2026「好運加馬」 書法名家在三民戶政揮毫迎新贈春聯

為辭舊歲迎新春，三民戶政所將於明(六)日上午九時至十二時舉辦「好運加馬，贈春聯」活動，特別邀請書法名家張吉雄先生，在戶政所所本部(大順二路四百六十八號九樓)現場揮毫春聯，與民眾一起歡喜迎新年，祝福大家「事事如意 好運加馬」；當日參與活動的民眾，只要手持春聯拍下吉祥美照，上傳三民戶政FB粉絲團追蹤、打卡並按讚，即可獲贈書法名家春聯一份（限量五十份）、送完為止。(見圖)

主辦單位今(五)日說明，活動當天除了有書法大師現場揮毫，傳遞藝術文化與新年祝福外，為防範詐騙猖獗、守住荷包，現場加強宣導「識詐觀念」、「出境二年以上應辦理遷出登記」等多項攸關自身權益之重要政策；另外，高雄市稅捐處三民分處、高雄國稅局三民分局及三民就業服務站等單位，好運再加碼設攤政令宣導，凡捐贈發票參與活動，即可獲得精美小禮品。

三民戶政事務所主任張安君表示，家家戶戶張貼春聯是傳統農曆新年的重要習俗，為祝福民眾新春吉祥如意，現場提供多種款式及尺寸的春聯供民眾索取；另在等候區亦有名家書法聯展，竭誠歡迎民眾一起共襄盛舉。此外特別提醒，今年春節連假長達九天(二月十四日至二月廿二日)，期間高雄市各戶政事務所均暫停受理各項戶籍登記及預約結婚，有戶政業務申辦需求的民眾，可運用「線上申辦戶籍登記服務」完成申辦事項；另欲選擇春節期間為結婚生效日之新人，請於二月十一至十三日提前辦理。