2026鹿港鎮長選舉 呈現三腳督

鹿港鎮長許志宏即將2任屆滿，目前地方上看好的熱門人選中，有前鹿港鎮長黃振彥的妻子、民進黨籍縣議員楊妙月，曾參選鹿港鎮長失利的前縣議員施性鍾的女兒、無黨籍縣議員施佩妤，國民黨籍5連霸縣議員楊竣程等3人，這3人地方實力雄厚，若3人屆時都投入鎮長選舉，下屆鹿港鎮長選戰勢必火熱。

楊妙月縣議員2連霸，已決定轉換跑道參選鹿港鎮長，她也是目前3位鎮長可能人選中，唯一已表態參選鹿港鎮長的人。她表示，原本人生中沒有想過會踏入政治，夫婿黃振彥當上縣議員後，她就在服務處幫忙，後來黃任鎮長，她也會幫忙跑些行程，服務獲選民肯定，而今有很多鄉親鼓勵她選鎮長，夫婿黃振彥也支持她，因此她才決定接下挑戰。

施佩妤曾任3屆永安里里長，首次參選縣議員不只拿下鹿港區、更是全縣當選議員中最高票者，成績令人刮目相看，加上她的父親施性鍾也曾任縣議員，地方實力不容小覷，施性鍾上屆爭取藍營鹿港鎮長提名，遭遇許志宏，最終失利爭取脫黨參選，遭國民黨開除黨藉，許志宏兩任將屆，施佩妤是否會上演「公主復仇記」，引人關注。

對於是否參選，施佩妤表示，選舉還有1年時間，目前尚在評估中，但參選意願很高；她強調，是否參選及參選後對未來施政的規畫，都會納入考量後，才會有進一步的動作。

楊竣程擔任縣議員近20年，被地方點名是鹿港鎮長可能人選之一，對於是否在政治路上更向前一步，楊竣程沒有把話說死，他表示，目前還在評估中。由於楊竣程為國民黨，施佩妤雖掛無黨籍，但其父親曾為國民黨員，背後也有來自藍營的支持者，若兩人最終都決定參選，是否會造成鹿港地區藍營勢力分裂，有待觀察。