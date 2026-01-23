2026 奧斯卡入圍分析：不再美國優先！奧斯卡獎正加速轉型為「真正的國際電影獎」！
奧斯卡入圍名單非英語電影創紀錄、將成「真正的國際電影獎」
美國影藝學院組成國際化、讓字幕片不再是劣勢！
工會奬等前哨獎失靈，奧斯卡期待更多驚喜
【文／李子凡】第98屆奧斯卡金像獎於1月22日公布入圍名單，除了好萊塢主流電影《罪人》、《一戰再戰》如預期橫掃提名外，最大亮點莫過於非英語電影與演出的全面崛起。本屆共有 22 項提名來自非英語作品，演技類獎項更有五分之一入圍者為非英語演出，創下奧斯卡史上前所未見的比例。外界分析，這顯示奧斯卡已不再是以美國或白人視角為核心的獎項，而正加速轉型為真正的「國際電影獎」。
2026 奧斯卡入圍電影哪裡看？《罪人》16項提名刷新紀錄 17部重點片介紹、線上看與上映資訊全攻略！
業界刊物《好萊塢報導》指出，這股趨勢與美國影藝學院在「#OscarsSoWhite（奧斯卡好白）」爭議後，長達十年的結構性改革密切相關。學院不僅增加女性與有色人種會員，也大幅延攬海外影視從業者，如今約 四分之一會員來自美國以外。這群成員對字幕電影早已習以為常，使語言不再成為投票門檻，直接改變奧斯卡的審美與結果。
從入圍名單來看，本屆可說是影藝學院98年歷史中「地理分布最為多元」的一次。非英語長片合計拿下22項提名，追平2023年創下、並於2024年再度達成的紀錄。其中，《情感的價值》一舉獲9項提名，《這不只是個間諜故事》拿下4項，其餘還包括《只是一場意外》、《穿越地獄之門》等片。這也是繼2024年後，史上第二次所有獎項類別皆有非英語作品入圍。
最佳影片項目中，更同時出現兩部非英語電影——《情感的價值》與《這不只是個間諜故事》，該類別已連續第八年納入至少一部非英語作品。在20個演技獎提名中，有4席頒給非英語演出者，其中史戴倫史柯斯嘉更成為史上首位以非英語演出入圍最佳男配角的演員。
這樣的變化，也讓傳統被視為奧斯卡「風向球」的前哨獎項逐漸失靈。今年演員工會獎、導演工會獎與製片工會獎幾乎全面忽略非英語電影，與影藝學院的選擇明顯脫節。分析認為，這意味著「看工會名單就能預測奧斯卡」的時代已經結束，未來得獎結果將更難預料，也更充滿驚喜。
在全球政治氛圍高舉「美國優先」的此刻，奧斯卡卻反其道而行，逐步走向去中心化與國際化，這不僅改變了獎項面貌，也重新定義了什麼才是「世界級電影」。
