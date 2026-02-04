2026鹽水月津港燈節 2/7至3/8展出50組藝術家60組作品





頗受民眾喜愛的鹽水月津港燈節，2026台南月津港燈節將於2月7日至3月8日，每日17時30分至23時，在鹽水月津港親水公園展出。文化局表示，今年以儲存未來鹽水的想像－雲端光景Cloudscape為主題，結合光藝術、科技媒材與地方文化記憶，50組藝術家展出60組作品，歡迎民眾踴躍前往觀賞，共度農曆春節假期及元宵節美好時光。

文化局表示，月津港燈節於2010年起舉辦，16年來孕育出許多優秀藝術創作者，已成為兼具歷史傳承與藝術品質的重要文化品牌。2026台南月津港燈節燈節，規劃藝術燈區、巷弄燈區及月津超新星等3大展區，邀請來自台灣、日本、韓國等國50組藝術家，展出60組作品。

文化局說明，展出作品取材自鹽水數百年來累積的信仰文化、生活紋理與自然景觀，透過光、霧、聲音及互動裝置，重新詮釋地方記憶，並描繪城市面向未來的多元想像。精彩作品結合鹽水老街的月之美術館，讓水面與巷弄、當代藝術與歷史街區相互輝映，呈現鹽水獨有的文化底蘊與城市魅力。

文化局指出，今年適逢馬年，主題燈天馬獸以高度藝術性與視覺張力，將帶給民眾驚喜與感動。啟燈晚會於2月7日晚間登場，月津港親水公園設置水上舞台，結合燈光投影與音樂演出。月津港燈節結合光藝術、科技媒材與地方文化記憶，邀請民眾走入夜間河港，在光影交織中感受橫跨歷史與未來的沉浸式藝術體驗。

