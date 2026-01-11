「2026 大過馬年」熱鬧開跑 漢聲民俗藝術裝置、動漫特展、滿額抽紅包打造最強走春行程





迎接 2026 丙午馬年，松山文創園區即日起至 3 月 8 日推出「2026 大過馬年」春節系列活動。今年再度攜手漢聲雜誌社，以「馬到松滿福」為主題，在古蹟建築中佈置對聯、門神與百馬剪紙等藝術裝置；同時祭出「馬上松好運」滿額抽紅包、療癒品牌「小貓島」集章任務，以及《咒術迴戰》、《汪汪隊立大功》等強檔動漫特展，邀請民眾春節走訪松菸，一次集齊年味與好運！

年味美學：漢聲雜誌社操刀「花鳥字」與「百馬窗框」

松菸將傳統民俗轉化為古蹟美學，多處藝術裝置值得遊客駐足細品：

花鳥字對聯： 走進松菸大道即可見巨幅「花鳥字」斗方，近看是山水花卉、遠看是賀歲文字，寓意富貴祥和。

四大門神： 製菸工廠門口由勇猛與拙趣版本的「農民畫」門神守護，傳達祈求平安的溫暖心意。

百馬賀年： 文創大街設置 15 幅「吉祥語馬圖」剪紙窗框，透過火紅的剪紙藝術營造團圓喜慶。

五路進財： 五號倉庫側的版畫藝術，為遊客招財納祥，預祝新春大發。

消費好運：滿額抽紅包，文創品牌 TAIWANIZE 新進駐

松菸商家迎來新氣象，並推出限時消費回饋：

「馬上松好運」： 即日起至 3 月 8 日，於指定店家（如 hof、CAMA、gonnaPLUS 等）單筆消費滿 1,500 元，即可抽取「馬上旺紅包」，獎項包含 100 元抵用券及松菸精選好禮。

新店快訊： 台灣文創服飾品牌 TAIWANIZE 於 1 月 10 日起進駐西向製菸工廠，為春節穿搭增添在地設計感。

療癒集章：小貓島「喵年大吉」，尋找 16 座消防栓驚喜

貓奴們必訪！台南人氣品牌「小貓島」帶來期間限定主題展：

喵年大吉主題展： 展出貓咪主角的節慶海報、春聯與桌曆。

消防栓集章任務： 園區 16 座消防栓箱變身集章點，結合「節氣」與「貓咪」限定圖章。完成指定任務即可索取明信片，集滿章數還能兌換限量小禮物。

寒假強檔：熱門動漫、親子特展一次看

除了年味裝置，多場重量級特展也讓松菸成為寒假人氣最旺的據點：

《咒術迴戰》展覽： 聚焦《劇場版 0》，展出珍貴手稿、咒具及五條悟一比一等身模型。

《汪汪隊立大功》快閃遊樂園： 親子族群首選，設有救援任務挑戰與大型氣偶拍照。

《莉可麗絲展》： 1 月 10 日首次海外移展，沉浸式投影還原經典日常。

人氣快閃店： 《我的英雄學院》、《我獨自升級》期間限定店好評熱賣中。

活動資訊快遞

2026 大過馬年—馬到松滿福

期間： 即日起至 115 年 3 月 8 日（日）

地點： 松山文創園區

亮點： 民俗藝術裝置、消費滿額抽紅包、小貓島集章、動漫特展

在古蹟與創意間，開啟駿氣新年

不論是想欣賞傳統民俗、採買文創設計，或是陪伴家人孩子看展，松山文創園區都能滿足。這個春節，就來松菸感受馬年的豐饒與活力，將滿滿的祝福與好運帶回家！

