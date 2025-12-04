2026（115年）行事曆：過年春節連休9天！學校寒假何時放？小學開學日哪一天？連假攻略一次看

2026年行事曆（民國115年）根據行政院人事總處資料，農曆春節從除夕一路放9天，清明節、中秋節也都連放4天，總放假日數達120天，三天以上連假共有9個。無論是國定假日或連假安排，提早計畫能享受更充實的休息與旅遊時間。究竟2026過年休哪幾天？2026連假有哪些？學校寒假何時放？小學開學日哪一天？怎麼請假才能放更久？哪幾天需要補班？Yahoo新聞編輯室帶您一次掌握！

2026連假不少，善用特休搭配連續假期，便能利用長假安排出遊、出國等行程。（示意圖／Getty Images）

2026（民國115年）行事曆：9大連假總整理

根據紀念日及節日實施辦法的放假與排假規定，2026年國定假日如下：

民俗節日：小年夜1天、除夕1天、春節3天、清明節1天、端午節1天、中秋節1天。

紀念日：和平紀念日1天、國慶日1天、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日1天、行憲紀念日1天。

其他節日：兒童節1天、勞動節1天、教師節1天。

2026行事曆：過年春節放幾天？全年9大連假時間一次看

2026年共有9個3天以上的連續假期，最久的是農曆春節連休9天。2026連假條列如下：

農曆春節：2月14日（六）至2月22日（日），連休9天。

和平紀念日：2月27日（五）至3月1日（日），連休3天。

兒童節及清明節：4月3日（五）至4月6日（一），連休4天。

勞動節：5月1日（五）至5月3日（日），連休3天。

端午節：6月19日（五）至 6月21日（日），連休3天。

中秋節、教師節：9月25日（五）至9月28日（一），連休4天。

國慶日：10月9日（五）至 10月11日（日），連休3天。

台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日：10月24日（六）至10月26日（一），連休3天。

行憲紀念日：12月25日（五）至12月27日（日），連休3天。

2026請假攻略：教你請3天爽放10天

您是否煩惱假期太短，沒辦法有效利用呢？有出遊、出國或探親計畫的朋友，不妨參考以下這份連假攻略，透過技巧性的請假，有效利用特休或事假，就能請1天休4天、請1天休9天、請5天休16天，聰明規畫2026的連假行程！

1月：元旦（請1休4、請3休6、請4休9）

元旦只休1天，2026年1月2日（五）請1天假，就能從2026年1月1日（四）一路休到1月4日（日）。若想換得更多休假，可請2025年12月29日（一）至12月31日（三）3天，達到連休6天；或請2025年12月29日（一）至12月31日（三）加上2026年1月2日（五）共4天，便可連休9天。

2026請假攻略：元旦可以請假1天，放4天。

2月：農曆春節、228紀念日（請4休16）

請2月23日（一）至2月26日（四）4天假，就可以結合春節、和平紀念日假期，從2月14日（六）放到3月1日（日），休假16天。

2026請假攻略：過年春節可以請假4天，放16天。

4月：兒童節及清明節連假（請4休10）

請3月30日（一）至4月2日（四）或請4月7日（二）至4月10日（五），都能用請假4天來換取10天的連休。

2026請假攻略：清明節可以請假4天，放10天。

5月：勞動節連假（請4休9）

請4月27日（一）至4月30日（四）4天，可連休9天。

2026請假攻略：勞動節可以請假4天，放9天。

6月：端午節連假（請4休9）

請6月15日（一）至6月18日（四）4天，可連休9天。

2026請假攻略：端午節可以請假4天，放9天。

9月：中秋節＋教師節連假（請4休10）

請9月21日（一）至9月24日（四）4天，可連休10天。

2026請假攻略：中秋節可以請假4天，放10天。

10月：國慶日連假（請4休9）

請10月5日（一）至10月8日（四）4天，可連休9天。

2026請假攻略：國慶日可以請假4天，放9天。

10月：光復節連假（請4休9）

請10月27日（二）至10月30日（五）4天，可連休9天。

2026請假攻略：光復節可以請假4天，放9天。

12月：行憲紀念日（請4休9天）

請12月21日（一）至12月24日（四）4天，可連休9天。

2026請假攻略：行憲紀念日可以請假4天，放9天。

2026學校行事曆：寒假、暑假時間為何？

至於孩子們的寒暑假日期為何呢？依照各級學校學生學年學期假期辦法規定，學校寒假日數上限21天、暑假上限60天。而按台中市教育局、高雄市教育局公告教育相關重要行事曆，2026年寒暑假日期如下：

2026寒假： 1月21日（三）開始，2月10日（二）結束，2月11日（三）開學。

2026暑假：7月1日（三）開始，8月31日（一）開學。

2026年行事曆提供了多個連假機會，只要善加安排，便能最大化休假與旅行時間，好好享受每一段放鬆時光！

2026補班日有哪些？哪些日子要補班？

鑑於2023年補班次數高達六次，引發民眾議論，人事行政總處2025年6月宣布刪除補班規定，不再為了湊連假彈性放假而在周六補班，也就是說2026年沒有補班日。

2026 重要考試日期

大學學測： 2026/1/17 （六）～1/19 （一）

四技二專統測： 2026/4/25（六）、4/26 （日）

國中教育會考： 2026/5/16（六）、5/17 （日）

大學分科測驗： 2026/7/11（六）、7/12（日）

高中英聽 （第一次）： 2025/10/18（六）

高中英聽 （第二次）： 2025/12/13 （六）

2026 行事曆常見Q&A

2026過年放幾天？

2/14（六）至2/22（日），一共9天。

2026補班日有幾天？

沒有補班日。

2026除夕是什麼時候？

2/16（一），自2/14（六）就開始放假，大年初一（春節）是 2/17（二）。

2026什麼時候放寒假、開學日是哪一天？

寒假日期：1/24（六）～2/13（五）。

農曆春節連續假期：2/14（六）～2/22（日）。

開學日：2/23（一）。

2026什麼時候放暑假、開學日是哪一天？

2026年暑假自 7/1（三）放假至 8/30（日），預計 8/31（一）開學。

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

