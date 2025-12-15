2026 亞太永續博覽會 「永續會展加速器 Workshop」重磅登場

撰文｜蔡哲明 圖片來源｜TAISE

第五屆 2026 亞太永續博覽會正在如火如荼籌備當中，主辦單位台灣永續能源研究基金會（TAISE），將於12月19日（星期五）下午2時至5時，於台灣永續會館舉辦 「永續會展加速器 Workshop」，旨在透過實戰分享及深度互動，協助企業與團隊快速掌握永續會展規劃與實行策略，並為明年博覽會的參展佈局打下基礎。

「永續會展加速器 Workshop」

隨著全球永續議題自聯合國提出永續發展目標（SDGs）以來，從政策與學術層面轉向企業實踐與生活場域，亞太永續博覽會作為區域內最大規模的永續展示與合作平台，2022年起累積豐富的合作案例，不僅見證台灣永續實踐，也促成政府、企業、學界以及民間社會之間的策略聯盟。此次 Workshop 設置，不只是對參展者的一次技能提升，更是象徵永續會展從理念到落地的跨界支持正加速建構。

本次永續會展加速器 Workshop 將以「案例導向 × 深度交流」作為核心，邀請歷屆博覽會中具有永續主題，以及策展會展實踐經驗的專業團隊與協力廠商出席分享，內容包涵如何將企業需求轉化為具體的展位設計理念、永續材料的選擇與管理、資源循環與展後再利用之策略，還有在有限預算下有效提升展區永續表現。從實務挑戰到策略解方的全方位解析，不僅適用於第一次的參展者，更為已經具備基本永續布局的團隊提供進階思維與操作靈感。

1.分享歷屆在博覽會中具永續策展概念之代表案例。

2.說明如何將參展單位需求轉化為展位設計與策展概念。

3.分享實際執行中遇到的挑戰與如何克服。

4.說明展裝材料如何減量、循環或再利用的具體做法。

5.提供小預算也能做到永續策展的實用秘訣。

本次 Workshop採取實體與線上（Teams）兩種模式參與，便利不同需求及地區的企業及團隊共襄盛舉，在實體會場讓參加者不僅能親自近距離與專家互動，也能透過線上直播同步交流專業洞見，打破地域限制、提升資訊吸收與網路串連的靈活性。

此次活動採免費報名制，報名截止日為 2025年12月18日（星期四），有意參與請盡早完成報名手續。

https://www.surveycake.com/s/OYp43