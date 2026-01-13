2026「千禧駿蹄 翰海揚芬」— 千禧書會聯展

2026「千禧駿蹄 翰海揚芬」— 千禧書會聯展將於1月15日至2月8日在明宗國小「明宗書法藝術館」展出。（陳明德提供)

記者蔣謙正／高雄報導

2026「千禧駿蹄 翰海揚芬」— 千禧書會聯展將於1月15日至2月8日在明宗國小「明宗書法藝術館」展出，並於1月25日(星期日)下午2:00舉行開幕，敬邀各機關長官及書法先進蒞臨指導。

千禧書會成立之初，為一群台南大學（南師）書法碩士學分班的學員，在教授黃宗義的指導下所組成的，因成立於西元2000年，千禧之年，故取名為「千禧書會」。歷經二十五年歲月成長，之後陸續聘任黃志煌教授、黃進添老師、李國揚老師（博士候選人）等三位書法專業教師為顧問。並加入各界書法愛好者，會員中有多位是書法專業教師、專業藝術工作者、公教人員等，目前成員有二十四位。現仍秉持成立初衷「二個月定期雅集」持續提供會員彼此相互學習切磋書藝進步的平台。

本次申請在明宗國小「明宗書法藝術館」舉辦會員聯展，是繼2020年「千禧无悶」後再次於高雄展出，展期為1月15日(星期四)至2月8日(星期日)。2026年歲次丙午，生肖屬馬。按往例聯展主題以當年生肖(馬)相關定名。黃宗義教授以任教多年對古典詩詞文學素養，親自題字「千禧駿蹄」為千禧書會2026明宗書法藝術館會員聯展主題。「駿」代表的強壯馬匹，以及「蹄」象徵的強健四肢，描繪出馬匹的雄健神姿和昂揚的生命力。期許並祝福書會丙午馬年會員聯展「雄姿逸態真神駿，踠健蹄高双耳峻」。