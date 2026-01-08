2026 大港開唱3/21、3/22登場！陳亞蘭、陽帆、團結Band、血肉果汁機、落日飛車、滅火器…演出陣容不斷更新

《象人》（The Elephant Man, 1980）是大衛林區自《橡皮頭》後執導的第二部長片，也是他正式踏入國際影壇的重要里程碑。本片改編自真實歷史人物約瑟夫梅里克的生平，製作背景橫跨英美兩地，由喜劇名導梅爾布魯克斯擔任製片。布魯克斯刻意未以自己的招牌喜劇名號宣傳，選擇低調支持林區，讓作品能以嚴肅而人文的姿態被觀眾與評論界看待。 影片全片採用黑白攝影，由攝影師佛瑞迪法蘭西斯操刀，成功重現維多利亞時代倫敦陰鬱而階級分明的氛圍，同時也呼應角色被凝視、被物化的處境。製作團隊在化妝與特效上投入大量心力，為約翰赫特打造高度擬真的造型，每日化妝長達數小時，最終成為電影史上最具代表性的角色形象之一，也促使奧斯卡日後正式設立「最佳化妝」獎項。 《象人》上映後獲得壓倒性好評，在藝術與商業層面皆取得成功，入圍第 53 屆奧斯卡金像獎八項大獎，包括最佳影片、最佳導演與最佳男主角，奠定林區作為作者型導演的重要地位。影片以深沉的人道關懷與克制的敘事風格，超越怪誕標籤，至今仍被視為兼具情感力量與電影美學的經典之作。 19世紀末，「象人」莫瑞克在馬戲團被當作奇觀展示，直到一個宅心仁厚的倫敦外科醫師將他從殘酷的表演場救出，領入醫界與上流社會。象人有著駭人外貌，內心卻溫柔而聰慧，因此獲得眾人敬重並體驗到人間溫暖。但隨著前來病房探訪象人的客人紛至沓來，醫院跟馬戲團的分別，似乎也開始變得模糊..... 上映日期：2026-01-09

