2026鹿港慶端陽龍舟競渡參賽隊伍爆大量創歷年新高

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2026鹿港慶端陽龍舟競渡19日登場，參賽隊伍爆大量、共173隊，創歷年新高。（圖：李河錫攝）

2026鹿港慶端陽系列活動，訂於6月19日起盛大登場！其中報名參加「國際龍舟錦標賽」隊伍爆大量，增加約4成、多達173隊；彰化縣龍舟委員會表示，每天將延長2小時賽程、每輪預賽將縮短為6分鐘，希望讓整體賽程都能順利圓滿、如期進行。

端午節將到來，彰化縣政府訂於6月19日起、一連3天盛大舉辦「2026鹿港慶端陽」系列活動；除首度推出COSPLAY踩街嘉年華、包粽神手爭霸戰，以及結合美國夢工廠《功夫熊貓》、打造小鎮光影藝術節，還有超Chill的夏夜派對「河岸綠地音樂會」，一連3個夜晚將分別推出「功夫之夜」、「電音派對」及「節奏狂歡夜」；並融合拋繡球緣定習俗、端午古禮祈安文化的「繡球傳情、五月安康」體驗活動。

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縣長王惠美強調，最具特色的則是「龍王祭」，正逢邁入第49年，特別邀請雲林縣「拱範宮」的「龍王尊神」一同前來繞境祈福，透過雙龍加持，保佑四境平安、活動順利；而今年度參加「國際龍舟錦標賽」隊伍更創下歷史新高，多達173支海內外隊伍前來參賽，其中國際組也是創新高、共有17隊，吸引來自20多個國家選手組隊參賽；冠軍隊最高可獲得30萬獎金。

彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚議員表示，因應參加隊伍爆增的龍舟賽，今年賽事時間將由往年午後3點、提前到午後1點就開始競渡，並持續進行到晚間9點；如果無法到現場觀賽，也可透過線上直播來觀賽；歡迎全國各地鄉親能夠蒞臨鹿港，感受精彩又刺激的龍舟賽。

凃淑媚主委也感謝王惠美縣長及鹿港「龍山寺管委會」，分別捐贈全新的龍舟「王福入號」及「鹿港龍山寺2號」；今年將有12艘龍舟、訂於6月7日「龍王祭」活動中參與踩街繞境，更邀請雲林「麥寮拱範宮」龍王首度前來彰化出巡、促成「雙龍會」；雲林縣長張麗善也將蒞臨，共同為鹿港慶端陽午系列活動揭開序幕。「更多活動資訊請上鹿港慶端陽活動網站查詢：https://www.dragonboat-festival2026.com.tw/」（李河錫報導）

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