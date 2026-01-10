2026「寫台北」年度書獎 入選書單公布 展現多層次城市記憶
〔記者孫唯容／台北報導〕台北市政府文化局舉辦「寫台北」年度書獎，今(10)日公布本屆入選書單。文化局指出，本次入選作品類型多元，涵蓋小說、散文與非虛構書寫，創作者從飲食、河流、藝術、美術、歷史記憶與成長經驗等不同面向切入，回應台北做為一座多層次城市的文化樣貌，展現當代書寫台北的豐富能量。本屆得獎作品將於1月19日揭曉，並於2月4日台北國際書展進行頒獎。
文化局說，本屆入選作品中，有作者以日常飲食為起點，透過味覺與餐桌記憶，描繪台北的人情風景與城市變遷；亦有作品循著河流與地景展開書寫，結合文學、信仰、史地、民生與藝術等層面，勾勒台北城市形成與發展的歷史脈絡。此外，也有作品以步行與漫遊為方法，從美術與藝術史出發，引領讀者重新觀看台北街區中被忽略的文化風景。
在文學創作方面，入選作品展現高度的敘事創意與風格辨識度，作品融合志怪敘事，結合歷史時空與個人情感，描寫北投、陽明山一帶的空間變遷與時代印記；亦有以半自傳形式，透過少女成長的視角，重構90年代台北街區與老屋記憶，細膩呈現成長過程中對成人世界不完美的體認與生命感受。
文化局局長蔡詩萍表示，「寫台北」年度書獎關注的不只是城市題材的呈現，更重視創作者如何透過文學形式與書寫方法，回應台北複雜而多層的歷史、空間與生活經驗。本屆入選作品在敘事視角、文類運用與語言風格上皆展現高度成熟度，無論是從日常生活出發，或透過歷史回望與文學想像，皆能將個人經驗轉化為具有公共性與時代感的城市書寫，充分展現台北做為文學場域的多元可能。
評審也指出，本屆評選特別重視作品與城市之間的深層關係。入選作品不僅描寫台北的空間樣貌，更進一步探問人如何在城市中生活、移動與記憶。許多作品能夠由小見大，從個人經驗、日常細節或特定場域出發，延伸至歷史、文化與世代記憶的討論，展現出兼具文學性與城市意識的書寫成果。
本屆入選書單如下(依書名筆畫序)：《七星物語》／郝譽翔、《我與吃飯》／舒國治、《日本人的台灣美味》／木下諄一、《味道的航線：從馬祖到台灣，福州飲食文化探秘》／黃開洋、《怪城少女》／劉思坊、《島都之河：匯流與共生，淡水河與臺北的百年互動》／顧雅文、李宗信、簡佑丞、《漫步裡的台灣美術：藝術偵探帶路，繪見名畫裡的時代風景》／藝術蝦。
