

2026龍崎光節空山祭將揭幕 邀您走進虎形山的光影幻境

【旅遊經 洪書瑱報導】



2026龍崎光節「空山祭」，因結合「在地寓言」、「山林地形」與「社會議題」等元素的沉浸式大地藝術展，有別於其他商業性光影展，被譽為全臺最美山林燈節的，第七屆空山祭，以「山林呼喚 Call of the Wild Woods – the Mountain Awaits」為策展主題，邀集國內外藝術家於山林間打造十四組結合地景、聲光、AI與互動科技的裝置作品，回應龍崎獨特的堊地地貌與山林生態，將於12月25日在聖誕節當天揭幕，展期至明(2026)年3月1日止，活動期間，將引領觀眾在冬夜中展開一段兼具感知與詩意的山林旅程。

台南市長黃偉哲表示，空山祭已不僅是一場藝術展覽，更是市府以文化治理為核心、深耕地方的重要實踐，透過藝術串聯社區、自然與生活，讓文化成為市民日常可親近的風景。文化局長黃雅玲表示，未來將持續以空山祭為文化據點，串連南關線各區及臺南整體文化網絡，邀請市民循著光影走進龍崎，感受地方持續生長的能量。









2026空山祭入口意象_《綻放．龍崎》





展覽動線順應虎形山高低起伏鋪陳，作品分布於入口、河谷、步道與觀景臺之間，透過光影與聲音彼此串聯，如同一首由微光漸入盛景的山林樂章。策展團隊表示，今年特別強調科技與自然的共生關係，讓光色在林間擴散、聲音如季節脈動般貼近觀者，使人在行走之中，不知不覺與大地一同甦醒。









​年度主燈─《山林呼喚》(潘奕丞)







彭冠銘_《凰火燼生》







顏子彬_《森波》







吳修銘_《任意門－山海時空》







光環境







臺南竹會(百竹園)







成大_《鳥瞰山空》





本屆「空山祭」邀請多位國際藝術家長時間駐地創作，深化藝術與地方的連結，同時全面升級沉浸式體驗，從大型動態雕塑、AI生成山水，到結合地質與聲景的互動裝置，引導觀眾以多重感官理解龍崎從遠古海洋到今日山林的演化歷程。其中年度主燈《山林呼喚》──以大型數位光影構築如同呼吸般的山林守護者，成為本屆展覽的視覺核心；夜光步道亦同步優化，結合低光害設計與在地聲景，打造最適合冬季夜行的山林散步體驗。

交通服務方面，今年在既有文衡殿往返虎形山展區接駁基礎上，首度加開「關廟線接駁車」，串連山西宮與關廟轉運站，並於五個週六提供三時段往返班次，讓更多民眾能以公共運輸方式輕鬆前往展區。





※. 龍崎光節「空山祭—山林呼喚」──



展期：2025.12.25（四）－2026.3.1（日）

休展時間：除夕、每週一至週三休

開放時間：17:30-22:00，最後入場 21:00

地點：臺南市龍崎區虎形山公園及周邊展區

活動網址：https://www.facebook.com/longcilightfestival/



※.影片：



以上圖片：台南市政府文化局提供