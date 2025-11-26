[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導

台新新光金控持續擴大以企業力量支持各項運動發展，舉辦多年的「台新女子路跑」，因配合台新金控與新光金控在今年7月24日完成合併，所以明(2026)年起賽事將更名為「台新新光女子路跑」，並由台新新光金控暨旗下子公司台新銀行、新光人壽及台新證券共同支持。「2026 台新新光女子路跑」（TS Women Run）即日起正式開放報名，台新新光金控總經理林維俊特別邀請女性民眾多參與，並表示台新新光金控將積極體現陪伴女性民眾認真前行的核心理念。

2026 台新新光女子路跑開放報名 參賽者可抽名古屋女子馬拉松免費名額。（圖／台新新光金控）

台新新光女子路跑已連續舉辦九年，是國內規模最大、亦為亞洲三大女性專屬路跑賽事之一，每年吸引逾萬名跑者共襄盛舉。林維俊強調跑步不僅是一項運動，更象徵自信、自我突破與擁抱生活挑戰的力量；台新新光金控期望透過這項年度盛事，以運動陪伴更多女性累積能量、持續蛻變，成為更好的自己。

2026年台新新光女子路跑賽事分為經典的半馬（21 公里）、10 公里與 3 公里組別，並延續跑者非常喜愛的多元體驗，包括終點紅毯儀式、賽後美容及放鬆服務、塔羅占卜、專屬佈置拍照區等，打造更完整的女性運動節慶。以往備受好評的「千金小姐」及「3 公里寵物組」亦將持續舉辦，邀請更多跑者攜手參與。2026年賽事將同步攜手兩大國際知名女子賽事—東京澀谷表參道女子路跑及名古屋女子馬拉松，凡完成報名者皆享抽獎資格，有機會獲得免費參賽名額，踏上國際舞台，感受全球女性運動的能量與魅力。

為回饋女性跑者支持，台新新光金控整合集團資源推出多項專屬優惠，持台新銀行信用卡報名即可享有報名優惠折扣(名額有限，詳情請洽報名網站)；團體報名更有機會獲得「銀行刷卡金」回饋。集團期望透過多元的優惠方案，鼓勵更多女性相約揪團上場，一同揮灑汗水，展現最極致的女力。

林維俊表示台新新光女子路跑已成為女性每年最期待的重要活動之一，誠摯邀請所有女性跑者攜手親友共同報名，於2026年4月12日站上賽道，感受女子路跑獨有的活力、熱情與自信。集團也將持續透過金融服務與長期運動支持，陪伴女性在各個人生階段自信前行、綻放光芒。



