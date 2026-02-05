「2026 奔向幸福嘉年華」漢斯科技執行長洪偉智 攜子走進總統府童樂會播下公益種子

2026奔向幸福嘉年華－總統府歲末聯歡童樂會大合照。(圖／漢斯科技股份有限公司提供)

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】2月1日於總統府南北苑盛大舉行的「2026 奔向幸福嘉年華」，現場湧入約600位來自全國各地的弱勢兒童。在熱鬧的氣氛中，漢斯科技有限公司執行長洪偉智與子女、員工及員工子女一起，親身投入志工行列，成為全場溫馨的一大亮點。漢斯科技今年不僅以實質捐款支持活動，洪執行長更選擇以「身教」延伸公益深度，與孩子一同傳遞溫暖。

今年漢斯科技股份有限公司不僅在資金上大力支持，確保 600 位孩童的物資無虞，執行長洪偉智更親自帶領子女投入現場陪伴。他深信，公益的意義不應止於金錢支助，透過身教帶領孩子學會分享，更能賦予社會參與更深層的教育價值。

副總統蕭美琴與現場孩童親切互動。(圖／漢斯科技股份有限公司提供)

活動當天，洪執行長率領自家孩子走入孩童群中，透過近距離的互動與陪伴，將企業的關懷轉化為有溫度的笑容。洪偉智指出：「希望透過親自帶領孩子參與公益，讓他們在服務中學會珍惜與分享。這不只是對社會的貢獻，更是一場深刻的生命教育，讓愛心能在下一代心中延續。」

主辦單位社團法人中華身心障礙者職業技藝協會陳宇璿理事長對漢斯科技表達了誠摯感謝。協會指出，漢斯科技的穩定捐款是活動圓滿的基石，讓協會擁有更充裕的資源落實對弱勢兒童的長期照顧。協會更感佩洪執行長「以身作則」的作風，認為這種帶領家庭成員共同投入的精神，為企業社會責任（CSR）樹立了優質典範。

漢斯科技有限公司員工及員工子女一起投入志工行列。(圖／漢斯科技股份有限公司提供)

洪偉智執行長強調，對漢斯科技而言，公益是一種「長期落實的生活態度」。在過去與未來，漢斯科技都持續深化公益參與的方向，鼓勵更多企業夥伴與家庭共同啟動「陪伴的力量」，讓社會各界的關懷能更廣泛地延伸，守護每位弱勢兒童的成長與夢想。

