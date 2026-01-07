2026《大學品牌力》 東海大學建築與設計私校排名第一

《圖說》2026年《大學品牌力》評比，東海大學奪下「建築與設計最佳學群獎」私校第一名。

【民眾網諸葛志一臺中報導】東海大學於2026年《大學品牌力》評比中脫穎，奪下「建築與設計最佳學群獎」私校第一名，此外，更在全國120多所大學中大獲肯定，獲得「地區領航獎－中部第三名」。校長張國恩表示，獲獎不僅肯定辦學成果，更驗證東海培育出社會所需的人才。

104人力銀行主辦的《大學品牌力》7日公布獲獎名單，東海大學於120多所大學競逐中，奪下「最佳學群獎－建築與設計領域」私校第一、「地區領航獎－中部一般大學第三名」雙獎殊榮。評比顯示，東海在學群聘僱力、學術聲望、國際力、研發力、高階領導力等多項企業重視指標中表現亮眼，整體成績獲高度肯定。

東海教務長楊定亞、公共事務暨校友服務處處長黃兆璽也出席領獎典禮。楊定亞表示，此次東海在建築與設計領域囊獲佳績，透過指標也讓努力被社會看見，但東海還有更多優秀的科系，包括法律、政治、財經、會計、企管、化學、化材、電機、日文等系所都受到業界肯定的，未來將更努力讓社會看到東海培育的優秀人才。

教務長楊定亞指出，近年來東海將建築系、工學院與大渡山-東海人工智慧中心的能量整合，聚焦「數位轉型」與「智慧永續」兩大主軸，推動人工智慧導入建築設計與產業實務，從課程設計、跨域學習到實作場域，培養學生兼具專業深度與應用能力，回應企業對未來型設計與建築人才的需求。不僅如此，東海也啟動「光點AI設計實驗班」與創藝學院的「AI設計教育教師共學社群」，強化師資培力與教學模式轉型。