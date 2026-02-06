2026 不撞香清單！BTSO「榴槤芒果」淡香水、SHIRO花舞芍藥、TOM FORD冬日光芒

（圖／品牌提供）

2026 年的香氛市場正迎來一場前所未有的「嗅覺革命」。香水不再只是單純的「聞起來好聞」，而是成為了一種個體情緒的延伸、一種對平庸生活的無聲挑釁。從高級訂製服的精緻優雅，到韓國潮流品牌的放蕩不羈，甚至是對地球友善的循環美學，當代的潮流香氣正引領我們走入更深邃、更真實的自我對話。

TOM FORD 設計師系列 冬日光芒

如果說有一種香氣能完美詮釋「昂貴的靜謐」，那必然是 TOM FORD 的冬日光芒 (Soleil Neige)。這款香氛的靈感源自於阿爾卑斯山滑雪勝地的清晨，那是一個將冬日初雪與和煦陽光交織出的夢幻瞬間。

廣告 廣告

晶瑩閃耀的開場： 前調採用分子蒸餾技術提取的佛手柑與冷壓萃取的柑橘皮，喚起如同冬日空氣般清透的綠意與朝氣。獨特的礦物香調則賦予了香氣一種如冰霜般的清爽感，彷彿能聽見足跡踏在厚實雪地上的清脆聲響。

雪中綻放的精緻： 中調以橙花搭配晨間採收的玫瑰精萃，展現出溫潤豐盈的花香。特別加入的花香分子 Karmaflor 提升了白花的透明度，揉合熱帶花卉的果香，營造出一種如高山空氣般的純淨層次。

餘暉中的溫暖： 隨著香氣沉澱，安息香與香草交織出如同巧克力般的細膩觸感，而岩玫瑰與龍涎香帶來的木質暖意，則像是陽光親吻積雪後的餘溫，令人深陷在深邃且迷人的尾韻中。

TOM FORD 設計師系列 冬日光芒 10ML／1,850元、50ML／6,200元、100ML／8,650元（圖／品牌提供）

BORNTOSTANDOUT 淡香水系列

韓國潮流香氛品牌BORNTOSTANDOUT，認為每個人應該傾聽內心聲音、解放壓抑許久的深處慾望，盡情擁抱並展現最真實的自我。品牌不斷突破大眾對於多數香水的既定印象，透過各式獨特且大膽的香材，打造出能回應個體情感、慾望及內在狀態的香氛作品，全新發表淡香水系列共5款創作：甜霧砂塵淡香水以復古甜食打造充滿懷舊的香氣；裸肌香頌淡香水宛如香檳灑落在裸露肌膚之上性感誘人；金色狂潮淡香水帶著野性濃烈氣息的榴槤結合酸澀大黃衝擊開場；麝色X淡香水是溫暖、貼膚且感性的痕跡；熾身印記淡香水以天竺葵的明亮啟程，混合潔淨氣息與金屬感香氣，宛如親吻前一瞬的空氣。

每款淡香水透過不同香調結構勾勒出氣味及情緒之間的連結，呈現獨特而難忘的嗅覺語言（圖／品牌提供）

其中最受關注的就是金色狂潮淡香水，炎夏熟透過頭的果實迎面襲來，甜美時髦、同時帶點放盪不羈的迷人魅力。帶著野性濃烈氣息的榴槤結合酸澀大黃衝擊開場，再由金黃色甜美的芒果劃開層次；中調綻放出桂花及日光灑落般的白色花朵，為奔放香氣注入柔和光澤；而尾韻仍舊充滿驚喜，濃郁焦糖和杏仁香氣四溢、釋出濃厚暖意，與煙燻癒創木的木質香氣完美結合，促使嗅覺反覆玩味這場專屬熱帶地區的華麗高潮。

香調：大黃、榴槤、芒果／桂花原精、白花、陽光香調／焦糖、杏仁、癒創木

BORNTOSTANDOUT 金色狂潮淡香水 30ml／3,500元（圖／品牌提供）

SHIRO ZERO花舞芍藥香水

日本品牌 SHIRO 的 ZERO COLLECTION，則向世界展示了潮流與永續如何並行不悖。「ZERO」一詞寄託了實現零廢棄的堅定意志，這款 花舞芍藥香水 的誕生，本身就是一段浪漫的再生旅程。

循環重生的藝術： 瓶身設計巧妙運用了原應被廢棄的白色塗料，將沉睡於倉庫的容器與資源重新賦予生命，讓每一次噴灑都伴隨著對環境的溫柔心意。

多汁而華麗的共鳴： 香氣由清新多汁的蘋果與梨子開場，交織著芍藥與小蒼蘭的華麗花香。這種兼具成熟氣質與純真可愛的氛圍，在透明感海洋氣息的包裹下，顯得洗練而迷人。

疊加出的嗅覺深度： 特別的是，這款香氣疊加了「星願成真」的葡萄酒深邃與「巴黎襯衫」的柑橘鼠尾草，讓尾韻的麝香與琥珀顯得溫潤且層次分明，綻放出清爽且充滿力量的嗅覺層次。

SHIRO ZERO花舞芍藥香水 50mL／2,960元（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

誰能拒絕「乾淨好聞的男生味道」？劉以豪、王安宇、鄭容和私下愛用的必收清單，情人節送男友自己也能噴的三款中性高級香

2026 櫻花限定版美妝推薦！Jo Malone推出「撒嬌感」櫻花香、嬌蘭櫻花限定全台限量18瓶、PAUL & JOE主打法式浪漫

邊佑錫同款「799元」獨家組合超難搶！男神御用腮紅#05、黑蜜潤唇膏居然在巷口康是美就有賣