膩的保養產品，質地上更為滋潤、分子更小，能比護髮素進到髮絲的更深層。針對特別乾燥、受損、脆弱或漂染燙後的髮絲，補充營養和水分，達到強效修護效果。
使用頻率：通常每週1~2或依髮質程度增加使用次數。
效果：深入滲透髮乾並修護內部結構，強化髮質，使頭髮長期保持健康和光澤。
挑選原則
日常保養：若頭髮健康且無特別需求，只要使用潤髮乳即可。
中度護理需求：如果頭髮較乾燥或略有受損，可每週使用護髮素作為額外的滋養。
深層修護：針對嚴重乾燥、染燙或髮質脆弱的頭髮，可定期使用髮膜進行深層護理，幫助恢復髮絲健康。
洗出柔順光澤髮的6個髮膜使用步驟
了解髮膜之後，再來看看髮膜的正確使用方法與技巧。
1.洗淨頭髮
洗完頭後，用清水將整顆頭沖洗乾淨，確保不殘留洗髮精與泡沫。
2.將頭髮壓乾
使用乾毛巾輕輕壓乾頭髮直到髮絲不滴水，注意不要用來回摩擦的方式，以免使髮絲受損。
3.使用髮膜
取出適量髮膜，長髮約50元硬幣大小的用量，可依頭髮長度及髮量調整。均勻塗抹在頭髮上，注意塗抹時不要塗抹到頭皮，以免滋潤成份過於油膩造成頭皮負擔。
4.等待髮膜吸收
依照產品說明等待約5~15分鐘(具體時間依各產品而異)，讓髮絲充分吸收髮膜。
5.洗淨髮膜
用清水將髮膜徹底沖洗乾淨。
6.吹乾頭髮
頭髮擦乾後，視需求塗抹上抗熱的護髮產品，後續再吹乾頭髮。
使用髮膜的3個專家級技巧
髮膜產品在使用上，還有這些地方特別容易被忽略，可以特別留意。
1.由下往上塗：
塗抹髮膜時，可以先用手掌心推勻抹開再塗抹於髮絲上，避免整一坨卡在頭髮上。順序也最好先從髮尾開始，大把地從下方髮尾開始分束塗抹，再往上中段髮以手指刷過到不糾結的滑順狀態。最後，以掌心包覆頭頂外表，讓剩餘的微量滲入頭部表面髮絲，頭頂表面是最容易日曬傷害，如此可滋養髮絲卻又不會髮根過於厚重，也能避免髮膜沾到頭皮。
2.塗抹時建議略彎腰
塗抹髮膜時，建議可以側身略彎腰，這樣可以讓髮膜避免沾染到肩、背，因為髮膜通常比較滋潤，可能因此長痘痘，對容易背後長痘痘的人來說更要避免。
3.抹完後用熱毛巾包裹頭髮
塗完髮膜後，講究一點的話，在等待髮膜吸收時，可以使用熱毛巾將頭髮包起來，透過熱氣加強髮膜成份滲透髮絲。
髮膜推薦1：HAIR RITUEL by Sisley賦活重升超導修護髮膜
髮絲三大組成關鍵為85%蛋白質、12%水分、以及只佔3%卻很重要的脂質，「脂質」存在於髮絲纖維的三層之中，為髮絲纖維組成整體的必要關鍵。沒有它們，頭髮的結構就會雜亂且乾燥、容易斷裂並出現分叉。但頻繁的造型和染燙會逐漸削弱用來保護髮絲的脂質，且一旦流失後就不會再生。
Hair Rituel透過的獨家專業配方搭配2大脂質超導技術，專門針對髮絲的三層結構設計，一次使用就能提升脂質+11%，卻不帶來厚重感覺，讓秀髮輕盈柔順， 5分鐘即可密集修護乾髮問題。
容量：190ml
價格：NT3,900
哪裡買？sisley全台專櫃、sisley官方網站
髮膜推薦2：巴黎卡詩黑鑽極萃逆時髮膜
以巴黎卡詩黑鑽極萃逆時系列黑科技─深海極萃活性因子，從根源賦活頭皮、強韌髮絲、激活青春光采。搭配玻尿酸與卵磷脂能長效持久潤澤、維他命E與神經醯胺能加強保濕度。是一瓶從頭皮奢養到秀髮的髮膜。
容量：200ml
價格：NT2,900
哪裡買？專櫃、合作沙龍
髮膜推薦3：Christophe Robin 刺梨籽油柔亮修護髮膜
細緻霜狀質地深層修護髮絲，刺梨果油促進頭髮外層的毛鱗片緊密閉合，加上刺梨籽油具強效修護力；旋覆花精萃幫助穩固髮芯色素，重拾髮絲原生健康的飽滿色澤。塗抹後僅需停留 1 分鐘即可洗淨，提供現代人瞬效護髮的最佳選擇。
容量：250ml
價格：NT1,980
哪裡買？10/10 Hope、10/10 Apothecary。
髮膜推薦4：KERASILK絲馭洸水誘晶漾髮膜
蘊含絲仿氨基酸及Hyaloveil®陽離子透明質酸的強效深層修復髮膜。採用100%純素配方，有效修復缺水及受損髮質，修復髮質結構，深層滋潤秀髮而不會有厚重感，使髮絲強韌度提升。
容量：200ml
價格：NT1,600
哪裡買？官方網站、合作沙龍。
髮膜推薦5：rahua神奇核果保濕輕髮膜
以Rahua油與印加果油修護脆弱受損髮，補充頭皮養分並深度修護；有機芒果糖結合油脂中的蛋白質，使髮絲達到最佳保濕效果。乳木果油與藜麥更加強秀髮柔軟保濕與修護。
修護受損髮，撫平濕氣造成的毛燥，為受損髮、捲髮、自然捲帶來光澤與保濕。所有髮質皆適用，特別推薦給粗硬髮、染燙受損髮。
容量：120ml
價格：NT1,600
哪裡買？10/10 Hope、10/10 Apothecary。
髮膜推薦6：L'OCCITANE歐舒丹草本修護護髮膜
L''OCCITANE歐舒丹2024年升級人氣經典-草本修護系列，全新添加「微分子植物蛋白」從髮芯內部修復受損，並揉合具備專利抗斷裂功效的歐白芷精華油和滋養撫順毛鱗片的植物神經醯胺等多重植萃，由內而外改善損傷。
而系列中的髮膜還擁有5種植萃精華油、維他命原B5及維他命E，每週使用1~2次、每次5分鐘就可強力灌注滋養補充蛋白質及神經醯胺、深層修護受損，使髮絲內部強韌健康，改善毛躁、防止斷髮與分岔，並讓髮質看起來閃閃發光。
容量：200ml
價格：NT1,500
哪裡買？全台歐舒丹專櫃、官方網站。
髮膜推薦7：Sabon三合一修護髮膜
富含三種天然植物油－馬魯拉果油，海甘藍籽油以及山茶花油，馬魯拉果油為頂級沙龍愛用的植物果油，滋養與防護效果勝於摩洛哥堅果油，海甘藍籽油自古埃及就是珍貴的護膚油脂，為秀髮帶來光澤；受日本女性尊崇的山茶花油，增加髮絲彈性與強韌度，三種獨特珍稀功效互相加成，護理效果效果加倍。可深層修護乾燥分岔，維持髮絲彈性、輕盈、蓬鬆。
洗後取適量塗抹於髮中至髮尾，静置三分鐘後再以清水洗淨。
容量：200ml
價格：NT1,480
香味選擇：茉莉花語、綠玫瑰。
哪裡買？官方momo直營店、與全台專櫃。
髮膜推薦8：juliArt覺亞亞麻健髮護色髮膜
使用胺基酸與亞麻仁油酸，使養分快速導入髮絲，重組髮身纖維。還有大豆水解蛋白深入髮絲，修護受損的角質纖維，使頭髮恢復彈性與韌度，有效預防頭髮分岔與斷裂，提升秀髮滑順度與光澤度。洗髮後將髮膜取適量塗抹於頭髮上，使用熱毛巾包覆頭髮，停留約10~20分鐘再以清水沖洗即可。
容量：150ml
價格：NT1,200
哪裡買？官方網站、直營店與專櫃櫃點。
髮膜推薦9：TSUBAKI思波綺金耀瞬護髮膜(升級版)
TSUBAKI思波綺金耀瞬護髮膜2024秋冬全新升級，添加能高效修護髮質損傷的離子修護成份與頂級山茶花精油、蜂王漿、大豆蛋白等等，讓髮絲回復健康活力。
加上超導瞬護髮芯技術、鎖水包覆技術與、髮絲損傷修護機能等獨特技術，讓修護成份能深層滲透至髮芯，還主打0秒不需等待，使用後就能馬上沖水，依舊持續給予秀髮豐沛養護，讓髮根到髮尾徹底柔順潤澤。同時有髮膜補充包可供選擇。
容量：髮膜(升級版) 180g、補充包(升級版) 150g
價格：髮膜(升級版) NT399、補充包(升級版)NT280
哪裡買？全台屈臣氏、寶雅、康是美、全聯社、日藥本舖、Tomod’s、台灣松本清、佳瑪、光南、四季、札幌藥粧、量販通路、MOMO購物網、蝦皮商城-日本FineToday旗艦店等均售。
髮膜推薦10：Neogence霓淨思瞬效水漾精華髮膜
Neogence霓淨思2024年首度推出髮品「專業髮肌保養系列」，其中的「瞬效水漾精華髮膜」，以超越微米等級的修護精華深入滲透頭髮及頭皮，添加市場最高濃度1%水解角蛋白，於頭髮表層並於頭髮表層形成薄膜，可調理保濕，幫助改善分岔及損傷。搭配可使髮絲柔順、展現光澤的山茶花油，有感保濕修護不假潤。成份中的維他命B5精華則可調理頭皮健康平衡。
洗髮後輕輕拭乾水分後塗抹於頭髮、頭皮，無需等待時間即可以清水沖洗，讓每一根髮絲都充滿生命力，展現亮麗光澤。
容量：180ml
價格：NT400
哪裡買？官方網站或是屈臣氏、康是美、保養等授權通路。
髮膜推薦11：ORBIS瞬效護髮精華髮膜
瞬效護髮精華髮膜含有重建受損髮絲美容液成份的高浸透沖洗式髮膜。添加通過離心力的特殊乳化方法形成的浸透型奈米修護膠囊與持續型奈米修護膠囊，能補充受損部位的脂質與蛋白質。此外膠囊內包有具備不易被水沖走的胜肽精華油。膠囊的材質本身也具備修護的機能，就算釋放出胜肽精華油後，依然能持續維持秀髮的美麗。
乳霜質地不會帶來黏膩感，無須停留等待即可清洗，即刻修護，讓髮尾滑順一梳到底不打結，
容量：200g
價格：NT520
哪裡買？ORBIS官方網站、全國ORBIS直營門市
髮膜推薦12：GROWUS戈洛絲珍珠粉損傷修護髮膜
來自韓國的GROWUS戈洛絲算是很新銳的髮品，創立於2020年3月，成立後就屢次獲得韓國最大美妝通路OLIVE YOUNG的各項銷售冠軍，「珍珠粉損傷修護系列」就是極有人氣的系列之一。透過珍珠粉萃取物、雙重高低蛋白質分子、喜馬拉雅粉鹽..等成份組合成的「海洋珍珠複合物™」，使毛髮表層到深層受損髮絲，注入豐富的礦物質恢復活力、補充營養、打造堅韌髮絲。
珍珠粉損傷修護髮膜更主打含有200,018ppm的高濃度蛋白質分子，濃縮營養成份在髮膜塗抹瞬間，化成精華立即滲透並吸附在髮質內部，呵護極致損傷髮絲。
容量：220ml
價格：NT960
哪裡買？官方網站
髮膜推薦13：荷琇CURLY SHYLL健康強韌髮膜
有別市面上髮膜，主打能幫助頭皮養護，使用時可同時塗抹於頭皮與髮絲。能自然代謝髮肌老廢⻆質、改善惱人皮屑困擾，同時為毛燥分岔髮尾增添柔順 ，搭配洗護系列使用，更可完美將頭皮回歸健康狀態。髮膜還特調清新茶樹香氣，融合自然的葡萄柚芬芳果香，讓頭皮清爽舒適還自帶舒服香氣。
容量：250ml
價格：NT960
哪裡買？官方網站
髮膜推薦14：re : BOND逆轉奇蹟髮膜
來自美國的re : BOND 最受矚目的就是「逆轉奇蹟髮膜」，採用「FIBERENEW™」鏈鍵重建科技，結合近年蔚為風潮潮的「⻆蛋白」療癒秀髮，再加上「梔子花、摩洛哥堅果油的豐沛深度養分，能快速且有效的填補、聚合與更新髮質結構，同時形成外部完整防護，加強髮絲彈性與強韌度，還原初出生般絲滑柔順的觸感。
容量：89ml
價格：NT1980
哪裡買？荷琇官網、各大美髮沙龍。
髮膜推薦15：RYO呂ROOT:GEN強韌蘊髮養護髮膜
強韌蘊髮養護髮膜使用獨家專利技術「強韌蘊髮™」，富含人蔘根細胞™x咖啡因萃取精華，有效強健髮根，可安心使用於頭皮至髮絲。接近頭髮組成結構的黑豆胜肽與小分子玫瑰蛋白，能夠快速吸收，修護脆弱髮絲、增加柔順及蓬鬆感。
容量：515ml
價格：NT699
哪裡買？全台屈臣氏、康是美、寶雅、家樂福。
髮膜常見問題全解答
常見問題1：髮膜可以每天使用嗎？
髮膜屬於高滋養、高修護型產品，建議依髮質狀況每週使用1~2次即可。若是嚴重受損(染燙頻繁、乾枯斷)，可短期密集使用。
常見問題2：髮膜可以取代潤髮乳嗎？
在多數情況下可以。髮膜的滋養與修護力通常高於潤髮乳，若當天已使用髮膜，可省略潤髮乳步驟，避免造成髮絲負擔。不過細軟髮或油性頭皮者，仍可依需求交替使用。
常見問題 3：髮膜需要停留多久效果最好？
一般建議停留3~5分鐘即可，除非產品特別標示。停留過久不一定會吸收更多，反而可能讓髮絲變得厚重、失去蓬鬆感。想加強效果，可搭配熱毛巾或浴帽提升包覆性。
常見問題4：髮膜可以塗到頭皮嗎？
大多數髮膜不建議直接塗抹於頭皮，尤其是油性或容易出油的頭皮，可能造成扁塌或不適。正確方式為避開頭皮，從耳下至髮尾均勻塗抹。除非產品有說明為「頭皮可用髮膜」，就可依說明使用。
常見問題5：使用髮膜後頭髮變塌怎麼辦？
可能與使用量過多、停留時間過長，或髮膜滋潤度不適合髮質有關。細軟髮建議選擇質地較輕盈的修護型髮膜，並減少用量、集中於髮尾部位。
對比較乾燥或以受損的頭髮來說，使用髮膜能深層滋養和修護頭髮，補充髮絲所需的水分和營養，並強化髮質並提升頭髮的光澤與柔順度，使頭髮看起來更健康、有彈性。學會使用與挑選方法後，不妨養成定期使用髮膜的習慣，養出髮質就不再是難事！
