2026 不撞香清單！BTSO「榴槤芒果」淡香水、SHIRO花舞芍藥、TOM FORD冬日光芒
2026 年的香氛市場正迎來一場前所未有的「嗅覺革命」。香水不再只是單純的「聞起來好聞」，而是成為了一種個體情緒的延伸、一種對平庸生活的無聲挑釁。從高級訂製服的精緻優雅，到韓國潮流品牌的放蕩不羈，甚至是對地球友善的循環美學，當代的潮流香氣正引領我們走入更深邃、更真實的自我對話。
TOM FORD 設計師系列 冬日光芒
如果說有一種香氣能完美詮釋「昂貴的靜謐」，那必然是 TOM FORD 的冬日光芒 (Soleil Neige)。這款香氛的靈感源自於阿爾卑斯山滑雪勝地的清晨，那是一個將冬日初雪與和煦陽光交織出的夢幻瞬間。
晶瑩閃耀的開場： 前調採用分子蒸餾技術提取的佛手柑與冷壓萃取的柑橘皮，喚起如同冬日空氣般清透的綠意與朝氣。獨特的礦物香調則賦予了香氣一種如冰霜般的清爽感，彷彿能聽見足跡踏在厚實雪地上的清脆聲響。
雪中綻放的精緻： 中調以橙花搭配晨間採收的玫瑰精萃，展現出溫潤豐盈的花香。特別加入的花香分子 Karmaflor 提升了白花的透明度，揉合熱帶花卉的果香，營造出一種如高山空氣般的純淨層次。
餘暉中的溫暖： 隨著香氣沉澱，安息香與香草交織出如同巧克力般的細膩觸感，而岩玫瑰與龍涎香帶來的木質暖意，則像是陽光親吻積雪後的餘溫，令人深陷在深邃且迷人的尾韻中。
BORNTOSTANDOUT 淡香水系列
韓國潮流香氛品牌BORNTOSTANDOUT，認為每個人應該傾聽內心聲音、解放壓抑許久的深處慾望，盡情擁抱並展現最真實的自我。品牌不斷突破大眾對於多數香水的既定印象，透過各式獨特且大膽的香材，打造出能回應個體情感、慾望及內在狀態的香氛作品，全新發表淡香水系列共5款創作：甜霧砂塵淡香水以復古甜食打造充滿懷舊的香氣；裸肌香頌淡香水宛如香檳灑落在裸露肌膚之上性感誘人；金色狂潮淡香水帶著野性濃烈氣息的榴槤結合酸澀大黃衝擊開場；麝色X淡香水是溫暖、貼膚且感性的痕跡；熾身印記淡香水以天竺葵的明亮啟程，混合潔淨氣息與金屬感香氣，宛如親吻前一瞬的空氣。
其中最受關注的就是金色狂潮淡香水，炎夏熟透過頭的果實迎面襲來，甜美時髦、同時帶點放盪不羈的迷人魅力。帶著野性濃烈氣息的榴槤結合酸澀大黃衝擊開場，再由金黃色甜美的芒果劃開層次；中調綻放出桂花及日光灑落般的白色花朵，為奔放香氣注入柔和光澤；而尾韻仍舊充滿驚喜，濃郁焦糖和杏仁香氣四溢、釋出濃厚暖意，與煙燻癒創木的木質香氣完美結合，促使嗅覺反覆玩味這場專屬熱帶地區的華麗高潮。
香調：大黃、榴槤、芒果／桂花原精、白花、陽光香調／焦糖、杏仁、癒創木
SHIRO ZERO花舞芍藥香水
日本品牌 SHIRO 的 ZERO COLLECTION，則向世界展示了潮流與永續如何並行不悖。「ZERO」一詞寄託了實現零廢棄的堅定意志，這款 花舞芍藥香水 的誕生，本身就是一段浪漫的再生旅程。
循環重生的藝術： 瓶身設計巧妙運用了原應被廢棄的白色塗料，將沉睡於倉庫的容器與資源重新賦予生命，讓每一次噴灑都伴隨著對環境的溫柔心意。
多汁而華麗的共鳴： 香氣由清新多汁的蘋果與梨子開場，交織著芍藥與小蒼蘭的華麗花香。這種兼具成熟氣質與純真可愛的氛圍，在透明感海洋氣息的包裹下，顯得洗練而迷人。
疊加出的嗅覺深度： 特別的是，這款香氣疊加了「星願成真」的葡萄酒深邃與「巴黎襯衫」的柑橘鼠尾草，讓尾韻的麝香與琥珀顯得溫潤且層次分明，綻放出清爽且充滿力量的嗅覺層次。
看更多 CTWANT 文章
誰能拒絕「乾淨好聞的男生味道」？劉以豪、王安宇、鄭容和私下愛用的必收清單，情人節送男友自己也能噴的三款中性高級香
2026 櫻花限定版美妝推薦！Jo Malone推出「撒嬌感」櫻花香、嬌蘭櫻花限定全台限量18瓶、PAUL & JOE主打法式浪漫
邊佑錫同款「799元」獨家組合超難搶！男神御用腮紅#05、黑蜜潤唇膏居然在巷口康是美就有賣
其他人也在看
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
《豆腐媽媽》替身失憶吐4大袋血！ 未婚妻向民視提「3大訴求」
民視八點檔《豆腐媽媽》蘇姓替身演員，一月底因拍攝墜樓戲，頭部重創，一度發出病危通知。事發至今17天，其未婚妻Rena於6日下午臨時召開記者會，表示不幸中的大幸，是蘇男已恢復意識，但完全忘記發生什麼事，說話也有些卡頓，擔心未來會留下後遺症，對於民視的冷漠處理感到詫異。
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
經典賽》大聯盟官網盤點9大難破紀錄 中華隊陳鏞基名列其中
自2006年第一屆世界棒球經典賽開辦以來，賽事中誕生了不少令人津津樂道的紀錄，也有許多球員繳出難以置信的成績。隨著2026年第六屆世界棒球經典賽即將登場在3月開打，大聯盟官網也特別選了9項看起來幾乎不可能被追平、超越的紀錄，其中中華隊陳鏞基也名列其中。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
WBC／台灣又被看扁！戰力排倒數第3 被歸類「志在參加」
WBC／台灣又被看扁！戰力排倒數第3 被歸類「志在參加」
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
越低調越有錢！4生肖「默默發財」超吸金 不張揚反讓財運滾滾來
在社群時代，高調曬成果成了常態，但真正把錢留住的人，往往選擇反其道而行。命理觀點指出，有些人越低調，財運反而越穩。特別是有4生肖，看似不張揚，卻最懂得布局與累積，被形容為「悶聲發大財」的代表。林宜君
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
威力彩飆9.7億！28億得主1決定中大獎…台彩董座招了私下1買法
生活中心／綜合報導威力彩今（5日）晚間將再度開出獎號，頭獎上看9.7億元。台灣彩券董事長黃志宜也提醒民眾別錯過機會，他分享過往案例指出，曾有一名抱回28.7億元頭獎的幸運兒，差點就與大獎擦肩而過。當時夫妻倆到台北士林夜市逛街，原本沒有打算購買彩券，直到先生買了之後順口問太太要不要一起試試，沒想到正是太太買下的那張，最後幸運奪得頭獎。
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
最新新竹縣長民調陳見賢領先 黨外大勝鄭朝方、黨內比下徐欣瑩
[Newtalk新聞] 2026新竹縣長之爭，竹北市長鄭朝方被視為民進黨陣營的最有力人選，國民黨陣營則內部競爭激烈，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選之勝尚未落幕，但《鋒燦傳媒》今（6日）公布最新新竹縣長民調，結果顯示，若由陳見賢出馬，將以50.3％支持度大勝鄭朝方的31.1％支持度，若由徐欣瑩出線，同樣能以43.8％支持度勝過鄭朝方的35.9％。 該份民調顯示，陳見賢對決鄭朝方，雙方民調差距高達19.2%，若由徐欣瑩對決鄭朝方則雙方差距僅7.9％；且在黨內互比民調中，陳見賢同樣以以41.8％支持度勝過徐欣瑩的33.8％支持度。 但進一步交叉分析顯示，從政黨傾向來看，在陳見賢與徐欣瑩的黨內互比中，徐欣瑩的民眾黨選民支持度以44.8％支持度勝過陳見賢38.8％；陳見賢則在泛藍選民獲得較高的支持度47.5％支持度，明顯高於徐欣瑩的35.5％。 而陳見賢與徐欣瑩之間的國民黨新竹縣長初選之爭，國民黨中央已定調將以民調占比70％、黨員投票占比30％的「七三制」決定結果，但徐欣瑩抗議制度不公，讓政壇仍關切，若初選結果對徐欣瑩不利，徐是否有脫黨參選的可能性。 該份民調由循證民調有限公司執行，該民調以
不靠減肥藥！王必勝「1年瘦16kg」三高全改善 網：認不出來了
前衛福部次長王必勝今５日在臉書PO出瘦身前後的對比照，許多網友一看紛紛大呼「根本是兩個人」！王必勝透露，這一年多以來共減重16公斤，目前維持在76公斤上下已有半年，飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。
寒流確定侵台！週末「全台急凍」下探7度 最冷時段曝光
好天氣要沒了！中央氣象署已將週末南下的冷空氣，正式升格為「寒流等級」。氣象署指出，明晚受到寒流影響，溫度下滑，最冷時間點是週日至下週一清晨，台南以北、宜蘭僅9至11度，局部地區不排除剩下7度。
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
今年最強寒流全台有感！氣象專家點4大特徵「這兩天最冷」
林得恩說明，此波強冷空氣影響期間與型態相當明顯，整體可歸納為以下4大特徵：一、影響時間長此次強冷空氣影響時間預估可達3至3.5天，從2月7日一路延續至2月9日。至2月10日後，各地氣溫才會緩慢回升，但清晨與夜間仍偏涼冷，尤其中南部地區日夜溫差將明顯擴大。二、影響範圍...
具俊曄癡心堅守大S一年！ 傳完成心願返韓過年陪家人
徐熙媛（大S）離世已滿一年，其夫具俊曄在金寶山墓前堅守整整一年，風雨無阻從未缺席。隨著週年紀念雕像揭幕儀式圓滿結束，加上春節將至，傳出具俊曄可能返回韓國陪伴家人。對此消息，記者向具俊曄周遭人士求證，對方僅表示「真的不清楚，抱歉」。
美股大暴跌！AMD吞17%史詩級重挫 投顧副總分析前景：投資大環境在改變
正值美國超級財報周，市場在消化數據的同時，美股近期卻接連收黑，不少科技股接連下殺、回吐漲幅，晶片大廠AMD更是暴跌17%。對此，富蘭克林投顧副總經理梁珮羚在節目《財經一路發》中，指出美股下殺背後的真正原因，並表示目前波動雖劇烈，但今年的景氣面、政策面其實都是有利環境。主持人阮慕驊直言，「美股這一夜的屠殺實在太可怕了」，甚至都出現兩位數的驚人跌幅，例如AMD......