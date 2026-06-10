2026 任天堂直面會懶人包 《時之笛 Reborn》與《王國之心 IV》領銜出擊
任天堂舉行了近 50 分鐘的直面會（Nintendo Direct 2026.6.9），讓不少新舊玩家相當驚喜，不僅正式揭開了 Nintendo Switch 2 的神祕面紗，還一口氣砸下多款重量級大作。為了讓大家快速消化，小編特別按照「社群討論度」與「驚喜程度」將重點重新排列，最後還附上最完整的遊戲清單，快來看看你的荷包要怎麼分配！
重點排行榜 Top 5
1. 夢幻重生！《薩爾達傳說：時之笛》完全重製
作為壓軸登場，被譽為經典神作的 《薩爾達傳說：時之笛》 宣佈在 Switch 2 上完全重製。這不是單純的提升解析度，而是從建模到光影全面翻新的版本，可以看到次世代的林克了！預計 2026 年下半年登場，老玩家準備好再次回到海拉魯了嗎？
2. 《王國之心 IV》同步登陸 Switch 2
索拉的冒險還沒結束！Square Enix 宣佈 《王國之心 IV》（Kingdom Hearts IV） 將於發售時同步登陸 Nintendo Switch 2。此外，前三部作品的合輯也將以原生運行版本的方式在 10 月 8 日登上 Switch 2，這對系列粉絲來說真的是重磅好消息了！
3. 節奏感回歸！《節奏天國 奇蹟之星》
大家敲碗敲到破的節奏天國終於回來了！新作品《節奏天國 奇蹟之星》 支援單人與多人模式，保持了一貫的魔性畫風與洗腦旋律，絕對是居家旅行必備良藥，預計在今年 7 月 2 日登上 Nintendo Switch 平台
4. 經典 IP 續作連發：《聖火降魔錄》與《異度神劍》
•《聖火降魔錄 萬縷千絲》（Fire Emblem: Fortune's Weave）：玩家將引導英雄穿梭於韃古扎帝國，編織屬於自己的史詩，共有四名角色可供玩家選擇，發售日為今年 9 月 17 日
•《異度神劍 創世（Xenoblade Genesis / ゼノブレイド ジェネシス）》：除了系列新作的消息，前三部作品也宣佈將推出 Switch 2 加強版，效能與內容全面升級
5. 體感遊戲再進化！《Nintendo Switch 運動 度假勝地》
繼承了 Wii 時代的精神，《Nintendo Switch 運動 度假勝地》將在 Switch 2 登場，帶來 12 種更精確、更有趣的體感運動，將於今年 10 月 22 日在 Nintendo Switch 2 推出
發表遊戲清單
【Switch 2 獨佔 / 加強版】
•《薩爾達傳說：時之笛》（神作完全重製）
•《王國之心 IV》（同步登陸 Switch 2，支援新「構築」系統）
•《星際火狐》（最新作，體驗版即日開放下載）
•《軌道雙子星（Orbitals）》（復古動畫風格的雙人冒險遊戲，9/3 發售）
•《Nintendo Switch 運動 度假勝地》（12 種體感運動）
•《異度神劍 1/2/3》Switch 2 加強版
•《Minecraft》Switch 2 增強版（視覺效果大幅提升）
【經典 IP 續作與更新】
•《Rhythm Heaven Groove》（節奏天國新作）
•《聖火降魔錄 萬縷千絲》（《聖火降魔錄》 系列新作，回合制模擬策略遊戲）
•《異度神劍 Genesis》（系列最新章）
•《斯普拉遁 塗擊隊》（Splatoon Raiders）（系列首款衍生新作詳情公開）
•《 Pokémon Pokopia》（大型 DLC 與免費更新，追加新招潛水）
•《咚奇剛 蕉力全開》（DLC《DK 島＆綠寶石淘金》，同步舉辦「超級瑪利歐兄弟」聯名活動）
【第三方大作與 RPG】
•《勇者鬥惡龍 怪物仙境 4 枯木國的碧安卡與芙蘿拉》（《勇者鬥惡龍 怪物仙境》系列最新作，可以將《勇者鬥惡龍》系列中登場的各種怪物變成夥伴）
•《卡莉亞的鍊金工房 ～夜之王國與追憶之道標～》（GUST 新作，《追憶》系列第二款作品）
•《FINAL FANTASY RESONANCE》（點陣圖 FINAL FANTASY 最新作品）
•《信長之野望･飛翔》（首度加入劇情模式）
•《RuneScape: Dragonwilds》（荒野生存 RPG）
•《Deltarune》第五章 6/25 免費更新
【動作與休閒類】
•《Ninjala 2：未知的星球》（支援最多 4 人的開放世界）
•《咒術迴戰 激鬥：倖存潮汐》（最多支援 8 名玩家參加，類《吸血鬼倖存者》）
•《Big Walk》（《Untitled Goose Game》開發團隊新作）
•《ONE PIECE 海洋盛宴》（與草帽一夥開餐廳的經營模擬遊戲）
•《The Duskbloods》（FromSoftware 開發的 PvPvE 多人動作遊戲，封閉網路測試即將開始）
小結
這次直面會不僅僅是遊戲的展示，更吹響了 Switch 2 時代的號角。從重製神作到全新 IP，任天堂展現了極強的軟硬體整合實力。2026 年下半年，大家的錢包真的要保重了！
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