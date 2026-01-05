2026 三層崎花海「台版富良野」2/11 浪漫開展！ 16 萬盆花路、大冠鷲圖騰美如畫





萬眾期待的北投春季盛事「2026 三層崎花海」將於 115 年 2 月 11 日至 3 月 15 日華麗登場！今年以「花願同行」為主題，不僅延續經典的彩虹花毯，更首度串聯鄰近的嗄嘮別公園，打造跨園區的「S 型花路」動線。除了 16 萬盆繽紛花卉拼貼的大冠鷲意象，民眾還能騎乘 YouBike 串接櫻花步道與遠眺淡水河的美景。活動更與北投 25 間特約店家合作，讓賞花、美食與祈願一氣呵成。

全新主題「花願同行」：雙公園聯手，S型動線串連花毯與櫻花

今年三層崎花海規模再擴大，將賞花轉化為一場「行走中的生活美學」：

三層崎公園（壯闊花毯）： 運用 GPS 定位技術，以薰衣草、五彩石竹、四季秋海棠等 16 萬盆花卉，精準織就象徵北投守護者的「大冠鷲」圖騰。層疊地形宛如日本北海道富良野，視覺震撼力十足。

嗄嘮別公園（櫻花視野）： 步行或騎車即可抵達，園內約 60 株櫻花交織出春日粉嫩，此處更具備絕佳視野，可遠眺觀音山與淡水河，展現台北盆地的遼闊美景。

跨園區輕旅行：YouBike 6分鐘串接雙美景

為了優化賞花體驗，主辦單位特別規劃了便捷的移動動線：

低碳移動： 民眾可租借 YouBike，往返三層崎與嗄嘮別兩大公園僅需約 6 分鐘，輕鬆達成半日或一日的雙公園賞花行程。

慢活節奏： 透過 S 型花路導引，讓遊客在繽紛花海與靜謐櫻花步道間切換步調，感受北投獨有的城市自然韻律。

延伸北投魅力：25間特約店家應援賞花行程

本屆花季成功串聯在地經濟，與 25 間北投優質店家合作（涵蓋美食、下午茶與精選伴手禮）：

特約優惠： 讓民眾在拍完花海美照後，能走進北投巷弄享用特色餐飲，讓賞花體驗不再只限於公園，而是深化的文化小旅行。

彈性規劃： 無論是半日輕旅遊或全日深度遊，皆能透過特約據點找到歇腳處。

2026 三層崎花海活動資訊

展期： 115 年 2 月 11 日（三）至 3 月 15 日（日）

地點： 北投社三層崎公園、嗄嘮別公園

主題： 花願同行

官方管道： 花 IN 台北 官網

公園新花漾 FB 粉絲專頁

「三層崎花海」已成為台北冬季末、初春最重要的自然景致。今年不妨約上重要的人，沿著 S 型花路悠遊雙園區，在城市近郊體會繁花綻放的純粹與圓滿，讓 2026 年的春季在芬芳中啟航。

