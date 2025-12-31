2026一到就旺財？元旦開運招財術曝 錢包帶「這2色系」財神爺容易找上門

元旦升旗典禮，迎接晨曦升起的正能量陽光，藉由大家同時唱誦的強大磁場來旺財。（圖／楊登嵙提供）

俗話說：「早起的鳥兒有蟲吃」，可以參加當天早上的升旗典禮，迎接晨曦升起的正能量陽光，藉由大家同時唱誦的強大磁場來旺財；命理師楊登嵙指出，2026年1月1日元旦，該日是乙亥日，乙是木，亥是水，所以在當天準備一枚刻有自己名字的方形印章，因為圓形不穩固，面向升旗台唱國歌，最好面向東方(木)或北方(水)，那旺財開運效果加倍。

此枚印章(開運印鑑)可以1.帶在身上，2.放在包包，3.放在辦公桌抽屜內，4.放在保險箱內，5.放在「財位」。未來有簽約用印，帶著這枚印章(開運印鑑)簽契約，可以讓您無往不利!

由於是乙亥日，乙是木，亥是水，旺財旺運的色系就是「木」色系：綠色、蘋果色、橄欖綠色、墨綠色。「水」色系：藍色、黑色。升旗典禮當天，我們身上所穿著的服裝、配戴的飾品，如果是水、木色系，好運一定旺旺來！另外，身上所帶的錢包色系，如果是水、木色系，那財神爺就容易找上您！

參加升旗典禮時，錢包內面額由內而外，由小而大排列，金額若是1111元或是11111元，那好運就多倍，幸運程度會讓您笑開懷！

