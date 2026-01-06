2026黃金還能追嗎？先看懂這4個關鍵！
當國際金價一再刷新紀錄，黃金這個過去常被貼上「老派過氣標籤」的資產，正在用實際表現替自己平反。盤點國內核備銷售的境外黃金股票型基金，2025年平均績效超過170% (資料來源：理柏資訊。資料日期：2025年12月31日。)，讓不少投資人重新把目光拉回黃金與金礦股身上。其中，富蘭克林黃金基金(本基金之配息來源可能為本金)憑藉豐富的投資經驗，再度成為市場關注的配置選項之一。
問題來了— 2026進場，會不會太晚？
老實說，這個猶豫很人性。當價格創高，多數人第一反應不是「太棒了」，而是「會不會我一買就回檔？」但市場向來不會貼心提醒你「現在價格是否合理?」，真正讓投資人後悔的，往往不是買貴，而是想太久、看太久，結果整段行情就這樣錯過。
再加上地緣政治仍在晃、貨幣政策不再單向、美元資產的信心開始出現裂縫，全球資產配置正在重新洗牌。黃金與金礦股不是突然爆紅，而是被市場請回「原本就該站的位置」。關鍵已不只是金價高不高，而是你用什麼方式，把金價上行轉化成能延續的投資成果。
一、撐住 2026 黃金行情的，不是情緒，是這 4 個結構性關鍵
市場每天都有雜音，但真正能撐住趨勢的，從來不是喊多喊空，而是結構本身。如果把 2026 年的投資環境攤開來看，全球政治風險並未退場，包含俄烏衝突、中東局勢、台海動態等皆持續牽動市場情緒，在這樣的背景下，黃金與金礦股重新扮演穩定投組的關鍵角色。
關鍵一：央行買盤有望延續，黃金有「長線靠山」
央行買黃金，向來不是追高博價差的那一群，而是為了對抗系統性風險、分散外匯儲備結構。根據世界黃金協會調查，多數央行明確表態，未來一到五年仍將提高黃金儲備、同時降低美元比重，背後原因很簡單：在主要貨幣購買力長期下滑的環境下，黃金仍是少數不依附單一國家信用、能穿越景氣循環的資產。
這類資金一旦進場，通常節奏慢、耐心長，也不太會說走就走，自然為金價打下更穩定、持久的底部支撐。也因此，多國央行持續加碼黃金儲備，對黃金需求面的挹注效果，可預期不會是短線稍縱即逝的煙火，而是一鍋細火慢燉的長線配置。
關鍵二：美元資產信心動搖，黃金有望迎來追趕式需求
美國財政赤字與債務壓力持續攀升，讓投資人開始重新思考「美元資產是不是唯一答案?」之際，也逐漸重新意識到在投資組合中增持黃金的重要性。
雖然金價已突破歷史新高水位，但黃金ETF的持倉量仍明顯落後，顯示推升金價的力量中，代表「大眾入場」的資金還沒完全到位。部分機構(如高盛）甚至認為，若黃金被各界視為資產配置的標配角色，未來可能有「追趕式」投資需求的空間，進而推動「第三波黃金上漲動能」。
值得注意的是，隨著美國聯準會啟動降息循環，貨幣政策逐步轉向寬鬆，利率壓力下降，反而讓不孳息的黃金少了包袱、多了舞台。再回頭看歷史，自金本位結束以來，美元等主要貨幣相對黃金大幅貶值，當主要貨幣相對黃金的購買力出現下滑，證明黃金的「抗通膨體質」並非口號，而是長時間驗證後的結果。
關鍵三：高金價撐獲利，金礦股體質明顯改善
金價站上高檔，最直接受益的不是金條，而是金礦商。在成本相對固定的情況下，金價每上漲一分，往往能更快反映在現金流與獲利能力，讓不少金礦公司資產負債表明顯改善，從過去的「高波動產業」，逐步轉向更有紀律的經營模式。
再加上礦產資源有限、開採難度提高，黃金產量減少使得黃金長期供給面趨於吃緊。而中國和印度兩國對黃金需求旺季約落在每年第4季至隔年第1季，實體需求季節性仍在，供給偏緊的結構，替行情提供下檔支撐。
關鍵四：評價仍低，金礦股被市場低估
相較許多熱門成長型產業，金礦股的整體評價仍處相對低檔，加上產業正面臨併購潮，大型礦商為補充儲量、提高規模效率，積極尋找標的，使得併購中小型礦商趨勢明顯，讓金礦股同時具備「評價修復 × 產業整合」的雙重題材。
二、不只看金價，為什麼用「黃金基金」參與更有戲？
多數人談到黃金，腦中浮現的是金條或現貨價格，但在想參與 2026 年可能延續的黃金行情時，其實不必真的抱著一塊黃澄澄的金屬。
如果把投資黃金看成一門生意，直接追金價只是看報價牌；透過黃金基金，看的則是整個產業如何把價格轉成獲利。關鍵差別在於獲利槓桿。以金礦公司為核心的黃金基金，參與的是整個黃金產業的經營成果，而不只是價格波動。當行情推進時，這類基金不僅能跟上市場節奏，還能透過選股與布局，取得比單純追金價更高的彈性與深度。
三、56 年實戰不是傳說：三大特色，把握黃金契機面面俱到
在國內已核備的黃金與貴金屬股票型基金中，富蘭克林黃金基金(本基金之配息來源可能為本金)堪稱「資歷最老、實戰最多」的一檔。
特色一：半世紀實戰累積，真正的「識途老馬」
成立於 1969 年，富蘭克林黃金基金(本基金之配息來源可能為本金)深耕貴金屬產業超過半世紀，是美國市場中歷史最悠久、規模具代表性的黃金共同基金之一。它誕生的時間點，甚至早於布列敦森林體系(Bretton Woods system)走向瓦解之前，意味著這檔基金從一開始，就不是在單一制度或短期趨勢下成長，而是在不同貨幣與市場環境更迭中，逐步累積實戰經驗。能在結構不斷改變的金融世界中長期存續，本身就是對投資策略與風險管理能力的直接肯定。
56年來，這檔基金橫跨多次金融巨變。從石油危機、儲貸危機、網路泡沫、金融海嘯，到新冠疫情帶來的全球震盪，它走過的不是行情循環，而是通過一場又一場市場壓力測試。每一次市場失序，都是對投資紀律與判斷力的嚴苛考驗。
富蘭克林黃金基金(本基金之配息來源可能為本金)能持續參與市場、調整步伐、不中途退場，靠的不是運氣，而是長期累積的產業研究、選股邏輯與風險控管。這段歷程說明的不是「撐得久」，而是在制度更迭中持續運作，這正是基金投資紀律與風控能力的最佳證明。
特色二：全球布局，底盤穩了，成長才踩得下油門
富蘭克林黃金基金(本基金之配息來源可能為本金)不持有實體黃金，而是專注投資能掌握金價上行效益機會的金礦股，依「礦脈壽命與成長性」分層布局，具長期供應能力、營運穩定的成熟礦商，到市值較小、但具探勘與開發潛力的成長型公司都有配置。在金價走高時，這些尚未完全反映價值的標的，往往更容易被市場重新評價，為基金帶來額外的成長動能。
長期礦脈金礦股：
就像投組的地基，這類公司擁有能在未來8-10年(甚至更長時間)可持續擴大黃金開採的空間，因此，開採規模可望持續成長，提供本基金穩定且可預期的基本盤。
中期礦脈金礦股：
這些公司將持續在未來8-10年開採黃金，產量維持在相對穩定區間，未必逐年成長，但能在金價波動時發揮緩衝效果，讓基金不會過度晃動。
黃金探勘開採公司：
這一群比較像成長引擎。隨著金價走高，尚未全面開採的礦場與項目價值往往被重新評價，特別是市值較小、市場關注度低的公司，估值彈性反而更大，也更有機會在行情推升時放大表現。
這檔基金先透過產業研究與基本面分析，從全球金礦公司中挖掘具開發及投資潛力的優質標的，再用這些體質穩健的金礦企業打底，再搭配具成長彈性的標的加速，讓投資組合在穩定與進攻之間取得平衡，不會一震就翻車，也不錯過行情推升的機會。
整體而言，富蘭克林黃金基金(本基金之配息來源可能為本金)偏好的是擁有礦脈品質佳、供應可持續、管理團隊經驗成熟的公司。這類企業通常同時擁有多個礦脈、扎實的儲量資源與持續的探勘計畫，能在不同金價環境下調整節奏，為未來產量與價值成長預留空間。簡單說，就是先顧好「挖得到、挖得久」，再來談「挖得快不快」——這正是讓富蘭克林黃金基金(本基金之配息來源可能為本金)走得遠、也跑得動的關鍵。
特色三：聚焦中小型礦商，掌握併購與成長動能
富蘭克林黃金基金(本基金之配息來源可能為本金)的投資思維很務實：金價只是背景音，真正的主角是公司本身。基金背後道理很簡單，當金價上漲時，金礦公司的開採成本通常變動有限，等於收入往上、成本沒跟上，利潤空間自然被放大。換句話說，金礦股就像是對金價有槓桿效果的營運資產，選對公司，金價上行的效益通常容易反映在獲利表現上，更能幫助投資人直搗黃金資產的核心機會所在。
富蘭克林黃金基金(本基金之配息來源可能為本金)在金礦股領域主要採取分散布局、中小型金礦股為主等策略來維持長期穩健的績效報酬，目前基金聚焦於中小型金礦股，比重接近八成，相較大型金礦股，中小型金礦股更有爆發力，還具有併購題材，在新的黃金礦脈愈來愈難發現的現今，金礦業整併潮將有利於中小型金礦股。
四、2026年，黃金基金該怎麼看？
富蘭克林證券投顧表示，自1971年美國總統尼克森宣布終止美元與黃金掛鉤的布列敦森林體系(Bretton Woods system)，為二戰後的「金本位制」畫下句點後，黃金不再是被價格鎖死的貨幣配角，而是正式走上自由市場舞台，成為兼具交易、避險與資產保值功能的金融資產。這個轉身，讓金價波動變大，但也讓黃金真正開始「發揮作用」。
富蘭克林證券投顧分析，黃金已證明其保值、交易、流通的價值，「終極貨幣」號稱並非浪得虛名，在結構性支撐因素未改變下，黃金有望持續受到市場青睞，金價長期仍舊看好，高金價也將持續提振金礦業業績，這對以投資金礦股為主的黃金基金而言也是一大利多，不過，站在 2026 年的投資角度，黃金與其說是用來押短線漲跌，不如說是用來提高整體投資組合的耐震度。
最後一個重點很務實：資產配置。富蘭克林證券投顧指出，黃金與多數資產相關性偏低，將黃金基金納入投資組合有助分散風險、提升整體效率，有鑑於現階段人均持有的黃金仍低，顯示人們的黃金配置普遍不足，若正在尋找與大多數資產相關性為零或極低的資產，黃金基金將是合適選擇。
當然，黃金基金並非低波動資產，短期價格震盪在所難免，但正因如此，富蘭克林證券投顧強調，更適合以中長期、分批或定期定額方式參與「黃金基金」。富蘭克林黃金基金(本基金之配息來源可能為本金)提供投資人能夠長線參與黃金與金礦產業行情的投資選擇。
（本文為富蘭克林證券投顧行銷資訊）
其他人也在看
2026房市展望｜全台房價跌定了！2區跌幅逾1成 最慘恐淪「超跌區」專家：2027盤整止跌回溫
房市受到限貸令及國際政治情勢等內外夾攻之下，買氣急凍，2025年全台交易量持續萎縮，面臨26萬棟保衛戰。房仲公會全聯會榮譽理事長李同榮以長線趨勢線分析，認為這波跌勢並不會太久，也不會太深，2026年房市呈現「價跌量漲」態勢，預計平均有10%左右的跌幅，台北市跌幅不會超過5~6%，台南、高雄部分區域則恐出現10%以上的跌幅， 2027年進入盤整後，可望止跌回溫，不過區域表現「強弱分明」，商圈成熟區房價抗跌，跌幅不會太深，但超漲供給量大區域，則會出現超跌現象。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 25
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 53
陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性 新戲爆紅「疑暗酸前夫」
男星陳曉去年2月與陳妍希一同發布離婚聲明，證實8年婚斷，消息震驚兩岸娛樂圈。近來陳妍希在《狙擊蝴蝶》合作小19歲男星周柯宇再度翻紅，陳曉與陳妍希的離婚傳言也再度被挖出，盛傳陳曉當時離婚心意十分堅決，寧願放棄2.5億人民幣（約11億元新台幣）也要離，而陳妍希也曾說過對陳曉第一印象是「沒定性」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 1 天前 ・ 13
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 313
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
日本掀私有化浪潮！「撒隆巴斯」百年藥廠擬下市 收購案估值破9百億
據外國媒體今天（1/6）報導，日本越來越多企業決定私有化，以躲避監管與投資人的壓力，最新消息指出，以「撒隆巴斯痠痛貼布」聞名的日本百年藥廠久光製藥，其執行長中冨一榮擬買下所有股份，交易估值破9百億元台幣。太報 ・ 2 小時前 ・ 10
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 142
才衰背5百萬債務！王俐人爆離婚小7歲尪發聲了 32字鬆口婚姻現況
去年才因「好心借名」替朋友開店，無端背上500萬元債務、被債主告上法院的49歲女星王俐人，如今被爆早在數月前就已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻，消息之所以會傳開，正是她私下向友人吐露心聲時淡淡一句：「分了比較輕鬆。」對此王俐人也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
1貴族蔬菜罕見變平民價！菜販喊：現在吃真的賺到
生活中心／杜子心報導近期被稱為「貴族蔬菜」的青花菜，價格出現罕見下探，不少市場攤位一斤僅約50元，一顆不到30元，南部產地甚至傳出「50元買4顆」的低價，讓消費者直呼不可思議。外界一度將價格下跌歸因於補助政策或進口影響，農業部澄清，目前進口成本仍高於國產，價格波動主因是氣候條件導致產期集中。對此，資深菜販廖炯程也出面說明，強調這波跌價其實是多重因素疊加的結果。民視健康長照網 ・ 2 小時前 ・ 5
日媒直球問「委內瑞拉買大量中國武器沒用」 中國外交部急扯：反對武力
美國總統川普下令對委內瑞拉發動奇襲，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，而這次軍事活動中，委國採用的中國製防空雷達系統面臨全面癱瘓、形同虛設，引起注意。中國外交部5日舉行記者會時，日本記者就直球追問，委國採購大量中國武器，但卻未發揮作用，對此有何評論？中國外交部發言人林劍則沒有正面回應，只跳針稱反對使用武力。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 127
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 124
中共如法炮製美軍「斬首」台灣總統？國軍「超強神器」讓機率趨近於0
美軍經數個月的策劃後，以迅雷不及掩耳的生擒委內瑞拉總統，然而不管是中國小粉紅及國內親中派都在想像，中國是否能如法炮製美方的「精準斬首」，不過財經網紅Emmy胡采蘋就在其粉專上表示，中國若有能力早已進行斬首，其中最關鍵的就是位在新竹的樂山雷達，其能力可偵測中國全境，儘管核心技術仍被美方掌握，但北京若有任動作都會被我方即刻掌握、反應，元首至少有20分鐘的時間可撤離到安全處。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 388
柯文哲護黃國昌開嗆民進黨 陳揮文怒批：你在幹甚麼啦
前民眾黨主席柯文哲4日將炮火對準民進黨，他稱，不曉得民進黨政府是誰在操盤，自己被關了一年可一笑置之，但「如果你們再搞黃國昌我一定焦土政策」。對此，媒體人陳揮文今（5）日批，柯的說法矛盾沒邏輯，難道黃的狗仔案不用調查？「你在幹甚麼啦」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 199
搭上記憶體缺貨、SpaceX訂單利多！面板四虎高掛紅燈 半導體旺宏、台勝科同列19檔漲停股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（6）日開盤下跌171.39點至29,933.65點，隨後翻紅陷震盪，目前上午10時50分暫報30,341.78點，維持在上漲236....FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
騎車上陽明山！年輕男竟「冷到下不來」叫119 醫師示警了
近日受輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，外出務必做好保暖。對此，振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，曾有位年輕人騎到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好叫119救護車，因此她提醒，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 23
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 145
永田颯太郎宣布參加中職選秀 竟是「本土球員」？原因曝光
【記者廖柏璋／綜合報導】日職樂天金鷲球員永田颯太郎，去年球季結束後被「戰力外」，他宣布投入中華職棒選秀，由於他在台灣曾讀滿4年的大學，將擁有台灣本土球員資格。壹蘋新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2