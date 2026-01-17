2026鹿港花遊記1/17登場 7公頃花海綻放至春節期間

▲鹿港花遊記今日活動現場大合照，7公頃花海綻放至春節期間。

【記者 廖美雅／彰化 報導】為提供民眾春遊賞花的好去處，鹿港鎮公所於二期稻作結束後，在南勢社區「許木農村文物館」附近休耕農田，種植混色波斯菊、黃波斯菊、向日葵，精心打造約7公頃的花海，目前正陸續盛開中，預計花期將持續至年假期間。今（17）日於許木農村文物館舉辦的「2026鹿港花遊記」活動，吸引許多民眾前往參加，共同沐浴在繽紛的花海中，享受溫馨浪漫的氛圍。

▲許志宏表示今年的年假有九天，而鹿港的年節氣氛熱鬧非凡，誠摯邀請全國的鄉親們前來逛老街、嚐小吃、攬名勝、賞百花。

廣告 廣告

鹿港鎮長許志宏表示，每年農曆年前，公所舉辦的花海節活動，都會吸引無數遊客前來欣賞拍照、打卡留念。「2026鹿港花遊記」活動現場除了繽紛花海，也規劃一系列打卡景點，有「追風小徑」、「花遊任意門」、三公尺高的充氣「鹿寶」，讓大家可以恣意放鬆，徜徉在花朵的懷抱中，盡情地拍下美美的照片，為家人朋友留下幸福美好的瞬間。

▲大合照。

同時今日在鹿港鎮公所由鹿港婦聯會發起「愛心聯合秋冬送暖公益活動」，募集了全聯禮券、白米、饅頭、麥片、麵條、米粉、衛生紙、洗潔精等民生物資，捐助給鎮上200戶弱勢邊緣戶，婦聯會表示期盼在即將到來的新年，能夠給予最實質的幫助。（照片／記者廖美雅拍攝）

▲由鹿港婦聯會發起愛心聯合秋冬送暖公益活動。