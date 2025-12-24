2026黃敏惠將暗挺綠營王美惠？張啓楷曝與黃是世交 稱謠言止於智者

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨今（24）日徵召立委張啓楷參選2026年嘉義市長選戰，不過嘉義地方盛傳，現任國民黨籍嘉義市長黃敏惠暗挺民進黨的王美惠接班，引發藍白基層擔憂。張啓楷今天被問及此事時回應，這個謠傳一段時間了，他與黃敏惠基於公誼基於私誼都有交情，自己與黃也是兩代世交，他認為這謠言止於智者、不攻自破，只要藍白合成功之後，黃敏惠市長應該出來力挺藍白最強人選。

張啓楷。（圖／方炳超攝）

民眾黨今天舉行作伙顧嘉義！台灣民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長記者會，會中前主席柯文哲也錄影相挺。會後媒體聯訪時，媒體詢問張啓楷，有關黃敏惠可能暗挺王美惠的傳聞。

對此，張啓楷說，這個謠傳一段時間了，包括黃敏惠、王美惠都出來否認了。張啓楷還說，自己跟黃敏惠都是東石人，後來住在嘉義市，家人都在嘉義市，他兩年前當立委，第一件事情就是成立他的嘉義市服務處，那天黃敏惠市長不只自己來，是帶所有局處首長一起來，跟柯文哲、黃國昌以及立委聊得非常高興，而他上任大概一週多就帶團隊去拜訪黃敏惠。

張啓楷說，事實上這兩年來，嘉義市政府跟黃敏惠非常多政策，需要中央配合幫忙的，他在第一時間去完成，基於公誼基於私誼，這兩年都有很多合作，「我跟黃敏惠認識很久了，我們也是兩代世交了，我覺得只要藍白合完成後，不會有這謠傳，黃敏惠應該會站到第一線幫助藍白合推出的人選」，所以他認為這謠言止於智者不攻自破，只要藍白合成功之後，黃敏惠應該出來力挺藍白最強人選。

