「2026鳳山光之季」將於2月7日在大東公園盛大展開，自2月7日至3月3日元宵節止，展期共25天，每日17點至22點亮燈，陪伴民眾歡喜過新年。

2月7日「2026鳳山光之季」盛大開幕！啟燈晚會多組卡司熱情應援。圖：高雄市鳳山區公所提供

今年燈會以鳳山大東公園為主軸並串聯曹公圳中華街、協和路，打造10組創意燈飾及10處光環境。大東公園入口處主燈《我愛鳳山》高達8公尺，兩隻鳳凰相互凝視隱含「鳳山城心型」輪廓，巧妙融入鳳山特有的丘陵地景輪廓與曹公圳百年不息的水文意象。其餘9組燈飾作品亦展現豐富多元的光影樣貌，並搭配10組光環境，邀您夜間漫步於鳳山水岸，感受光影交織的浪漫情懷。

2月7日由「鳳山拾光遊」率先登場，民眾以創意裝扮參與，沿著曹公圳巡水踩街，走訪中華街商圈、平成砲台、曹公廟、城隍廟及鳳儀書院等重要景點，全程參與不僅可以集章兌換好禮，更可以在祈福卡寫上新年願望，祈求馬年心想事成。當日晚間啟燈晚會，除了有台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars的熱情應援，藝人郭書瑤、江志豐、琳誼Ring也將帶來勁歌熱舞，現場還有食農暨文創市集、DIY手作體驗、街頭藝人表演等豐富活動，為2026鳳山光之季揭開精彩序幕。

2月8日「鳳山舞告讚」由鳳山在地里長與社區民眾輪番展現精采舞藝與滿滿社區活力，台語歌后喬幼接續壓軸演出，精彩可期。農曆春節期間，大東文化藝術中心推出15場音樂與戲劇表演藝術活動，包含4場大廳音樂會、8場戶外廣場演出及3場皮影戲；另規劃「黃埔新村小旅行」，以「五感體驗」為核心，透過視、聽、嗅、味、觸的多層次沉浸式設計，引領大家走進眷村光陰故事，深入認識眷村的歷史軌跡。誠摯邀請民眾走訪鳳山，賞燈、逛市集、嚐美食、遊古城，一起熱鬧過好年，活動詳情請上鳳山區公所官網「2026鳳山光之季專區」查詢。

「2026鳳山光之季」2/7璀璨登場 系列活動陪您迎新年。圖：高雄市鳳山區公所提供

另提醒參與活動民眾，大東公園周邊停車空間有限，建議多加利用大眾運輸工具，搭乘高雄捷運橘線至「O13大東站」1號出口，步行即可抵達活動會場。

