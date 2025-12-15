2026 大港開唱 12/16拓元開賣！陽帆、團結Band、AiNA THE END、落日飛車、滅火器…演出陣容不斷更新
3/21、3/22 高雄駁二藝術特區登場！
2026大港開唱將於3/21、3/22在高雄駁二藝術特區登場！門票分四階段在拓元售票系統開賣，12/16 為大港人x國泰世華CUBE卡友、國泰世華大樹套票，12/17 大港人優先購，12/18 一般預售票。2026大港開唱卡司同樣驚喜連連，首波公開「陽帆」即掀起熱烈討論，還有知名動畫《孤獨搖滾！》的劇中樂團「團結Band」、演唱《膽大黨》第二季片頭曲的「AiNA THE END」都確定參戰大港；台灣樂團也蓄勢待發，包括落日飛車、滅火器、康士坦的變化球、椅子樂團、當代電影大師、貓膽汁、共振效應等，準備嗨翻大港！2026大港開唱時間地點、售票時間、演出陣容、票價不斷更新。
2026 大港開唱｜時間地點
大港主要場域介紹：
◇免費區域：青春夢、小港祭、出頭天、女巫店、MegaFun、Kids𨑨迌 、NGO議題村，大港杯MEGA BAR、創意市集、逗鬧熱
◇室內舞台：海龍王、卡魔麥、藍寶石、海波浪
◇室外舞台：南霸天、女神龍、出頭天、青春夢、小港祭
◇海上舞台：大雄丸
2026 大港開唱｜售票時間
大港人Ｘ國泰世華CUBE卡友優先購：2025/12/16（二）12:00｜拓元
國泰世華大樹套票：2025/12/16（二）15:00｜活動頁面
大港人優先購：2025/12/17（三）12:00｜拓元
一般預售票：2025/12/18（四）12:00｜拓元
身心障礙票：2025/12/18（四）12:00｜拓元
KKday船鳴套票+單程客運：2025/12/18（四）12:00｜KKday
【注意事項】
門票採全實名制驗票兌換手環入場，購票流程中需輸入持票者之真實姓名。
購票本人需為入場者之一，拓元售票系統將在購票時於第一張票券的姓名欄位，自動帶入購票會員本人之資料。
每人限購4張，單筆訂單限購4張，可支援行動裝置購票。
開放取票日期為該場次開演前10天，故2026/03/11起，可至訂單查詢查看取票資訊，方可至7-11 ibon取票。取票方式為【ibon取票】，取票時每筆將酌收$30手續費。
2026 大港開唱｜票價
大港人Ｘ國泰世華CUBE卡友優先購 ➽ 雙日聯票｜NT$4,200
國泰世華大樹套票｜NT$4,200（雙日聯票＋聯名周邊商品）
➽ 需至國泰優惠App，憑1點小樹點(信用卡)兌換購票序號。詳情請至國泰世華大樹套票活動頁面查看。
大港人優先購
➽ 雙日聯票｜NT$4,200
➽ 船鳴套票｜NT$4,800 （雙日聯票＋人生好帕）
一般預售票
➽ 雙日聯票｜NT$4,400
➽ 船鳴套票｜NT$5,000 （雙日聯票＋人生好帕）
➽ 單日票 ｜NT$3,000
身心障礙票
➽ 雙日聯票｜NT$2,200
➽ 單日票 ｜NT$1,500
KKday船鳴套票+台北至高雄單程客運｜NT$5,900
➽ 在KKday售票系統販售
➽ 限量200套
2026 大港開唱｜演出陣容
Aooo (JP)
same Sam but different. ( Samjoo 鄭敬儒 X someshiit 山姆 X Sam Yang 楊世暄 )
NEE (JP)
五月五日 OWALLOIL (KR)
「團結Band」KESSOKU BAND（結束バンド）(JP)
落日飛車 Sunset Rollercoaster
滅火器 Fire EX.
AiNA THE END (JP)
康士坦的變化球 KST
椅子樂團 The Chairs
當代電影大師 Modern Cinema Master
隨性 Random ft. 婷文
ゲシュタルト乙女 Gestalt Girl (urban session) ft. yurinasia
貓膽汁 CAT's Bile
共振效應
陽帆
❣️更多演唱會活動：
● TXT演唱會：1/31、2/1 臺北大巨蛋開唱
● WESTLIFE 西城男孩演唱會：2/5 高雄流行音樂中心開唱
● 魏如萱演唱會：2/7、2/8 台北小巨蛋開唱
● QWER演唱會：2/14 台北國際會議中心TICC開唱
● 江蕙演唱會：2/20、21、22、24、25 台北小巨蛋開唱
