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任天堂舉行了近 50 分鐘的直面會（Nintendo Direct 2026.6.9），讓不少新舊玩家相當驚喜，不僅正式揭開了 Nintendo Switch 2 的神祕面紗，還一口氣砸下多款重量級大作。為了讓大家快速消化，小編特別按照「社群討論度」與「驚喜程度」將重點重新排列，最後還附上最完整的遊戲清單，快來看看你的荷包要怎麼分配！

重點排行榜 Top 5

1. 夢幻重生！《薩爾達傳說：時之笛》完全重製

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作為壓軸登場，被譽為經典神作的 《薩爾達傳說：時之笛》 宣佈在 Switch 2 上完全重製。這不是單純的提升解析度，而是從建模到光影全面翻新的版本，可以看到次世代的林克了！預計 2026 年下半年登場，老玩家準備好再次回到海拉魯了嗎？

2026 任天堂直面會懶人包 《時之笛 Reborn》與《王國之心 IV》領銜出擊

2. 《王國之心 IV》同步登陸 Switch 2

索拉的冒險還沒結束！Square Enix 宣佈 《王國之心 IV》（Kingdom Hearts IV） 將於發售時同步登陸 Nintendo Switch 2。此外，前三部作品的合輯也將以原生運行版本的方式在 10 月 8 日登上 Switch 2，這對系列粉絲來說真的是重磅好消息了！

2026 任天堂直面會懶人包 《時之笛 Reborn》與《王國之心 IV》領銜出擊

3. 節奏感回歸！《節奏天國 奇蹟之星》

大家敲碗敲到破的節奏天國終於回來了！新作品《節奏天國 奇蹟之星》 支援單人與多人模式，保持了一貫的魔性畫風與洗腦旋律，絕對是居家旅行必備良藥，預計在今年 7 月 2 日登上 Nintendo Switch 平台

2026 任天堂直面會懶人包 《時之笛 Reborn》與《王國之心 IV》領銜出擊

4. 經典 IP 續作連發：《聖火降魔錄》與《異度神劍》

•《聖火降魔錄 萬縷千絲》（Fire Emblem: Fortune's Weave）：玩家將引導英雄穿梭於韃古扎帝國，編織屬於自己的史詩，共有四名角色可供玩家選擇，發售日為今年 9 月 17 日

2026 任天堂直面會懶人包 《時之笛 Reborn》與《王國之心 IV》領銜出擊

•《異度神劍 創世（Xenoblade Genesis / ゼノブレイド ジェネシス）》：除了系列新作的消息，前三部作品也宣佈將推出 Switch 2 加強版，效能與內容全面升級

2026 任天堂直面會懶人包 《時之笛 Reborn》與《王國之心 IV》領銜出擊

5. 體感遊戲再進化！《Nintendo Switch 運動 度假勝地》

繼承了 Wii 時代的精神，《Nintendo Switch 運動 度假勝地》將在 Switch 2 登場，帶來 12 種更精確、更有趣的體感運動，將於今年 10 月 22 日在 Nintendo Switch 2 推出

2026 任天堂直面會懶人包 《時之笛 Reborn》與《王國之心 IV》領銜出擊

發表遊戲清單

【Switch 2 獨佔 / 加強版】

•《薩爾達傳說：時之笛》（神作完全重製）

•《王國之心 IV》（同步登陸 Switch 2，支援新「構築」系統）

•《星際火狐》（最新作，體驗版即日開放下載）

•《軌道雙子星（Orbitals）》（復古動畫風格的雙人冒險遊戲，9/3 發售）

•《Nintendo Switch 運動 度假勝地》（12 種體感運動）

•《異度神劍 1/2/3》Switch 2 加強版

•《Minecraft》Switch 2 增強版（視覺效果大幅提升）

2026 任天堂直面會懶人包 《時之笛 Reborn》與《王國之心 IV》領銜出擊

【經典 IP 續作與更新】

•《Rhythm Heaven Groove》（節奏天國新作）

•《聖火降魔錄 萬縷千絲》（《聖火降魔錄》 系列新作，回合制模擬策略遊戲）

•《異度神劍 Genesis》（系列最新章）

•《斯普拉遁 塗擊隊》（Splatoon Raiders）（系列首款衍生新作詳情公開）

•《 Pokémon Pokopia》（大型 DLC 與免費更新，追加新招潛水）

•《咚奇剛 蕉力全開》（DLC《DK 島＆綠寶石淘金》，同步舉辦「超級瑪利歐兄弟」聯名活動）

2026 任天堂直面會懶人包 《時之笛 Reborn》與《王國之心 IV》領銜出擊

【第三方大作與 RPG】

•《勇者鬥惡龍 怪物仙境 4 枯木國的碧安卡與芙蘿拉》（《勇者鬥惡龍 怪物仙境》系列最新作，可以將《勇者鬥惡龍》系列中登場的各種怪物變成夥伴）

•《卡莉亞的鍊金工房 ～夜之王國與追憶之道標～》（GUST 新作，《追憶》系列第二款作品）

•《FINAL FANTASY RESONANCE》（點陣圖 FINAL FANTASY 最新作品）

•《信長之野望･飛翔》（首度加入劇情模式）

•《RuneScape: Dragonwilds》（荒野生存 RPG）

•《Deltarune》第五章 6/25 免費更新

2026 任天堂直面會懶人包 《時之笛 Reborn》與《王國之心 IV》領銜出擊

【動作與休閒類】

•《Ninjala 2：未知的星球》（支援最多 4 人的開放世界）

•《咒術迴戰 激鬥：倖存潮汐》（最多支援 8 名玩家參加，類《吸血鬼倖存者》）

•《Big Walk》（《Untitled Goose Game》開發團隊新作）

•《ONE PIECE 海洋盛宴》（與草帽一夥開餐廳的經營模擬遊戲）

•《The Duskbloods》（FromSoftware 開發的 PvPvE 多人動作遊戲，封閉網路測試即將開始）

2026 任天堂直面會懶人包 《時之笛 Reborn》與《王國之心 IV》領銜出擊

小結

這次直面會不僅僅是遊戲的展示，更吹響了 Switch 2 時代的號角。從重製神作到全新 IP，任天堂展現了極強的軟硬體整合實力。2026 年下半年，大家的錢包真的要保重了！



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