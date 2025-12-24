2026黃敏惠將暗挺綠營王美惠？張啓楷這樣說

▲民眾黨徵召立委張啓楷（右二）選嘉義市。（圖／記者吳翊緁攝，2025.12.24）

[NOWnews今日新聞] 台灣民眾黨今(24)日正式宣布徵召立法委員張啓楷參選嘉義市長。由民眾黨黨主席黃國昌授旗，強調張啓楷是嘉義市最強市長人選。不過，嘉義地方盛傳現任國民黨籍市長黃敏惠將暗挺民進黨的王美惠接班。對此，張啓楷表示，他和黃敏惠是世交，基於市政等議題，彼此有非常多合作。他相信待藍白整合完成後，黃敏惠應該會站出來，全力支持藍白推出、也最有可能當選嘉義市長的人選。

民眾黨今日舉行「作伙顧嘉義！台灣民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長記者會」，宣布徵召立委張啓楷選嘉義市長。針對地方盛傳2026黃敏惠挺綠營王美惠一事，張啓楷表示，這個謠傳一段時間了，包括黃敏惠、王美惠都出來否認了。

張啓楷說，他跟黃敏惠都是東石人，後來住在嘉義市，家人也都在嘉義市，他2年前當立委，第一件事情就是成立他在嘉義市的服務處，那一天黃敏惠不只自己來，還帶所有局處首長一起來，跟柯文哲、黃國昌以及立委聊得非常高興，而他上任大概一個禮拜多就帶團隊去拜訪黃敏惠。

張啓楷表示，事實上這2年來，嘉義市政府跟黃敏惠非常多政策，需要中央配合幫忙的，他都是在第一時間去完成，基於公誼基於私誼，這2年都有很多合作。他強調，「事實上，我跟黃敏惠認識很久了，我們也是兩代世交了，我覺得只要藍白合完成後，不會有外面這個謠傳，黃敏惠應該會站到第一線幫助藍白合推出的人選」，他認為這謠言止於智者不攻自破，只要藍白合成功之後，黃敏惠應該出來力挺藍白最強人選。

▲張啓楷強調，基於公誼基於私誼，這兩年都跟嘉義市長黃敏惠有很多合作。（圖／張啓楷辦公室提供）

