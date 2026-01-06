2026黃金還能追嗎？先看懂這4個關鍵！

當國際金價一再刷新紀錄，黃金這個過去常被貼上「老派過氣標籤」的資產，正在用實際表現替自己平反。盤點國內核備銷售的境外黃金股票型基金，2025年平均績效超過170% (資料來源：理柏資訊。資料日期：2025年12月31日。)，讓不少投資人重新把目光拉回黃金與金礦股身上。其中，富蘭克林黃金基金(本基金之配息來源可能為本金)憑藉豐富的投資經驗，再度成為市場關注的配置選項之一。

問題來了— 2026進場，會不會太晚？

老實說，這個猶豫很人性。當價格創高，多數人第一反應不是「太棒了」，而是「會不會我一買就回檔？」但市場向來不會貼心提醒你「現在價格是否合理?」，真正讓投資人後悔的，往往不是買貴，而是想太久、看太久，結果整段行情就這樣錯過。

再加上地緣政治仍在晃、貨幣政策不再單向、美元資產的信心開始出現裂縫，全球資產配置正在重新洗牌。黃金與金礦股不是突然爆紅，而是被市場請回「原本就該站的位置」。關鍵已不只是金價高不高，而是你用什麼方式，把金價上行轉化成能延續的投資成果。

一、撐住 2026 黃金行情的，不是情緒，是這 4 個結構性關鍵

市場每天都有雜音，但真正能撐住趨勢的，從來不是喊多喊空，而是結構本身。如果把 2026 年的投資環境攤開來看，全球政治風險並未退場，包含俄烏衝突、中東局勢、台海動態等皆持續牽動市場情緒，在這樣的背景下，黃金與金礦股重新扮演穩定投組的關鍵角色。

關鍵一：央行買盤有望延續，黃金有「長線靠山」

央行買黃金，向來不是追高博價差的那一群，而是為了對抗系統性風險、分散外匯儲備結構。根據世界黃金協會調查，多數央行明確表態，未來一到五年仍將提高黃金儲備、同時降低美元比重，背後原因很簡單：在主要貨幣購買力長期下滑的環境下，黃金仍是少數不依附單一國家信用、能穿越景氣循環的資產。

這類資金一旦進場，通常節奏慢、耐心長，也不太會說走就走，自然為金價打下更穩定、持久的底部支撐。也因此，多國央行持續加碼黃金儲備，對黃金需求面的挹注效果，可預期不會是短線稍縱即逝的煙火，而是一鍋細火慢燉的長線配置。

關鍵二：美元資產信心動搖，黃金有望迎來追趕式需求

美國財政赤字與債務壓力持續攀升，讓投資人開始重新思考「美元資產是不是唯一答案?」之際，也逐漸重新意識到在投資組合中增持黃金的重要性。

雖然金價已突破歷史新高水位，但黃金ETF的持倉量仍明顯落後，顯示推升金價的力量中，代表「大眾入場」的資金還沒完全到位。部分機構(如高盛）甚至認為，若黃金被各界視為資產配置的標配角色，未來可能有「追趕式」投資需求的空間，進而推動「第三波黃金上漲動能」。

值得注意的是，隨著美國聯準會啟動降息循環，貨幣政策逐步轉向寬鬆，利率壓力下降，反而讓不孳息的黃金少了包袱、多了舞台。再回頭看歷史，自金本位結束以來，美元等主要貨幣相對黃金大幅貶值，當主要貨幣相對黃金的購買力出現下滑，證明黃金的「抗通膨體質」並非口號，而是長時間驗證後的結果。

關鍵三：高金價撐獲利，金礦股體質明顯改善

金價站上高檔，最直接受益的不是金條，而是金礦商。在成本相對固定的情況下，金價每上漲一分，往往能更快反映在現金流與獲利能力，讓不少金礦公司資產負債表明顯改善，從過去的「高波動產業」，逐步轉向更有紀律的經營模式。

再加上礦產資源有限、開採難度提高，黃金產量減少使得黃金長期供給面趨於吃緊。而中國和印度兩國對黃金需求旺季約落在每年第4季至隔年第1季，實體需求季節性仍在，供給偏緊的結構，替行情提供下檔支撐。

關鍵四：評價仍低，金礦股被市場低估

相較許多熱門成長型產業，金礦股的整體評價仍處相對低檔，加上產業正面臨併購潮，大型礦商為補充儲量、提高規模效率，積極尋找標的，使得併購中小型礦商趨勢明顯，讓金礦股同時具備「評價修復 × 產業整合」的雙重題材。

二、不只看金價，為什麼用「黃金基金」參與更有戲？

多數人談到黃金，腦中浮現的是金條或現貨價格，但在想參與 2026 年可能延續的黃金行情時，其實不必真的抱著一塊黃澄澄的金屬。

如果把投資黃金看成一門生意，直接追金價只是看報價牌；透過黃金基金，看的則是整個產業如何把價格轉成獲利。關鍵差別在於獲利槓桿。以金礦公司為核心的黃金基金，參與的是整個黃金產業的經營成果，而不只是價格波動。當行情推進時，這類基金不僅能跟上市場節奏，還能透過選股與布局，取得比單純追金價更高的彈性與深度。

三、56 年實戰不是傳說：三大特色，把握黃金契機面面俱到

在國內已核備的黃金與貴金屬股票型基金中，富蘭克林黃金基金(本基金之配息來源可能為本金)堪稱「資歷最老、實戰最多」的一檔。

特色一：半世紀實戰累積，真正的「識途老馬」

成立於 1969 年，富蘭克林黃金基金(本基金之配息來源可能為本金)深耕貴金屬產業超過半世紀，是美國市場中歷史最悠久、規模具代表性的黃金共同基金之一。它誕生的時間點，甚至早於布列敦森林體系(Bretton Woods system)走向瓦解之前，意味著這檔基金從一開始，就不是在單一制度或短期趨勢下成長，而是在不同貨幣與市場環境更迭中，逐步累積實戰經驗。能在結構不斷改變的金融世界中長期存續，本身就是對投資策略與風險管理能力的直接肯定。

56年來，這檔基金橫跨多次金融巨變。從石油危機、儲貸危機、網路泡沫、金融海嘯，到新冠疫情帶來的全球震盪，它走過的不是行情循環，而是通過一場又一場市場壓力測試。每一次市場失序，都是對投資紀律與判斷力的嚴苛考驗。

富蘭克林黃金基金(本基金之配息來源可能為本金)能持續參與市場、調整步伐、不中途退場，靠的不是運氣，而是長期累積的產業研究、選股邏輯與風險控管。這段歷程說明的不是「撐得久」，而是在制度更迭中持續運作，這正是基金投資紀律與風控能力的最佳證明。

特色二：全球布局，底盤穩了，成長才踩得下油門

富蘭克林黃金基金(本基金之配息來源可能為本金)不持有實體黃金，而是專注投資能掌握金價上行效益機會的金礦股，依「礦脈壽命與成長性」分層布局，具長期供應能力、營運穩定的成熟礦商，到市值較小、但具探勘與開發潛力的成長型公司都有配置。在金價走高時，這些尚未完全反映價值的標的，往往更容易被市場重新評價，為基金帶來額外的成長動能。

長期礦脈金礦股 ：

就像投組的地基，這類公司擁有能在未來8-10年(甚至更長時間)可持續擴大黃金開採的空間，因此，開採規模可望持續成長，提供本基金穩定且可預期的基本盤。

中期礦脈金礦股 ：

這些公司將持續在未來8-10年開採黃金，產量維持在相對穩定區間，未必逐年成長，但能在金價波動時發揮緩衝效果，讓基金不會過度晃動。

黃金探勘開採公司：

這一群比較像成長引擎。隨著金價走高，尚未全面開採的礦場與項目價值往往被重新評價，特別是市值較小、市場關注度低的公司，估值彈性反而更大，也更有機會在行情推升時放大表現。

這檔基金先透過產業研究與基本面分析，從全球金礦公司中挖掘具開發及投資潛力的優質標的，再用這些體質穩健的金礦企業打底，再搭配具成長彈性的標的加速，讓投資組合在穩定與進攻之間取得平衡，不會一震就翻車，也不錯過行情推升的機會。

整體而言，富蘭克林黃金基金(本基金之配息來源可能為本金)偏好的是擁有礦脈品質佳、供應可持續、管理團隊經驗成熟的公司。這類企業通常同時擁有多個礦脈、扎實的儲量資源與持續的探勘計畫，能在不同金價環境下調整節奏，為未來產量與價值成長預留空間。簡單說，就是先顧好「挖得到、挖得久」，再來談「挖得快不快」——這正是讓富蘭克林黃金基金(本基金之配息來源可能為本金)走得遠、也跑得動的關鍵。

特色三：聚焦中小型礦商，掌握併購與成長動能

富蘭克林黃金基金(本基金之配息來源可能為本金)的投資思維很務實：金價只是背景音，真正的主角是公司本身。基金背後道理很簡單，當金價上漲時，金礦公司的開採成本通常變動有限，等於收入往上、成本沒跟上，利潤空間自然被放大。換句話說，金礦股就像是對金價有槓桿效果的營運資產，選對公司，金價上行的效益通常容易反映在獲利表現上，更能幫助投資人直搗黃金資產的核心機會所在。

富蘭克林黃金基金(本基金之配息來源可能為本金)在金礦股領域主要採取分散布局、中小型金礦股為主等策略來維持長期穩健的績效報酬，目前基金聚焦於中小型金礦股，比重接近八成，相較大型金礦股，中小型金礦股更有爆發力，還具有併購題材，在新的黃金礦脈愈來愈難發現的現今，金礦業整併潮將有利於中小型金礦股。

四、2026年，黃金基金該怎麼看？

富蘭克林證券投顧表示，自1971年美國總統尼克森宣布終止美元與黃金掛鉤的布列敦森林體系(Bretton Woods system)，為二戰後的「金本位制」畫下句點後，黃金不再是被價格鎖死的貨幣配角，而是正式走上自由市場舞台，成為兼具交易、避險與資產保值功能的金融資產。這個轉身，讓金價波動變大，但也讓黃金真正開始「發揮作用」。

富蘭克林證券投顧分析，黃金已證明其保值、交易、流通的價值，「終極貨幣」號稱並非浪得虛名，在結構性支撐因素未改變下，黃金有望持續受到市場青睞，金價長期仍舊看好，高金價也將持續提振金礦業業績，這對以投資金礦股為主的黃金基金而言也是一大利多，不過，站在 2026 年的投資角度，黃金與其說是用來押短線漲跌，不如說是用來提高整體投資組合的耐震度。

最後一個重點很務實：資產配置。富蘭克林證券投顧指出，黃金與多數資產相關性偏低，將黃金基金納入投資組合有助分散風險、提升整體效率，有鑑於現階段人均持有的黃金仍低，顯示人們的黃金配置普遍不足，若正在尋找與大多數資產相關性為零或極低的資產，黃金基金將是合適選擇。

當然，黃金基金並非低波動資產，短期價格震盪在所難免，但正因如此，富蘭克林證券投顧強調，更適合以中長期、分批或定期定額方式參與「黃金基金」。富蘭克林黃金基金(本基金之配息來源可能為本金)提供投資人能夠長線參與黃金與金礦產業行情的投資選擇。

