2026 寒假玩翻劍湖山！門票「買二送一」再送你暢遊城堡！ 明星啦啦隊元氣應援、年度大秀《咖啡大師狂想曲》震撼登場 飯店3,529元起寵粉無極限

【互傳媒／記者 陳昌毅／雲林 報導】迎接 2026 年寒假到來，雲林劍湖山世界今日宣布啟動「寒假驚喜連發」系列活動！不僅推出門票買二送一、再送奢華城堡門票的超狂組合，更邀請林襄、安芝儇等 15 位超人氣啦啦隊女孩接力應援。搭配劍湖山渡假大飯店 3,529 元起的「寵粉住宿專案」，搶攻全台寒假旅遊首選。

湖山世界總經理曾慶欑表示，迎接寒假到來，劍湖山世界推出多元活動，邀請民眾玩翻劍湖山世界，五大必玩亮點：

亮點一：限時省！買二送一再遊「佐登妮絲城堡」，1月24日至3 月 1 日，憑指定截圖購票即享「買二送一」，還可暢遊「佐登妮絲城堡」一次，讓您的行程從驚險樂園延伸到歐風城堡。

亮點二：明星啦啦隊應援！寒假熱潮不停歇，劍湖山特別邀請瑄瑄、柳柳、檸檬等明星啦啦隊女孩到場元氣應援。春節過後更是火力全開，將邀請包含安芝儇、林襄在內共 15 位中外明星啦啦隊女孩，週週到園區與遊客互動，為您的假期注入滿滿活力！

亮點三：壽星專屬尊榮，相關活動從2月1日啟動，當日壽星 100 元、當月壽星 399 元。入園即贈專屬「生日胸章」，在園區內隨處都能收到驚喜祝福，更享餐飲與住宿專屬折扣。

亮點四：年度全新大秀《咖啡大師狂想曲》與極致享受，彩虹劇場 2026 年度大秀《咖啡大師狂想曲》正式開演！集結國際頂尖特技團隊，以驚險刺激的節奏帶領觀眾進入咖啡的奇幻世界。看完演出後，遊客可至「酷咖啡」一邊品嚐香醇咖啡，一邊欣賞飛天潛艇 G5 與摩天輪運轉的熱鬧景緻，收藏樂園獨有的儀式感。

亮點五：【超寵粉】指定日住宿專案！劍湖山渡假大飯店推出「2026超寵粉」住宿專案，讓您出遊更輕鬆，二、三月指定日期入住，2人同行含早餐再加碼主題樂園暢遊，每房只要3,529元起，2月28日前入住，再加碼贈送「佐登妮絲城堡」門票，體驗最完整的雲嘉輕旅行。「寵粉日」適用日期詳見劍湖山渡假大飯店官網。

雲林劍湖山世界活動內容包羅萬象，不論是追求刺激的雲霄飛車愛好者、尋找文化體驗的深度旅遊客，或是享受親子時光的家庭客，劍湖山世界都能滿足您的需求！現在正是暢遊的最佳時機，盡情享受一站式的玩樂、美食與住宿體驗，品嘗「招牌冠軍咖啡」、大啖美食、入住五星飯店，一起High翻雲林之餘，記得帶上雲林良品伴手禮最佳人氣王第1名的「酷咖啡」與親朋好友分享。