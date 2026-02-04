2026 台北國際書展文化局推「四場新書座談」 孫翠鳳現身聊京劇、李律帶路找城市角落





2026 台北國際書展正式開跑（2/3–2/8）！臺北市政府文化局今年特別推出四場重磅新書座談，聚焦去年新出版的文化著作。內容涵蓋京劇傳承、城市家屋記憶、陽明山建築更迭以及 100 處療癒文化點。現場不僅邀請到歌仔戲巨星孫翠鳳與武旦藝師楊蓮英對談，還有「臺北人體維基」李律等名家引路。邀請喜愛閱讀的市民朋友在逛展之餘，透過座談深入探索臺北這座「能被閱讀的城市」。

亮點一：戲曲傳承的火花——《武旦家門：楊蓮英》

這場座談聚焦臺灣京劇武旦傳人楊蓮英藝師超過半世紀的藝術生命。現場特別邀約歌仔戲表演藝術家孫翠鳳與楊蓮英藝師同臺，從舞台技藝聊到後台人生，探討傳統藝術如何在當代保存與延續。

時間： 2026 年 2 月 4 日（三）14:15

地點： 2026台北國際書展 藍沙龍

亮點二：解密陽明山的身世——《草山千層派》

這不只是一本風景書，更是閱讀陽明山與大屯山群的建築與時局史。從荷治、清領到戰後，座談將帶領讀者重新認識陽明山如何成為革命哲學中心，以及美、日顧問團留下的時代痕跡。

時間： 2026 年 2 月 8 日（日）13:00

地點： 臺北國際書展 紅沙龍

亮點三：家屋裡的城市靈魂——《家是臺北的名字》

從街巷深處的家屋建築出發，尋找世代生活的情感容器。座談以「臨秋居」為起點，邀請文史工作者水瓶子與李臨秋之子李修鑑對談，重新思考在快速變動的城市中，什麼樣的家值得被永恆記住。

時間： 2026 年 2 月 8 日（日）11:00

地點： 2026台北國際書展 讀書共和國攤位

亮點四：城市療癒指南——《藏身臺北》

作為「臺北文化小旅行」的深度紀錄，書中收錄 100 處代表臺北精神底蘊的文化場域。座談邀請作家李律與萬華在地人施景耀，帶領讀者從街道與聚落現場，重新理解臺北如何在日常中保存記憶。

時間： 2026 年 2 月 6 日（五）19:30

地點： 臺北國際書展 政府出版品攤位

文化局透過四部著作展現深厚的研究能量，讓書展成為市民與城市文化連結的重要契機，座談活動皆為免費參加（須購票進入書展）

