「2026 北港燈會・潮光潮」登場 點亮原鄉文化、啟動百年港鎮新動能

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】被譽為「燈會原鄉」的北港，再度迎來年度最受矚目的光影盛事。雲林縣政府今（6）日下午於台北瓶蓋工廠舉辦「2026 北港燈會・潮光潮」宣傳記者會，正式揭開燈會序幕。開場由禾一文化傳承舞團以武財神為主題，融合宮廟信仰與現代舞蹈語彙，展現信仰能量隨潮湧動，為燈會帶來震撼開場。

雲林縣長張麗善致詞表示，北港燈會以文化、信仰與永續為核心，持續為百年港鎮書寫嶄新篇章。（圖／雲林縣政府提供）

縣府宣布，「2026 北港燈會」將於 2月14日至3月8日盛大登場，並於2月14日晚間在顏思齊紀念碑圓環正式啟燈。本屆燈會規劃 6大主題、10大燈區，集結 13組國內外藝術與創作團隊，以光影藝術串聯北港的歷史記憶、信仰文化與當代創作，展現百年港鎮的文化底蘊與時代活力。

活動期間安排街頭藝人演出、彩繪燈籠體驗、藝閣扮仙及主燈聲光展演等內容，並攜手知名IP品牌放克玩具「牙牙」與「嚕米」跨界合作，將角色意象融入燈區與互動設計，打造親子同遊、世代共享的燈會體驗，讓北港燈會兼具文化深度與親和魅力。

雲林縣長張麗善表示，北港作為燈會原鄉，自 2020 年以來已累計榮獲 15項國內外大獎，成為全台最具指標性的燈會之一。今年燈會以「潮光心流」為策展主軸，串聯雲林山、海、平原與信仰文化，並以「永續發展」為核心理念，主燈大量運用竹材設計，呼應雲林「世界竹地標」的城市特色。

本屆燈會一大突破，是首度將「北港糖廠」納入整體光影敘事。配合縣府推動糖廠歷史建築修復與市地重劃工程，大型藝術裝置作品《光之祥雲》已於1月16日率先啟燈，象徵產業遺址轉化為公共藝術場域，為百年糖廠注入新生命。

文化觀光處長謝明璇說明「2026 北港燈會・潮光潮」整體策展亮點，透過光影藝術串聯北港歷史記憶、信仰文化與當代創作能量。（圖／雲林縣政府提供）

文化觀光處長謝明璇指出，北港自大航海時代以來即為重要文化交會據點，從顏思齊的開拓歷程到媽祖信仰的深植，形塑今日北港成為宗教與文化核心。北港燈會屢獲國際肯定，關鍵在於縣府與在地藝師的長期合作，以及歷史場域持續活化的成果。

策展人邱俊達表示，本屆燈會以「水為信仰流轉，光為未來指路」為核心概念，透過光影藝術串聯北港開台歷史、移民記憶與地方工藝，展現港鎮在時代更迭中持續前行的生命力。

縣府補充，燈會期間將提供完善交通接駁服務，並結合多元活動與消費抽獎，邀請全國民眾走進北港，追隨潮光潮，一同感受燈會原鄉的文化魅力。更多活動詳情，請持續關注雲林縣政府文化觀光處及「慢遊雲林」官方平台。

