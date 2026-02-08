2026鳳山光之季璀璨啟燈 光影藝術盛大點亮浪漫城市夜景

▲夜遊鳳山正夯！光影藝術＋市集展演，光之季璀璨登場。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】鳳山夜晚華麗變身！鳳山區公所於2月7日至3月3日盛大舉辦年度光影盛會「2026鳳山光之季」，活動結合藝術美學、創意燈光與在地文化脈絡，透過多元光影裝置與沉浸式展演，邀請民眾走進夜色中的鳳山，感受城市被光影點亮的浪漫時刻，打造專屬鳳山的夜間觀光新風景。

啟燈儀式於2月7日晚間隆重登場，由高雄市政府副秘書長王宏榮主持，在倒數聲中點亮主燈裝置，象徵「2026鳳山光之季」正式揭幕，也為鳳山夜間觀光揭開璀璨序幕。啟燈現場吸引眾多市民與遊客駐足欣賞，共同見證鳳山夜色在光影藝術映襯下綻放出的動人魅力。

「鳳山光之季」以光影藝術為媒介，將鳳山的歷史記憶、人文特色與城市故事轉化為一件件夜間藝術作品。活動期間規劃多處主題燈區，運用投影科技、互動燈光及創意裝置，讓民眾在漫步之間體驗光影流動所帶來的驚喜與感動，營造適合親子同遊、情侶約會及旅遊族群的夜遊路線。

今年燈飾展區以大東公園為主場地，串聯協和路曹公圳及中華商圈，精心打造10座主題燈飾及10處光環境，同時結合鳳山火車站、大東文化藝術中心等熱門景點共同點燈，透過光影藝術串聯城市場域，展現鳳山夜間景觀的多元風貌。

除燈光展演外，活動期間亦搭配假日展演、市集及互動體驗活動，吸引人潮走入鳳山街區，帶動在地商圈與觀光發展，讓「鳳山光之季」不僅是一場視覺饗宴，更成為連結城市、文化與生活的年度城市節慶。

「2026鳳山光之季」自2月7日至3月3日，每日17時至22時亮燈，誠摯邀請民眾把握夜色時光，走進鳳山，用雙腳漫遊、用鏡頭收藏屬於鳳山的光影記憶。（圖╱記者 王苡蘋翻攝）