Yahoo奇摩娛樂新聞

2026 大港開唱3/21、3/22登場！陳亞蘭、陽帆、團結Band、血肉果汁機、落日飛車、滅火器…演出陣容不斷更新

3/21、3/22 高雄駁二藝術特區登場！

Yahoo奇摩娛樂新聞
更新時間

2026大港開唱將於3/21、3/22在高雄駁二藝術特區登場！門票分四階段在拓元售票系統開賣，12/16 為大港人x國泰世華CUBE卡友、國泰世華大樹套票，12/17 大港人優先購，12/18 一般預售票。2026大港開唱卡司同樣驚喜連連，首波公開「陽帆」即掀起熱烈討論，還有知名動畫《孤獨搖滾！》的劇中樂團「團結Band」、演唱《膽大黨》第二季片頭曲的「AiNA THE END」都確定參戰大港；台灣樂團也蓄勢待發，包括落日飛車、滅火器、康士坦的變化球、椅子樂團、當代電影大師、貓膽汁、共振效應等，準備嗨翻大港！2026大港開唱時間地點、售票時間、演出陣容、票價不斷更新。

2026 大港開唱 陽帆、團結Band、AiNA THE END、落日飛車、滅火器等參戰。（圖／Megaport 大港開唱 臉書）
2026 大港開唱 陽帆、團結Band、AiNA THE END、落日飛車、滅火器等參戰。（圖／Megaport 大港開唱 臉書）

2026 大港開唱｜時間地點

  • 演出時間：
    2026/03/21（六）
    2026/03/22（日）

  • 演出地點： 高雄駁二藝術特區

  • 官方臉書官方網站

  • 大港開唱卡司：結束バンド (JP)｜落日飛車｜怕胖團 PAPUN BAND ft. 陽帆｜滅火器 Fire EX. ｜拍謝少年 Sorry Youth ft. AYUNi D (from PEDRO) ｜AiNA THE END (JP)｜Hiromi's Sonicwonder（JP, US, FR)｜The Birthday (Kazuyuki Kuhara, Haruki Hirai, Kenji Fujii)｜the band apart(JP)｜南瓜妮歌迷俱樂部｜康士坦的變化球 KST｜椅子樂團｜Aooo （JP)｜當代電影大師Modern Cinema Master｜same Sam but different. ( Samjoo 鄭敬儒 X someshiit 山姆 X Sam Yang 楊世暄 )｜NOVELISTS(FR)｜BAND-MAID(JP)｜隨性 Random ft. 婷文｜ゲシュタルト乙女 (urban session) ft. yurinasia｜無妄合作社｜FunkyMo ft. 小尾巴｜NEE(JP)｜五月五日 OWALLOIL (KR)｜貓膽汁 CAT’s Bile｜Infernal Chaos｜粉紅噪音｜忘憂水 Wonder Water｜打倒三明治｜COLD DEW｜倒車入庫｜共振效應｜陳以恆｜LEIGHT NINE｜帕崎拉｜漂流出口 Outlet Drift｜DSPS｜KINAKO & 東京中央線｜薄荷葉 ft. JB｜黃宇寒 Han｜debloop｜沈默紳士｜LAWA ft. Angie安吉｜MOTIF HIVE ｜Crescent Lament 恆月三途｜畫室The WLTZ ...and more

大港主要場域介紹：

◇免費區域：青春夢、小港祭、出頭天、女巫店、MegaFun、Kids𨑨迌 、NGO議題村，大港杯MEGA BAR、創意市集、逗鬧熱
◇室內舞台：海龍王、卡魔麥、藍寶石、海波浪
◇室外舞台：南霸天、女神龍、出頭天、青春夢、小港祭
◇海上舞台：大雄丸

2026 大港開唱｜售票時間

  • 大港人Ｘ國泰世華CUBE卡友優先購：2025/12/16（二）12:00｜拓元

  • 國泰世華大樹套票：2025/12/16（二）15:00｜活動頁面

  • 大港人優先購：2025/12/17（三）12:00｜拓元

  • 一般預售票：2025/12/18（四）12:00｜拓元

  • 身心障礙票：2025/12/18（四）12:00｜拓元

  • KKday船鳴套票+單程客運：2025/12/18（四）12:00｜KKday

2026大港開唱將於12/16~12/18分階段開賣。
2026大港開唱將於12/16~12/18分階段開賣。

【注意事項】

  1. 門票採全實名制驗票兌換手環入場，購票流程中需輸入持票者之真實姓名。

  2. 購票本人需為入場者之一，拓元售票系統將在購票時於第一張票券的姓名欄位，自動帶入購票會員本人之資料。

  3. 每人限購4張，單筆訂單限購4張，可支援行動裝置購票。

  4. 開放取票日期為該場次開演前10天，故2026/03/11起，可至訂單查詢查看取票資訊，方可至7-11 ibon取票。取票方式為【ibon取票】，取票時每筆將酌收$30手續費。

2026 大港開唱｜票價

  • 大港人Ｘ國泰世華CUBE卡友優先購 ➽ 雙日聯票｜NT$4,200

  • 國泰世華大樹套票｜NT$4,200（雙日聯票＋聯名周邊商品）
    ➽ 需至國泰優惠App，憑1點小樹點(信用卡)兌換購票序號。詳情請至國泰世華大樹套票活動頁面查看。

  • 大港人優先購
    ➽ 雙日聯票｜NT$4,200
    ➽ 船鳴套票｜NT$4,800 （雙日聯票＋人生好帕）

  • 一般預售票
    ➽ 雙日聯票｜NT$4,400
    ➽ 船鳴套票｜NT$5,000 （雙日聯票＋人生好帕）
    ➽ 單日票 ​ ​ ​ ｜NT$3,000

  • 身心障礙票
    ➽ 雙日聯票｜NT$2,200
    ➽ 單日票 ​ ​ ​ ｜NT$1,500

  • KKday船鳴套票+台北至高雄單程客運｜NT$5,900
    ➽ 在KKday售票系統販售
    ➽ 限量200套

2026 大港開唱｜演出陣容

  • The Birthday (Kazuyuki Kuhara, Haruki Hirai, Kenji Fujii)

  • the band apart (JP)

  • 南瓜妮歌迷俱樂部

  • NOVELISTS (FR)

  • BAND-MAID (JP)

  • 無妄合作社

  • FunkyMo ft. 小尾巴

  • Infernal Chaos

  • 粉紅噪音

  • 忘憂水 Wonder Water

  • 打倒三明治

  • COLD DEW

  • 血肉果汁機 Flesh Juicer ​ ft. 陳亞蘭

大港開唱卡司陳亞蘭。（圖／Megaport 大港開唱臉書）
大港開唱卡司陳亞蘭。（圖／Megaport 大港開唱臉書）

  • 倒車入庫

  • 陳以恆

  • LEIGHT NINE

  • 帕崎拉

  • 漂流出口 Outlet Drift

  • DSPS

  • KINAKO & 東京中央線

  • 薄荷葉 ft. JB

  • 黃宇寒 Han

  • debloop

  • 沈默紳士

  • LAWA ft. Angie安吉

  • MOTIF HIVE

  • Crescent Lament 恆月三途

  • 畫室The WLTZ

  • 拍謝少年 Sorry Youth ft. AYUNi D (from PEDRO)

  • Hiromi's Sonicwonder (JP, US, FR)

  • Aooo (JP)

  • same Sam but different. ( Samjoo 鄭敬儒 X someshiit 山姆 X Sam Yang 楊世暄 )

  • NEE (JP)

  • 五月五日 OWALLOIL (KR)

  • 「團結Band」KESSOKU BAND（結束バンド）(JP)

知名動畫《孤獨搖滾！》劇中樂團「團結Band」也將參戰大港。（圖／Megaport 大港開唱 臉書）
知名動畫《孤獨搖滾！》劇中樂團「團結Band」也將參戰大港。（圖／Megaport 大港開唱 臉書）

  • 落日飛車 Sunset Rollercoaster

  • 滅火器 Fire EX.

  • AiNA THE END (JP)

  • 康士坦的變化球 KST

  • 椅子樂團 The Chairs

  • 當代電影大師 Modern Cinema Master

  • 隨性 Random ft. 婷文

  • ゲシュタルト乙女 Gestalt Girl (urban session) ft. yurinasia

  • 貓膽汁 CAT's Bile

  • 共振效應

  • 怕胖團 PAPUN BAND ft. 陽帆

2026 大港開唱首波陣容，陽帆。（圖／Megaport 大港開唱 臉書）
2026 大港開唱首波陣容，陽帆。（圖／Megaport 大港開唱 臉書）
廣告

❣️更多演唱會活動：
TXT演唱會：1/31、2/1 臺北大巨蛋開唱
WESTLIFE 西城男孩演唱會：2/5 高雄流行音樂中心開唱
魏如萱演唱會：2/7、2/8 台北小巨蛋開唱
QWER演唱會：2/14 台北國際會議中心TICC開唱
江蕙演唱會：2/20、21、22、24、25 台北小巨蛋開唱

其他人也在看

CNBLUE演唱會3/6加場 1/24開賣！時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利一次看

CNBLUE演唱會3/6加場 1/24開賣！時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利一次看

韓國人氣樂團 CNBLUE 宣布2026年啟動全新世界巡演《2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR '3LOGY'》，台北站確定於2026年3月7日在台北流行音樂中心表演廳舉行，緊接著還會前往高雄開唱，勢必再度掀起「藍色旋風」。巡演名稱「3LOGY」象徵三人多年默契淬鍊出的完美結合，官方海報以光影交織的三角形意象強調主題，也展現團體當前更沉穩洗鍊的音樂風格。除了全新世界巡迴演唱會，CNBLUE近期也發行日本原創單曲《心盜夜》，名列Oricon與Billboard Japan等音樂排行榜前茅，再度證明穩固的亞洲人氣。CNBLUE台北演唱會時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利一次看。

Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 3 週前發表留言
張員瑛稱「香港是我最喜歡國家」失言惹火陸網！官方急下架影片

張員瑛稱「香港是我最喜歡國家」失言惹火陸網！官方急下架影片

韓國人氣女團「IVE」成員張員瑛，憑藉精緻絕美臉蛋，廣受廣大粉絲喜愛，一舉一動備受關注，去年11月到香港參加MAMA頒獎典禮更是造成轟動。未料，張員瑛後台一句「香港是我最喜歡的國家」遭到炎上，影片火速被官方下架。

中時新聞網 ・ 4 天前21
金馬影帝紐約當外送員！2天內慘遇車輛失竊、租屋詐騙

金馬影帝紐約當外送員！2天內慘遇車輛失竊、租屋詐騙

金馬影帝紐約當外送員！2天內慘遇車輛失竊、租屋詐騙

EBC東森娛樂 ・ 17 小時前發表留言
演員獎入圍揭曉！李奧納多《一戰再戰》狂掃7項　和甜茶正面交鋒搶影帝

演員獎入圍揭曉！李奧納多《一戰再戰》狂掃7項　和甜茶正面交鋒搶影帝

被視為奧斯卡最重要前哨戰之一的「美國影視演員工會獎」（Actor Awards）正式公布入圍名單。該獎項由美國電視和廣播藝人聯合會（SAG-AFTRA）主辦，過去即為外界熟知的「美國演員工會獎（SAG Awards）」，並於去年更名，希望更清楚凸顯獎項聚焦於演員與整體演出表現的核心精神。

三立新聞網 setn.com ・ 21 分鐘前發表留言
象人 (正式預告) | 電影預告

象人 (正式預告) | 電影預告

《象人》（The Elephant Man, 1980）是大衛林區自《橡皮頭》後執導的第二部長片，也是他正式踏入國際影壇的重要里程碑。本片改編自真實歷史人物約瑟夫梅里克的生平，製作背景橫跨英美兩地，由喜劇名導梅爾布魯克斯擔任製片。布魯克斯刻意未以自己的招牌喜劇名號宣傳，選擇低調支持林區，讓作品能以嚴肅而人文的姿態被觀眾與評論界看待。 影片全片採用黑白攝影，由攝影師佛瑞迪法蘭西斯操刀，成功重現維多利亞時代倫敦陰鬱而階級分明的氛圍，同時也呼應角色被凝視、被物化的處境。製作團隊在化妝與特效上投入大量心力，為約翰赫特打造高度擬真的造型，每日化妝長達數小時，最終成為電影史上最具代表性的角色形象之一，也促使奧斯卡日後正式設立「最佳化妝」獎項。 《象人》上映後獲得壓倒性好評，在藝術與商業層面皆取得成功，入圍第 53 屆奧斯卡金像獎八項大獎，包括最佳影片、最佳導演與最佳男主角，奠定林區作為作者型導演的重要地位。影片以深沉的人道關懷與克制的敘事風格，超越怪誕標籤，至今仍被視為兼具情感力量與電影美學的經典之作。 19世紀末，「象人」莫瑞克在馬戲團被當作奇觀展示，直到一個宅心仁厚的倫敦外科醫師將他從殘酷的表演場救出，領入醫界與上流社會。象人有著駭人外貌，內心卻溫柔而聰慧，因此獲得眾人敬重並體驗到人間溫暖。但隨著前來病房探訪象人的客人紛至沓來，醫院跟馬戲團的分別，似乎也開始變得模糊..... 上映日期：2026-01-09

Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 1 天前發表留言
寒冬最後悔跟女友洗澡！網曝「2原因」掀共鳴

寒冬最後悔跟女友洗澡！網曝「2原因」掀共鳴

生活中心／翁莉婷報導冬天來臨受到強烈冷氣團影響氣溫下探10度，許多民眾會透過加厚衣服、食補、泡湯等方法讓身子變暖和。日前1名網友在Threads上發布1則文章，他寫下「男生冬天做過最後悔的一件事情，就是和女朋友一起洗澡」。貼文曝光後隨即引發熱議，許多人紛紛湧入留言區留言，更有幽默網友表示「再等下去要結冰了」。

民視健康長照網 ・ 1 小時前6
鏡頭王撐不住了？　揭大立光營收創高、獲利跳水原因

鏡頭王撐不住了？　揭大立光營收創高、獲利跳水原因

光學龍頭廠大立光8日召開法說會，…

民報 ・ 40 分鐘前發表留言
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」　冷到這天才略回溫

今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」　冷到這天才略回溫

氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前發表留言
陳妍希絕美新年照少女感滿點　3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜

陳妍希絕美新年照少女感滿點　3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜

【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型

緯來新聞網 ・ 5 小時前53
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺

台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺

台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。

中天新聞網 ・ 1 天前270
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親　蕭敬騰相伴三叩首不捨別離

林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親　蕭敬騰相伴三叩首不捨別離

蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前6
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄

NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄

馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。

中天新聞網 ・ 1 天前8
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」　諷習近平不是對手

川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」　諷習近平不是對手

美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前321
冷氣團還沒完！今恐探9度以下　週日再一波接力、「這天」才回暖

冷氣團還沒完！今恐探9度以下　週日再一波接力、「這天」才回暖

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...

FTNN新聞網 ・ 5 小時前1
林光寧紀念會小物曝！資深女星見蕭敬騰、Summer嘆：支持代理孕母合法

林光寧紀念會小物曝！資深女星見蕭敬騰、Summer嘆：支持代理孕母合法

蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧，上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲，今（8）日於台北市懷愛館舉辦追思紀念會，演藝圈多位好友到場送別，包括蕭敬騰、林有慧、王偉忠、包翠英、連靜雯等人，場面莊重哀戚，恬娃也現身致意，並於事後發文表達深切思念。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前5
獨家／穿襪睡覺＝慢性輕生？醫專業解答：好處說不完、快照做

獨家／穿襪睡覺＝慢性輕生？醫專業解答：好處說不完、快照做

連日低溫，天冷應否穿襪睡覺引發關注。有中醫師認為，糖尿病患者等循環差者，穿襪睡覺會惡化末梢神經或血管健康，幾乎等同「慢性輕生」。此說法引發熱議，醫師洪暐傑表示「此種說法是錯誤的！」天冷睡覺務必做好保暖，糖尿病患更應穿襪睡覺，因為糖尿病患的末梢血循差、神經容易病變，穿襪睡覺能促進血循、保護足部、減輕神經疼痛，還能增進睡眠品質。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前8
中職》古久保健二回來了！ 新賽季轉戰味全龍擔任巡迴統籌教練

中職》古久保健二回來了！ 新賽季轉戰味全龍擔任巡迴統籌教練

味全龍球團今天（8日）宣布，正式網羅前樂天桃猿總教練、綽號「阿公」的日籍教練古久保健二加入教練團。新賽季古久保將擔任 巡迴統籌教練 一職，主要負責一、二軍之間的戰力銜接與球員培養，並配合教練團調整訓練節奏與實務運作，協助球隊整體發展。

Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前6
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」　知情人士批：難道大家都瞎了嗎？

台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」　知情人士批：難道大家都瞎了嗎？

台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。

中天新聞網 ・ 5 小時前30
遭爆3醫師放任無照廠商「代刀」　 中榮、衛生局全說了

遭爆3醫師放任無照廠商「代刀」　 中榮、衛生局全說了

媒體報導，台中榮總3名醫師疑似放任無照醫材廠商進入開刀房，執刀手術，醫師在旁納涼觀看，時間超過3年。對此，中榮副院長李政鴻今天（7日）表示，新醫療儀器有時需要廠商進入維護，但醫院嚴禁任何非醫療人員從事

中廣新聞網 ・ 1 天前16
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬　提告結果曝光

藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬　提告結果曝光

衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。

三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前38