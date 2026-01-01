2026髮色推薦「黑茶色」高級質感、低調顯白首選
專家諮詢：索棐髮藝設計師 & 肯邦Paul Mitchell 國際講師Echo
低調顯白黑茶色 韓星網紅帶動風潮
被形容為「不無聊的黑色」！黑茶色在近幾年因為韓星、網紅們的美照加持，成為流行指標。到底什麼是黑茶色？索棐髮藝設計師Echo表示：黑色中帶有霧感茶光！當在白色日光燈下、看起來就是黑色；但在陽光下卻透著咖啡色光澤，像是髮根長出來的自然髮色。
黑茶色的優勢是自然顯白！尤其適合本身膚色偏白皙的人，如果是蠟黃膚色也別擔心，稍微上個底妝、唇妝就能跟黑茶色髮色很搭。此外，有「少年白」困擾的人也非常推薦染黑茶色，不用忍受老氣的死黑來蓋白髮，而是可以自然有層次變化的修飾白髮。
延伸閱讀：
遮白髮救星7款推薦！從染髮霜、護髮乳到白髮遮蓋粉餅通通有
黑茶色褪色是什麼顏色？
除了時髦好看，「便利性」也是黑茶色受歡迎的原因：不需要漂色、也不太容易褪色，即使褪色了也是自然的咖啡色。「除非你本身是粗硬髮質，那就會建議先將頭髮染淺些咖啡色、再染上黑茶色，這樣整體質感會更漂亮。」髮型師Echo也提醒，雖然黑茶色較不易褪色，但染後仍要留意避免過熱水洗髮、以及避免游泳、陽光曝曬，並且搭配使用染後洗護髮，讓髮色更持久完美。
至於需要補染嗎？如果你想要一直擁有漂亮霧感的黑茶色，那麼通常建議1-2個月進行補染。
【如果本身髮色偏深】：補染髮尾即可。
【如果有少年白困擾】：補染髮根為主。
【如果天生髮色偏淺】：建議直接整頭重新染黑茶色，才能均勻顯色。
延伸閱讀：
在家也可以獲得流行髮色！10款高人氣染髮劑推薦
黑茶色6大優勢
躍升為近年流行髮色、實用度極高的黑茶色，六大優勢讓人一試愛上。
1、懶人美髮救星：尤其懶得經常護髮的人，染了黑茶色簡單吹整，頭髮質感看起來就很不錯。
2、適用絕大多數膚色：冷色調的黑茶色能讓膚色自然顯白，即使你是蠟黃膚色，也能簡單化個底妝、唇妝就很搭。
3、不需要費力漂色：無須漂髮的黑茶色，染後髮質看起來還更好。
4、不會褪色變布丁頭：褪色後是自然的咖啡色！而非明顯落差的布丁頭。
5、自然修飾白髮困擾：少年白最推薦染茶黑色，有質感又不顯老。
6、百搭服裝配件：簡潔有質感的黑茶色，無論是搭氣質衣著或鮮豔潮流服飾都能有加分效果。
h2)10款適合搭配黑茶色的髮型推薦
【黑茶色x狼尾頭】宋慧喬
一向給人優雅印象的喬妹，以一頭黑茶色狼尾頭現身時，立即獲得大好評，個性的時髦中仍保有質感。
【黑茶色x長直髮】Jennie
韓國女團帶動時下年輕人，喜歡以長直髮搭配黑茶色，髮質顯好、也能隨光線有不同輕盈色澤變化。
【黑茶色x短捲髮】Momo
最近Twice新專輯Momo以短捲髮襯上黑茶色，顯得年輕俏皮。
【黑茶色x新娘髮】IU
索棐髮藝設計師Echo也觀察到，受到韓系婚紗美感影響，現在的新娘造型流行以黑茶色綁個低髮髻，抓些髮流線條，再戴上婚紗就超美。
【黑茶色x公主頭】張員瑛
想要讓黑茶色髮顯得更輕盈嗎？不妨學學IVE大勢成員張員瑛，簡單綁個公主頭，清爽又有朝氣。
【黑茶色x耳圈染】Bada Lee
韓國著名編舞家&舞者Bada Lee，也是韓綜«街頭女戰士2»的冠軍，她最招牌的髮型之一，就是將黑茶色與耳圈染完美打造成搶眼風格。
【黑茶色x洋娃娃深波紋捲】BABYMONSTER
可愛又嘻哈感，YG娛樂旗下的K-POP女子團體BABYMONSTER，成員Ahyeon日前以一頭黑茶色洋娃娃捲造型加上頭巾配飾，瞬間創下上萬點讚。
【黑茶色x C字彎】Karina
SM當紅女子團體aespa的隊長Karina，妝容與穿著造型總能引發話題，黑茶色中長髮配上微微C字彎，清新感十足。
【黑茶色x 精靈系極短髮】金高銀
韓劇女神金高銀以一頭極短髮驚艷國際電影節，黑茶色加上超短瀏海，有點小男孩的調皮感，抓整的髮流層次還增添了些精靈般鮮活氣質。
【黑茶色x 公主切層次髮】朴圭瑛
剛出演完Netflix熱門影集《魷魚遊戲3》的朴圭瑛，精緻的五官尤其被盛讚為「短髮教科書」！她也曾嘗試過黑茶色的公主切層次髮，自然顯白還能小顏。
想要同時兼顧「氣質」與「潮流感」？黑茶色就是答案。不用漂、不怕褪色布丁頭，隨便一拍都是氛圍感滿分的美照，快跟上2025潮流密碼。
延伸閱讀：
【2025】10款熱門染髮顏色推薦！摩卡慕斯、冷棕色必試髮色全指南
延伸閱讀：
