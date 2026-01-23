2026 奧斯卡入圍電影哪裡看？《罪人》16項提名刷新紀錄 17部重點片介紹、線上看與上映資訊全攻略！
【文 / 黑色馬卡龍】第 98 屆奧斯卡入圍名單揭曉，開啟 2026 年之初的影壇視聽盛會！今年入圍作品兼具娛樂票房與藝術深度新高度，而身為台灣觀眾 / 影迷的你最幸福！因為這些頂尖作品，在台灣幾乎都觀賞得到！
本文盤點 2026 年入圍奧斯卡獎重要作品，並提供最詳盡的台灣收看指南、入圍片電影介紹、入圍分析以及各片票房表現，完整攻略讓你 2026 開春就變電影達人！
2026 奧斯卡入圍分析：不再美國優先！奧斯卡獎正加速轉型為「真正的國際電影獎」！
《罪人》Sinners
入圍大贏家！16 項提名刷新影史紀錄
👀線上看管道： HBO MAX、My Video、Apple TV、YouTube 電影（租借/購買）
萊恩·庫格勒 Ryan Coogler 執導的《罪人》是今年奧斯卡的入圍大贏家！以 16 項入圍打破《鐵達尼號》、《彗星美人》與《樂來越愛你》共同保持的 14 項入圍紀錄，是改變奧斯卡獎史的電影作品。
麥可·B·喬丹一人分飾兩角，電影故事描述雙包拍兄弟返回故鄉後，陷入恐怖的種族恩怨糾葛、以及非裔族群被活屍大追殺的刺激情節也拍得很具商業性。電影美學與故事文本都帶來驚艷，加上衝破 3.6 億美元（ 113.5 億台幣）的佳績，成功證明實驗性黑人歷史恐怖故事能同時贏得評審與市場的青睞，是一部能開人眼界的世紀標竿電影！
👉延伸閱讀》《罪人》破紀錄橫掃16項入圍 奧斯卡入圍名單一次看
《一戰再戰》One Battle After Another
13 項入圍的後現代寓言
👀線上看管道： HBO MAX、My Video、Apple TV、YouTube 電影（租借/購買）
李奧納多·狄卡皮歐主演的《一戰再戰》入圍 13 獎，他與兩位男配角西恩·潘、班尼西歐·狄奧·托羅，以及名導演保羅·湯瑪斯·安德森都入圍！電影描述一個退役革命家變成大叔以後，為了女兒被綁架而重出江湖的過程，全片洋溢著犯罪與諷刺元素、黑色喜劇色彩，是一部混亂卻充滿迷人後現代氛圍的快怪咖電影，全球票房更突破 2.05 億美元（ 64.6 億台幣）好成績，可謂雙贏！
👉延伸閱讀》奧斯卡2026入圍名單／《罪人》16項提名刷新百年紀錄！甜茶、李奧納多繼續爭王
《情感的價值》Sentimental Value：
最強年度外語片！挪威影史票房奇蹟
👀收看管道： 1/23 台灣院線上映
年度最夯「國際影片」莫過於是來自挪威的《情感的價值》，本片在去年坎城首映後就拿下長達 26 分鐘的掌聲，一路在奧斯卡獎季過關斬將，最後果然獲得入圍 9 項的好成績，最佳影片、影后獎及兩位女配角（艾兒·芬妮、英嘉·伊布思朵特·李拉歐斯）都入圍。故事講的是家庭成員之間的溝通問題，以及創作者的職涯瓶頸，「北歐式細膩」風格創造出挪威與全球開出換算為台幣約 7 億的破紀錄票房成績，絕對是藝文愛好者年度必看片！
👉延伸閱讀》《情感的價值》影評：一個滿懷怨氣的人、很難去愛！
《橫衝直闖》Marty Supreme：
甜茶演技的終極爆發！
👀收看管道： 台灣院線上映中
「甜茶」提摩西·夏勒梅在片中飾演傳奇桌球運動員馬蒂·里斯曼的《橫衝直闖》入圍 9 項，這部由 A24 出品的電影由賈許·沙夫戴執導，風格狂野且節奏極快，加上 甜茶這次「玩真的」敬業演出，讓他成為年度影帝獎項的有力競爭者。本片更為 A24 創下「在美國僅靠 6 間戲院首映」便擠進票房前十名亮眼數字、寫下史上最高的單院平均票房紀錄成績，是甜茶至今最接近奧斯卡影帝的一刻！
👉延伸閱讀》《橫衝直闖》影評：想要出人頭地，就只能瘋狂往前衝！
《哈姆奈特》Hamnet：
優美如詩的古典悲劇
👀收看管道： 2/26 台灣上映
趙婷執導的《哈姆奈特》入圍 8 項大獎，改編自同名暢銷小說。電影將焦點轉向莎士比亞的妻子阿格尼絲，敘述她如何面對幼子哈姆奈特的夭折。這部充滿詩意與古典美感的作品，展現出趙婷處理大自然與細膩情感的能力，除了女主角潔西·伯克利的表演沉穩且具爆發力，被視為影后的強力候選之外，亦成功在美術與配樂項目獲得肯定。
👉延伸閱讀》金球獎》《哈姆奈特》陸籍導演獲大獎傻住
《科學怪人》Frankenstein：
吉勒摩·戴托羅的暗黑羅曼史
👀線上看管道： Netflix 獨家
入圍 9 項的《科學怪人》，是吉勒摩·戴托羅再次發揮其擅長的「怪物美學」拿手類型片，它在妝髮、美術、音效與服裝上全方位霸榜奧斯卡，故事重新詮釋了瑪麗·雪萊的原著，將父子糾葛與生命造物的孤寂感展現得淋漓盡致雅各·艾洛迪入圍最佳男配角，是這位新生代演員正式進入演技殿堂的代表作。本片也是 Netflix 今年主打力作，現在打開串流就看得到。
《F1 電影》：F1
史上最賣座的賽車史詩
👀線上看管道： Apple TV、My Video、YouTube 電影（租借/購買）
入圍 4 項的《F1 電影》是一次技術上的壯舉。布萊德·彼特飾演回歸賽場的老將，利用實拍技術讓觀眾體驗 300 公里的極速震撼。本片全球票房突破 6.3 億美元，成為影史最賣座的賽車電影，音效與剪輯都入圍！
👉延伸閱讀》全球橫掃197億成史上最賣座體育片！《F1電影》正式登串流
《暴蜂尼亞》Bugonia：
藍西莫式的荒誕續篇！
👀線上看管道： My Video、Apple TV、YouTube 電影（租借/購買）
尤格藍西莫執導的荒誕劇、並再度將艾瑪·史東拱上挑戰影后寶座的作品。該片入圍了 4 項，包含影片與改編劇本，藝術評價上延續了藍西莫一貫的高標，是影展迷不可錯過的佳作。
👉延伸閱讀》《暴蜂尼亞》影評：艾瑪史東《可憐的東西》後再度為尤格藍西莫電影毫無保留！
《這不只是個間諜故事》The Secret Agent：
巴西的年度榮耀！
👀收看管道： 2/27 台灣院線上映
代表巴西入圍 4 項（含影片、男主、國際電影）。男主角華格納·莫拉奉獻了驚人的演出。這部片在巴西狂賣 1.1 億台幣，刷新多項當地紀錄，是本屆奧斯卡最具實力的外語黑馬。
👉延伸閱讀》2026金球獎／《這不只是個間諜故事》奪外語片！華格納莫拉榮登首位巴西影帝
《媽的踹爆你》If I Had Legs I'd Kick You
（入圍最佳女主角獎）
👀收看管道：3/13 台灣上映
《悠唱藍調》（凱特·哈德森入圍最佳女主角獎）
👀收看管道：台灣上映中
《藍月終曲》（入圍最佳男主角獎、最佳劇本獎）
👀線上看管道：My Video、friDay 影音、CATCHPLAY+
《火車大夢》（4 項入圍）
👀線上看管道：Netflix 獨家
入圍最佳動畫長片
《Kpop 獵魔女團》KPop Demon Hunters
👀線上看管道： Netflix
《地球特派員》 Elio
👀線上看管道：Disney+
《動物方城市 2》Zootopia 2
👀收看管道：台灣院線上映中
《再見未來男孩》Arco
👀收看管道：2/13 台灣院線上映
