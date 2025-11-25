2026 台新新光女子路跑開放報名 參賽可抽名古屋女子馬拉松免費名額

連辦9年的「台新女子路跑」，因配合台新金控與新光金控今年7月24日完成合併，所以明(2026)年起，賽事將更名為「台新新光女子路跑」，並由台新新光金控暨旗下子公司台新銀行、新光人壽及台新證券共同支持。

「2026 台新新光女子路跑」（TS Women Run）即日起正式開放報名，台新新光金控總經理林維俊強調，跑步不僅是運動，更象徵自信、自我突破與擁抱生活挑戰的力量；台新新光金控期望透過這項年度盛事，以運動陪伴更多女性累積能量、持續蛻變，成為更好的自己，也邀請女性民眾多參與。

2026年賽事將同步攜手兩大國際知名女子賽事：東京澀谷表參道女子路跑及名古屋女子馬拉松，凡完成報名者皆享抽獎資格，有機會獲得免費參賽名額，踏上國際舞台，感受全球女性運動的能量與魅力。

台新新光女子路跑已連續舉辦9年，是國內規模最大、亦為亞洲三大女性專屬路跑賽事之一，每年吸引逾萬名跑者共襄盛舉。

2026年台新新光女子路跑賽事分為經典的半馬（21公里）、10公里與 3公里組別，並延續跑者非常喜愛的多元體驗，包括終點紅毯儀式、賽後美容及放鬆服務、塔羅占卜、專屬佈置拍照區等，打造更完整的女性運動節慶。 以往備受好評的「千金小姐」及「3公里寵物組」亦將持續舉辦，邀請更多跑者攜手參與。

為回饋女性跑者支持，台新新光金控整合集團資源推出多項專屬優惠，持台新銀行信用卡報名即可享有報名優惠折扣；團體報名更有機會獲得「銀行刷卡金」回饋。 集團期望透過多元的優惠方案，鼓勵更多女性相約揪團上場，一同揮灑汗水，展現最極致的女力。

